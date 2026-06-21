Samsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladi

·0·Texno
Samsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining dasturiy taʼminot ekotizimini yangilash ustida jadal ish olib bormoqda. Ayni paytda kompaniya Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9 qobigʻini bir vaqtning oʻzida bir nechta ommabop qurilmalarda, jumladan, flagman va oʻrta segment modellarida sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Bu qadam foydalanuvchilarga yangi funksiyalarni tezroq yetkazib berish va tizim barqarorligini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha One UI 9 beta-sinov dasturi rasman faqat Galaxy S26 seriyasi uchun ochiq boʻlib, ushbu qurilmalar uchun uchinchi beta-versiya taqdim etilgan. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Samsung ichki laboratoriyalarida Galaxy S25, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34 va Galaxy A57 kabi modellar uchun ham yangi proshivka ustida ish olib borilmoqda. Hatto hali rasman eʼlon qilinmagan Galaxy S26 FE modeli ham ushbu roʻyxatdan joy olgani diqqatga sazovordir.

Yangi proshivka versiyalari va qoʻllab-quvvatlanadigan qurilmalar

Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Samsung mutaxassislari Galaxy Z Fold7 uchun F966USQUACZF3, Galaxy A56 uchun A566BXXUBDZFB va Galaxy S23 seriyasi uchun S911BXXUAGZF9 raqamli proshivka versiyalarini tayyorlamoqda. Bu shuni anglatadiki, ushbu qurilmalar egalari yaqin oylarda tizimning sezilarli darajada yangilanishini kutishlari mumkin. Kompaniya oʻzining oʻrta segmentdagi Galaxy A seriyasiga ham flagmanlar bilan bir qatorda eʼtibor qaratayotgani oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham muhim, chunki ushbu modellar bizning bozorda juda ommabop hisoblanadi.

Shuningdek, oʻtgan yilgi flagmanlar — Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra va hamyonbop flagman Galaxy S24 FE uchun ham One UI 9 sinovlari boshlangan. Ushbu modellar uchun S92xBXXUFEZF7 seriyasidagi proshivkalar ishlab chiqilmoqda. Samsung oʻzining dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash siyosatini kengaytirgani sababli, eskiroq modellar ham zamonaviy imkoniyatlardan mahrum boʻlmaydi.

Kelajakdagi rejalar va taqdimot sanasi

Mish-mishlarga koʻra, One UI 9 interfeysi bilan ishlaydigan ilk qurilmalar kompaniyaning yangi avlod buklamafonlari boʻladi. Gap 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtishi kutilayotgan Galaxy Unpacked tadbirida namoyish etilishi taxmin qilinayotgan Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 va Galaxy Z Fold8 Ultra modellari haqida ketmoqda. Ushbu smartfonlar qutidan toʻgʻridan-toʻgʻri yangi interfeys bilan chiqishi kutilmoqda.

Hozircha Galaxy S26 seriyasidan keyin aynan qaysi model ochiq beta-sinov dasturiga birinchi boʻlib qoʻshilishi aniq emas. Biroq, Samsung ichki sinovlarni bir vaqtning oʻzida oʻndan ortiq qurilmalarda olib borayotgani, kompaniya Android 17 asosidagi yangilanishni ommaviy tarqatishga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganidan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar yangilanishlarni odatda global relizdan soʻng qisqa vaqt ichida qabul qilib olishadi.

One UI 9 interfeysida sunʼiy intellekt (Galaxy AI) imkoniyatlarini yanada kengaytirish, vizual dizaynni takomillashtirish va energiya samaradorligini oshirishga asosiy urgʻu berilishi kutilmoqda. Samsung oʻz foydalanuvchilariga nafaqat yangi qurilmalar, balki mukammal dasturiy taʼminot tajribasini ham vaʼda qilmoqda.

SamsungGalaxyOne UI 9Android 17Smartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiXitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiBugun, 17:27Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiIntel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiBugun, 16:58Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiVideooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiBugun, 15:24OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiOnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiBugun, 14:58Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi