Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadi
Intel korporatsiyasi oʻzining protsessorlar qatorini yangilashda davom etmoqda, biroq navbatdagi Raptor Lake Next oilasi kutilganidan koʻra torroq doirada taqdim etilishi maʼlum boʻldi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu avlodning mobil versiyalari faqat yuqori unumdorlikka ega HX turkumidagi modellar koʻrinishida boʻladi. Bu esa Intel mazkur liniyani ommaviy bozor uchun emas, balki asosan geymerlar va professional foydalanuvchilar uchun moʻljallangan noutbuklarga yoʻnaltirayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Jaykihn bergan maʼlumotlarga tayanib ixbt.com saytining xabar berishicha, yangi liniyada modellar soni juda cheklangan boʻladi. Xususan, foydalanuvchilarga Core 7 turkumida 6+8 va 8+12 yadroli konfiguratsiyalar, shuningdek, eng yuqori quvvatli Core 9 segmentida 8+16 yadroli flagman protsessorlar taklif etilishi kutilmoqda. Bu kabi yondashuv kompaniyaning resurslarni eng talabgir segmentlarga qaratish strategiyasiga mos keladi.
Texnik xususiyatlar va bozor kutilmalariMutaxassislarning fikricha, Raptor Lake Next faqat mobil qurilmalarda emas, balki statsionar kompyuterlar uchun moʻljallangan desktop segmentida ham shunga oʻxshash cheklovlar bilan chiqishi mumkin. Masalan, Arrow Lake Refresh turkumi ham faqat multiplikatori ochiq boʻlgan yuqori darajadagi modellar bilan cheklanishi ehtimoli yuqori. Bu esa oʻrta va quyi segment foydalanuvchilari uchun tanlov imkoniyatini biroz qisqartirishi mumkin.
Yangi protsessorlarning asosiy afzalliklaridan biri ularning iqtisodiy jihatdan qulayligida boʻlishi kutilmoqda. LGA1700 platformasining saqlab qolinishi Intel kompaniyasiga foydalanuvchilar uchun hamyonbop yechimlarni taklif qilish imkonini beradi. Chunki ushbu platforma nafaqat yangi CPU narxining arzonroq boʻlishini, balki hozirda ancha qimmat hisoblangan DDR5 xotiralar oʻrniga keng tarqalgan va arzon DDR4 operativ xotiralaridan foydalanish imkoniyatini ham saqlab qoladi.
Oʻzbekiston texnologiya bozorida Intel mahsulotlari anʼanaviy ravishda yetakchilik qiladi. Raptor Lake Next avlodining HX seriyasida chiqishi mahalliy bozordagi kuchli geymerlik noutbuklari va grafik dizayn bilan shugʻullanuvchilar uchun moʻljallangan qurilmalar narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. DDR4 xotirasini qoʻllab-quvvatlash esa yangi tizimga oʻtish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.
Maʼlumot uchun, ushbu yangiliklar rasman 2025-yilda sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Jaykihn avvalroq Core Ultra 9 285K testlari va Core Ultra 200S liniyasining toʻliq tavsifini birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Shunday ekan, Intel ishqibozlari kelgusi yilda unumdorlik va narx muvozanatiga ega yangi qurilmalarni kutishlari mumkin.
…