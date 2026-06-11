Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdi
Dastlab Tesla, keyin Ford, endi esa GM — deyarli barcha yirik avtogigantlar energiya saqlash tizimlari bozoridan ulush olishga intilmoqda. Buning sababi oddiy: AQSHda elektromobillar savdosi biroz sekinlashgan boʻlsa-da, statsionar batareyalar savdosi soʻnggi ikki yilda ikki baravarga oshdi va bu oʻsish toʻxtash niyatida emas. Solar Energy Industries Association maʼlumotlariga koʻra, 2030-yilga borib yillik oʻrnatish quvvati 110 GW/soatga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
GM kompaniyasining batareyalar va barqaror rivojlanish boʻyicha vitse-prezidenti Kurt Kelty TechCrunch nashriga bergan intervyusida ushbu bozorning salohiyati juda yuqori ekanini taʼkidladi. Kompaniya seshanba kuni bozorning markaziy qismini egallashga qaratilgan mutlaqo yangi natriy-ionli batareya texnologiyasini taqdim etdi. Bu qadam GM uchun energiya saqlash sohasidagi yangi strategik bosqich hisoblanadi.
Energiya saqlash bozorining shiddatli oʻsishiga uchta asosiy trend sabab boʻlmoqda. Birinchisi — AI (sunʼiy intellekt) tizimlariga xizmat koʻrsatuvchi maʼlumotlar markazlarining (data centers) kengayishi boʻlib, ularning energiya isteʼmoli oʻn yillik oxiriga kelib uch baravarga oshishi kutilmoqda. Shuningdek, iqtisodiyotning transport, ishlab chiqarish va isitish-sovutish tizimlari kabi tarmoqlari ham jadal elektrlashtirilmoqda.
Hozircha ushbu bozorda Tesla mutlaq yetakchi hisoblanadi. Oʻtgan yili oʻrnatilgan 57 gigavatt-soat quvvatning 82 foizi aynan Tesla hissasiga toʻgʻri keldi. Kompaniyaning Megapack va Powerwall qurilmalaridan oladigan daromadi 2023-yildan beri ikki baravarga oshgan. Eng qizigʻi, ushbu segmentdagi yalpi foyda marjasi 30 foizni tashkil etadi — bu elektromobillar sotuvidan olinadigan foydadan ikki baravar koʻpdir.
Bozordagi ulkan salohiyatga qaramay, GM shoshilmaslikka qaror qilgan. Kompaniyaning birinchi yirik mahsuloti boʻlgan natriy-ionli elementlar faqat oʻn yillikning oxiriga borib tayyor boʻladi. Keltyning soʻzlariga koʻra, GM ushbu bozor uchun maxsus moslashtirilgan batareyalar oilasini ishlab chiqish ustida tizimli ish olib bormoqda.
…