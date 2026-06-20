Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadi

·19·Texno
Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining ommabop Nova turkumini yangilash ustida faol ish olib bormoqda. Tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, boʻlajak Huawei Nova 17 smartfoni oʻzining texnik xususiyatlari, ayniqsa, energiya sigʻimi va kamera imkoniyatlari bilan oʻrta segmentdagi raqobatchilarini sezilarli darajada ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SmartPikachu taxallusi ostidagi taniqli insayderning xabar berishicha, Huawei ayni paytda bozorda noyob boʻlgan konfiguratsiya ustida tajriba oʻtkazmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi model keng formatli tekis ekran, uch obʼyektivli periskopik kamera va kamida 7000 mA•soat sigʻimga ega akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu kabi xususiyatlar odatda faqat flagman qurilmalarda uchrashi hisobga olinsa, Nova 17 bozorda katta shov-shuvga sabab boʻlishi mumkin.

Texnik imkoniyatlar va innovatsiyalar

ixbt.com nashri taʼkidlashicha, hozirda faqat bitta ishlab chiqaruvchi bir vaqtning oʻzida ham oʻta sigʻimli batareya, ham ilgʻor periskopik optikani bitta korpusga joylash ustida ishlamoqda. Huawei Nova 17 modeli ushbu tavsifga toʻliq mos keladi. Periskopik obʼyektiv smartfonga tasvir sifatini yoʻqotmagan holda uzoqdagi obʼyektlarni yaqinlashtirish (optik zum) imkonini beradi, bu esa havaskor suratkashlar uchun katta qulaylikdir.

Akkumulyator masalasi ham alohida eʼtiborga loyiq. Zamonaviy smartfonlarning aksariyati 5000 mA•soatli batareyalar bilan cheklangan bir paytda, 7000 mA•soat koʻrsatkichi qurilmaning faol foydalanish rejimida ikki kundan ortiq ishlashini kafolatlashi mumkin. Bu, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi mobil internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalaniladigan hududlarda isteʼmolchilar uchun muhim omil hisoblanadi.

Oldingi avlod tajribasi

Eslatib oʻtamiz, iyun oyi boshida kompaniya Xitoyda Nova 16 Ultra modelini taqdim etgan edi. Ushbu qurilma ham 7000 mA•soatli batareya bilan jihozlangan boʻlib, u 100 vattli simli va 50 vattli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv va changdan himoyalangan korpusga ega edi. Nova 17 ushbu yutuqlarni davom ettirgan holda, yanada takomillashgan kamera tizimini taklif etishi kutilmoqda.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, mazkur xabarlarni tarqatgan SmartPikachu insayderi avval ham Xiaomi 13 Ultra smartfoni va Xiaomi Pad 6 plansheti haqidagi aniq prognozlari bilan ishonch qozongan. Shunga qaramay, Huawei hozircha rasmiy texnik xususiyatlarni ochiqlagani yoʻq. Yangi modelning taqdimot sanasi va narxi haqidagi tafsilotlar yaqin oylarda maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

HuaweiNova 17SmartfonTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiAndroid tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiBugun, 18:24Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaHonda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaBugun, 17:26Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiPlaymatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiBugun, 16:33Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarYer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarBugun, 16:28Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiKosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiBugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi