Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadi

·25·Texno
Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadi

Intel korporatsiyasi oʻzining protsessorlar qatorini yangilashda davom etmoqda, biroq navbatdagi Raptor Lake Next oilasi kutilganidan koʻra torroq doirada taqdim etilishi maʼlum boʻldi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu avlodning mobil versiyalari faqat yuqori unumdorlikka ega HX turkumidagi modellar koʻrinishida boʻladi. Bu esa Intel mazkur liniyani ommaviy bozor uchun emas, balki asosan geymerlar va professional foydalanuvchilar uchun moʻljallangan noutbuklarga yoʻnaltirayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Jaykihn bergan maʼlumotlarga tayanib ixbt.com saytining xabar berishicha, yangi liniyada modellar soni juda cheklangan boʻladi. Xususan, foydalanuvchilarga Core 7 turkumida 6+8 va 8+12 yadroli konfiguratsiyalar, shuningdek, eng yuqori quvvatli Core 9 segmentida 8+16 yadroli flagman protsessorlar taklif etilishi kutilmoqda. Bu kabi yondashuv kompaniyaning resurslarni eng talabgir segmentlarga qaratish strategiyasiga mos keladi.

Texnik xususiyatlar va bozor kutilmalari

Mutaxassislarning fikricha, Raptor Lake Next faqat mobil qurilmalarda emas, balki statsionar kompyuterlar uchun moʻljallangan desktop segmentida ham shunga oʻxshash cheklovlar bilan chiqishi mumkin. Masalan, Arrow Lake Refresh turkumi ham faqat multiplikatori ochiq boʻlgan yuqori darajadagi modellar bilan cheklanishi ehtimoli yuqori. Bu esa oʻrta va quyi segment foydalanuvchilari uchun tanlov imkoniyatini biroz qisqartirishi mumkin.

Yangi protsessorlarning asosiy afzalliklaridan biri ularning iqtisodiy jihatdan qulayligida boʻlishi kutilmoqda. LGA1700 platformasining saqlab qolinishi Intel kompaniyasiga foydalanuvchilar uchun hamyonbop yechimlarni taklif qilish imkonini beradi. Chunki ushbu platforma nafaqat yangi CPU narxining arzonroq boʻlishini, balki hozirda ancha qimmat hisoblangan DDR5 xotiralar oʻrniga keng tarqalgan va arzon DDR4 operativ xotiralaridan foydalanish imkoniyatini ham saqlab qoladi.

Oʻzbekiston texnologiya bozorida Intel mahsulotlari anʼanaviy ravishda yetakchilik qiladi. Raptor Lake Next avlodining HX seriyasida chiqishi mahalliy bozordagi kuchli geymerlik noutbuklari va grafik dizayn bilan shugʻullanuvchilar uchun moʻljallangan qurilmalar narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. DDR4 xotirasini qoʻllab-quvvatlash esa yangi tizimga oʻtish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Maʼlumot uchun, ushbu yangiliklar rasman 2025-yilda sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Jaykihn avvalroq Core Ultra 9 285K testlari va Core Ultra 200S liniyasining toʻliq tavsifini birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Shunday ekan, Intel ishqibozlari kelgusi yilda unumdorlik va narx muvozanatiga ega yangi qurilmalarni kutishlari mumkin.

IntelProtsessorRaptor LakeTexnologiyaNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiXitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiBugun, 17:27Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiVideooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiBugun, 15:24OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiOnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiBugun, 14:58Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiSamsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi