Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdi
Xitoyning Yunnan provinsiyasida qayta tiklanuvchi energiya sohasida muhim qadam tashlandi. Kunmin shahri yaqinidagi Syundyan tumanida joylashgan Datang Julongliang shamol elektr stansiyasining kengaytirilgan loyihasi rasman umumiy elektr tarmogʻiga ulandi. Bu loyiha dengiz sathidan oʻrtacha 3200 metr balandlikdagi platoda barpo etilgani bilan mamlakat energetika tarixida oʻziga xos oʻrin tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Baland togʻli hududlarning murakkab relyefi va oʻzgaruvchan iqlim sharoiti odatdagi shamol turbinalarining barqaror ishlashiga toʻsqinlik qiladi. Biroq mazkur loyiha doirasida oʻrnatilgan 11,1 MW quvvatga ega yangi turbinalar aynan siyrak havo va kecha-kunduz oʻrtasidagi keskin harorat farqlariga moslashtirilgan holda ishlab chiqilgan. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda.
Texnologik imkoniyatlar va samaradorlikYangi turbinalarning texnik koʻrsatkichlari hayratlanarli darajada. Birgina turbina parraklarining aylanish maydoni taxminan besh yarimta standart futbol maydoniga teng. Bunday keng koʻlamli konstruksiya shamol energiyasini tutish samaradorligini avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
Loyiha tarkibiga har biri 11,1 MW quvvatli 12 ta va 8,34 MW quvvatli 3 ta energiya bloki kiritilgan boʻlib, umumiy oʻrnatilgan quvvat 158,22 MWni tashkil etadi. Elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida hududda 40 kilometrdan ortiq uzunlikdagi yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari ham barpo etilgan.
Ekologik nuqtai nazardan ushbu stansiya Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, Oʻzbekiston uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, qurilmalar yiliga 476 million kW/soat toza elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu miqdor deyarli 200 ming xonadonni bir yil davomida elektr bilan taʼminlash uchun kifoya qiladi.
Atrof-muhitni muhofaza qilishMazkur loyihaning ishga tushirilishi anʼanaviy energiya manbalaridan voz kechish yoʻlidagi muhim bosqichdir. Hisob-kitoblarga koʻra, yangi shamol stansiyasi tufayli har yili oʻn minglab tonna standart koʻmir tejaladi va atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid gazlari miqdori keskin kamayadi.
Xitoyning ushbu tajribasi baland togʻli hududlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali ekanini isbotlamoqda. Murakkab iqlim sharoitlariga qaramay, innovatsion texnologiyalar tabiat kuchlarini insoniyat manfaatiga xizmat qildirish imkonini bermoqda.
…