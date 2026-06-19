Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildi

·11·Texno
Epic Games oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: Unreal Engine 5.8 tarkibiga sunʼiy intellekt kiritildi

Oʻyin sanoatining yetakchi texnologik platformasi hisoblangan Unreal Engine oʻzining 5.8-versiyasini taqdim etdi. Bu yangilanish shunchaki navbatdagi bosqich emas, balki oʻyin yaratish jarayonida sunʼiy intellekt (AI) davrini boshlab beruvchi muhim burilish nuqtasidir. Epic Games ilk bor katta til modellarini (LLM) bevosita oʻyin dvigatelining yadrosiga integratsiya qildi, bu esa dasturchilarga oʻyin dunyosini yaratishda mutlaqo yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi versiyaning markaziy yangiligi — Model Context Protocol (MCP) deb nomlangan eksperimental plagin boʻlib, u har qanday LLMni dvigatelning ichki tizimlariga ulash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya Blueprints, 3D-meshlar, materiallar va yoritish tizimlari kabi murakkab komponentlar bilan bevosita muloqot qila oladi. Endilikda sunʼiy intellekt nafaqat matn yozishi, balki oʻyin sahnasidagi obyektlarni joylashtirishi, mantiqiy zanjirlarni qurishi va hatto optimallashtirish ishlarini bajarishi mumkin.

Oʻyin yaratishda AI-agentlar yordami

Epic Games oʻzining yangi imkoniyatlarini namoyish etish jarayonida Anthropic kompaniyasining Claude Code modelidan foydalandi. Tajriba davomida sunʼiy intellekt raqamli kutubxonadan kerakli obyektlarni mustaqil ravishda tanlab, ularni sahnaga joylashtirdi va berilgan rasm asosida yoritish tizimini sozlab chiqdi. Bu oʻyin dizaynerlarining koʻp vaqtini oladigan texnik vazifalarni avtomatlashtirish orqali ularga ijodiy jarayonga koʻproq eʼtibor qaratish imkonini beradi.

Texnologik jihatdan UE 5.8 yana bir qator muhim yangilanishlarni oʻz ichiga olgan. Yangi Mesh Terrain tizimi yordamida endi anʼanaviy usullar bilan yaratish qiyin boʻlgan murakkab 3D-landshaftlarni, jumladan, osilib turgan qoyalar, tunnellar va "uchuvchi orollar"ni osonlik bilan barpo etish mumkin. Shuningdek, MegaLights texnologiyasi takomillashtirilib, zamonaviy konsollarda soniyasiga 60 kadr (FPS) tezlikda ishlash darajasiga yetkazildi.

Kelajak sari qadam: Unreal Engine 6 va MetaHuman

Oʻzbekistondagi oʻyin ishlab chiquvchilar va grafik dizaynerlar uchun Lumen Lite rejimining paydo boʻlishi ayniqsa ahamiyatli. Bu rejim kuchsizroq texnik qurilmalarda, xususan, keyingi avlod Nintendo Switch 2 kabi konsollarda ham yuqori sifatli yoritishni taʼminlashga xizmat qiladi. MetaHuman tizimi ham sezilarli darajada kengaytirildi: endi murakkab uskunalarisiz, oddiy kamera yordamida inson tanasining toʻliq harakatlarini raqamli personajga koʻchirish imkoniyati yaratildi.

Epic Games vakillarining taʼkidlashicha, Unreal Engine 5.8 versiyasi 2027-yilda kutilayotgan Unreal Engine 6 uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Kelajakdagi oltinchi avlod dvigatelida sunʼiy intellekt qoʻshimcha funksiya emas, balki asosiy ish quroliga aylanadi. Kompaniya 2027-yil oxirida UE6 ning ilk sinov variantini chiqarishni rejalashtirmoqda, bu esa oʻyin ishlab chiqarishdagi rutin ishlarni minimallashtirishga qaratilgan.

Garchi sohadagi koʻplab mutaxassislar generativ sunʼiy intellektning oʻyin sanoatiga kirib kelishiga shubha bilan qarashayotgan boʻlsa-da, Epic Games ushbu yoʻnalishni oʻyin yaratishning yangi standarti sifatida koʻrmoqda. Bu kabi oʻzgarishlar kelajakda oʻyinlarning nafaqat vizual sifati, balki ularning yaratilish tezligi va murakkabligini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Unreal EngineEpic GamesSunʼiy IntellektOʻyin SanoatiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiSpaceX YeIning yangi rejalari Ukrainadagi sunʼiy yoʻldosh aloqasiga xavf solishidan ogohlantirdiBugun, 12:52AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?AQSH va ASML oʻrtasida maxfiy nizo: Xitoy eng ilgʻor chiplarni ishlab chiqarishni boshladimi?Bugun, 12:52DeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiDeepCool kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida inqilobiy sovutish tizimlarini taqdim etdiBugun, 11:55Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBuklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBugun, 11:25Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiHonor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdiBugun, 10:50FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiFSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi