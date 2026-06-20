Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdi

·23·Texno
Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdi

Xitoyning Yunnan provinsiyasida qayta tiklanuvchi energiya sohasida muhim qadam tashlandi. Kunmin shahri yaqinidagi Syundyan tumanida joylashgan Datang Julongliang shamol elektr stansiyasining kengaytirilgan loyihasi rasman umumiy elektr tarmogʻiga ulandi. Bu loyiha dengiz sathidan oʻrtacha 3200 metr balandlikdagi platoda barpo etilgani bilan mamlakat energetika tarixida oʻziga xos oʻrin tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Baland togʻli hududlarning murakkab relyefi va oʻzgaruvchan iqlim sharoiti odatdagi shamol turbinalarining barqaror ishlashiga toʻsqinlik qiladi. Biroq mazkur loyiha doirasida oʻrnatilgan 11,1 MW quvvatga ega yangi turbinalar aynan siyrak havo va kecha-kunduz oʻrtasidagi keskin harorat farqlariga moslashtirilgan holda ishlab chiqilgan. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda.

Texnologik imkoniyatlar va samaradorlik

Yangi turbinalarning texnik koʻrsatkichlari hayratlanarli darajada. Birgina turbina parraklarining aylanish maydoni taxminan besh yarimta standart futbol maydoniga teng. Bunday keng koʻlamli konstruksiya shamol energiyasini tutish samaradorligini avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Loyiha tarkibiga har biri 11,1 MW quvvatli 12 ta va 8,34 MW quvvatli 3 ta energiya bloki kiritilgan boʻlib, umumiy oʻrnatilgan quvvat 158,22 MWni tashkil etadi. Elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida hududda 40 kilometrdan ortiq uzunlikdagi yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari ham barpo etilgan.

Ekologik nuqtai nazardan ushbu stansiya Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, qurilmalar yiliga 476 million kW/soat toza elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu miqdor deyarli 200 ming xonadonni bir yil davomida elektr bilan taʼminlash uchun kifoya qiladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish

Mazkur loyihaning ishga tushirilishi anʼanaviy energiya manbalaridan voz kechish yoʻlidagi muhim bosqichdir. Hisob-kitoblarga koʻra, yangi shamol stansiyasi tufayli har yili oʻn minglab tonna standart koʻmir tejaladi va atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid gazlari miqdori keskin kamayadi.

Xitoyning ushbu tajribasi baland togʻli hududlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali ekanini isbotlamoqda. Murakkab iqlim sharoitlariga qaramay, innovatsion texnologiyalar tabiat kuchlarini insoniyat manfaatiga xizmat qildirish imkonini bermoqda.

XitoyTexnologiyaShamol EnergiyasiEkologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiBugun, 22:51Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiNobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiBugun, 21:58Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiKoinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiBugun, 21:56Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiKvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 20:56Apple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarApple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarBugun, 20:20SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaSpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi