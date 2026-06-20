Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining ommabop Nova turkumini yangilash ustida faol ish olib bormoqda. Tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, boʻlajak Huawei Nova 17 smartfoni oʻzining texnik xususiyatlari, ayniqsa, energiya sigʻimi va kamera imkoniyatlari bilan oʻrta segmentdagi raqobatchilarini sezilarli darajada ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SmartPikachu taxallusi ostidagi taniqli insayderning xabar berishicha, Huawei ayni paytda bozorda noyob boʻlgan konfiguratsiya ustida tajriba oʻtkazmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi model keng formatli tekis ekran, uch obʼyektivli periskopik kamera va kamida 7000 mA•soat sigʻimga ega akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu kabi xususiyatlar odatda faqat flagman qurilmalarda uchrashi hisobga olinsa, Nova 17 bozorda katta shov-shuvga sabab boʻlishi mumkin.
Texnik imkoniyatlar va innovatsiyalarixbt.com nashri taʼkidlashicha, hozirda faqat bitta ishlab chiqaruvchi bir vaqtning oʻzida ham oʻta sigʻimli batareya, ham ilgʻor periskopik optikani bitta korpusga joylash ustida ishlamoqda. Huawei Nova 17 modeli ushbu tavsifga toʻliq mos keladi. Periskopik obʼyektiv smartfonga tasvir sifatini yoʻqotmagan holda uzoqdagi obʼyektlarni yaqinlashtirish (optik zum) imkonini beradi, bu esa havaskor suratkashlar uchun katta qulaylikdir.
Akkumulyator masalasi ham alohida eʼtiborga loyiq. Zamonaviy smartfonlarning aksariyati 5000 mA•soatli batareyalar bilan cheklangan bir paytda, 7000 mA•soat koʻrsatkichi qurilmaning faol foydalanish rejimida ikki kundan ortiq ishlashini kafolatlashi mumkin. Bu, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi mobil internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalaniladigan hududlarda isteʼmolchilar uchun muhim omil hisoblanadi.
Oldingi avlod tajribasiEslatib oʻtamiz, iyun oyi boshida kompaniya Xitoyda Nova 16 Ultra modelini taqdim etgan edi. Ushbu qurilma ham 7000 mA•soatli batareya bilan jihozlangan boʻlib, u 100 vattli simli va 50 vattli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv va changdan himoyalangan korpusga ega edi. Nova 17 ushbu yutuqlarni davom ettirgan holda, yanada takomillashgan kamera tizimini taklif etishi kutilmoqda.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, mazkur xabarlarni tarqatgan SmartPikachu insayderi avval ham Xiaomi 13 Ultra smartfoni va Xiaomi Pad 6 plansheti haqidagi aniq prognozlari bilan ishonch qozongan. Shunga qaramay, Huawei hozircha rasmiy texnik xususiyatlarni ochiqlagani yoʻq. Yangi modelning taqdimot sanasi va narxi haqidagi tafsilotlar yaqin oylarda maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
…