Microsoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadi

·22·Texno
Microsoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadi

2026-yil 27-avgustdan boshlab, 152-versiyadan eʻtiboran Microsoft Edge brauzeri yangilanishlarning yangi va tezkor jadvaliga oʻtadi. Kompaniya barcha asosiy platformalar, jumladan Windows, macOS, Linux va mobil qurilmalar uchun patchlarni chiqarishning ikki haftalik siklini eʻlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarish Microsoft kompaniyasiga xavfsizlik yangilanishlari va platforma takomillashuvlarini foydalanuvchilarga tezroq yetkazib berish imkonini beradi. Shu bilan birga, har bir alohida yangilanishning hajmi va murakkabligi sezilarli darajada kamayadi.

Sekinroq va barqaror surʻatni afzal koʻradigan korporativ mijozlar uchun Extended Stable kanali saqlab qolinadi. Uning yangilanishlari avvalgi jadval boʻyicha — har sakkiz haftada, yaʻni har toʻrtinchi barqaror relizda (masalan, 152, 156, 160-versiyalar) chiqishda davom etadi.

Ekspertlarning taʻkidlashicha, bunday tezlashuv brauzerga sunʻiy intellekt texnologiyalarining faol joriy etilishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Tez-tez chiqariladigan relizlar Microsoftʻga Edge brauzeriga yangi AI imkoniyatlarini tezkor integratsiya qilishga yordam beradi.

Shuningdek, yangi tizim xavfsizlik tahdidlariga, ayniqsa AI tizimlari yordamida amalga oshirilayotgan hujumlar soni ortib borayotgan sharoitda, tezkor munosabat bildirish imkonini beradi.

MicrosoftEdgeBrauzerTexnologiyaSunʻiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiVivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiBugun, 11:26Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiElon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiBugun, 10:53Commonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiCommonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiBugun, 10:50SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi