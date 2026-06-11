Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdi

·33·Texno
Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdi

Dastlab Tesla, keyin Ford, endi esa GM — deyarli barcha yirik avtogigantlar energiya saqlash tizimlari bozoridan ulush olishga intilmoqda. Buning sababi oddiy: AQSHda elektromobillar savdosi biroz sekinlashgan boʻlsa-da, statsionar batareyalar savdosi soʻnggi ikki yilda ikki baravarga oshdi va bu oʻsish toʻxtash niyatida emas. Solar Energy Industries Association maʼlumotlariga koʻra, 2030-yilga borib yillik oʻrnatish quvvati 110 GW/soatga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

GM kompaniyasining batareyalar va barqaror rivojlanish boʻyicha vitse-prezidenti Kurt Kelty TechCrunch nashriga bergan intervyusida ushbu bozorning salohiyati juda yuqori ekanini taʼkidladi. Kompaniya seshanba kuni bozorning markaziy qismini egallashga qaratilgan mutlaqo yangi natriy-ionli batareya texnologiyasini taqdim etdi. Bu qadam GM uchun energiya saqlash sohasidagi yangi strategik bosqich hisoblanadi.

Energiya saqlash bozorining shiddatli oʻsishiga uchta asosiy trend sabab boʻlmoqda. Birinchisi — AI (sunʼiy intellekt) tizimlariga xizmat koʻrsatuvchi maʼlumotlar markazlarining (data centers) kengayishi boʻlib, ularning energiya isteʼmoli oʻn yillik oxiriga kelib uch baravarga oshishi kutilmoqda. Shuningdek, iqtisodiyotning transport, ishlab chiqarish va isitish-sovutish tizimlari kabi tarmoqlari ham jadal elektrlashtirilmoqda.

Hozircha ushbu bozorda Tesla mutlaq yetakchi hisoblanadi. Oʻtgan yili oʻrnatilgan 57 gigavatt-soat quvvatning 82 foizi aynan Tesla hissasiga toʻgʻri keldi. Kompaniyaning Megapack va Powerwall qurilmalaridan oladigan daromadi 2023-yildan beri ikki baravarga oshgan. Eng qizigʻi, ushbu segmentdagi yalpi foyda marjasi 30 foizni tashkil etadi — bu elektromobillar sotuvidan olinadigan foydadan ikki baravar koʻpdir.

Bozordagi ulkan salohiyatga qaramay, GM shoshilmaslikka qaror qilgan. Kompaniyaning birinchi yirik mahsuloti boʻlgan natriy-ionli elementlar faqat oʻn yillikning oxiriga borib tayyor boʻladi. Keltyning soʻzlariga koʻra, GM ushbu bozor uchun maxsus moslashtirilgan batareyalar oilasini ishlab chiqish ustida tizimli ish olib bormoqda.

TeslaGMEnergiyaBatareyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiBugun, 20:23Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaWing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaBugun, 19:55CrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaCrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaBugun, 19:52Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiComputex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiBugun, 19:23Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiInternet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus