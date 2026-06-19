Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildi
Oʻyin sanoatining yetakchi texnologik platformasi hisoblangan Unreal Engine oʻzining 5.8-versiyasini taqdim etdi. Bu yangilanish shunchaki navbatdagi bosqich emas, balki oʻyin yaratish jarayonida sunʼiy intellekt (AI) davrini boshlab beruvchi muhim burilish nuqtasidir. Epic Games ilk bor katta til modellarini (LLM) bevosita oʻyin dvigatelining yadrosiga integratsiya qildi, bu esa dasturchilarga oʻyin dunyosini yaratishda mutlaqo yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi versiyaning markaziy yangiligi — Model Context Protocol (MCP) deb nomlangan eksperimental plagin boʻlib, u har qanday LLMni dvigatelning ichki tizimlariga ulash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya Blueprints, 3D-meshlar, materiallar va yoritish tizimlari kabi murakkab komponentlar bilan bevosita muloqot qila oladi. Endilikda sunʼiy intellekt nafaqat matn yozishi, balki oʻyin sahnasidagi obyektlarni joylashtirishi, mantiqiy zanjirlarni qurishi va hatto optimallashtirish ishlarini bajarishi mumkin.
Oʻyin yaratishda AI-agentlar yordamiEpic Games oʻzining yangi imkoniyatlarini namoyish etish jarayonida Anthropic kompaniyasining Claude Code modelidan foydalandi. Tajriba davomida sunʼiy intellekt raqamli kutubxonadan kerakli obyektlarni mustaqil ravishda tanlab, ularni sahnaga joylashtirdi va berilgan rasm asosida yoritish tizimini sozlab chiqdi. Bu oʻyin dizaynerlarining koʻp vaqtini oladigan texnik vazifalarni avtomatlashtirish orqali ularga ijodiy jarayonga koʻproq eʼtibor qaratish imkonini beradi.
Texnologik jihatdan UE 5.8 yana bir qator muhim yangilanishlarni oʻz ichiga olgan. Yangi Mesh Terrain tizimi yordamida endi anʼanaviy usullar bilan yaratish qiyin boʻlgan murakkab 3D-landshaftlarni, jumladan, osilib turgan qoyalar, tunnellar va "uchuvchi orollar"ni osonlik bilan barpo etish mumkin. Shuningdek, MegaLights texnologiyasi takomillashtirilib, zamonaviy konsollarda soniyasiga 60 kadr (FPS) tezlikda ishlash darajasiga yetkazildi.
Kelajak sari qadam: Unreal Engine 6 va MetaHumanOʻzbekistondagi oʻyin ishlab chiquvchilar va grafik dizaynerlar uchun Lumen Lite rejimining paydo boʻlishi ayniqsa ahamiyatli. Bu rejim kuchsizroq texnik qurilmalarda, xususan, keyingi avlod Nintendo Switch 2 kabi konsollarda ham yuqori sifatli yoritishni taʼminlashga xizmat qiladi. MetaHuman tizimi ham sezilarli darajada kengaytirildi: endi murakkab uskunalarisiz, oddiy kamera yordamida inson tanasining toʻliq harakatlarini raqamli personajga koʻchirish imkoniyati yaratildi.
Epic Games vakillarining taʼkidlashicha, Unreal Engine 5.8 versiyasi 2027-yilda kutilayotgan Unreal Engine 6 uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Kelajakdagi oltinchi avlod dvigatelida sunʼiy intellekt qoʻshimcha funksiya emas, balki asosiy ish quroliga aylanadi. Kompaniya 2027-yil oxirida UE6 ning ilk sinov variantini chiqarishni rejalashtirmoqda, bu esa oʻyin ishlab chiqarishdagi rutin ishlarni minimallashtirishga qaratilgan.
Garchi sohadagi koʻplab mutaxassislar generativ sunʼiy intellektning oʻyin sanoatiga kirib kelishiga shubha bilan qarashayotgan boʻlsa-da, Epic Games ushbu yoʻnalishni oʻyin yaratishning yangi standarti sifatida koʻrmoqda. Bu kabi oʻzgarishlar kelajakda oʻyinlarning nafaqat vizual sifati, balki ularning yaratilish tezligi va murakkabligini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…