Samsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining dasturiy taʼminot ekotizimini yangilash ustida jadal ish olib bormoqda. Ayni paytda kompaniya Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9 qobigʻini bir vaqtning oʻzida bir nechta ommabop qurilmalarda, jumladan, flagman va oʻrta segment modellarida sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Bu qadam foydalanuvchilarga yangi funksiyalarni tezroq yetkazib berish va tizim barqarorligini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha One UI 9 beta-sinov dasturi rasman faqat Galaxy S26 seriyasi uchun ochiq boʻlib, ushbu qurilmalar uchun uchinchi beta-versiya taqdim etilgan. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Samsung ichki laboratoriyalarida Galaxy S25, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34 va Galaxy A57 kabi modellar uchun ham yangi proshivka ustida ish olib borilmoqda. Hatto hali rasman eʼlon qilinmagan Galaxy S26 FE modeli ham ushbu roʻyxatdan joy olgani diqqatga sazovordir.
Yangi proshivka versiyalari va qoʻllab-quvvatlanadigan qurilmalarSoʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Samsung mutaxassislari Galaxy Z Fold7 uchun F966USQUACZF3, Galaxy A56 uchun A566BXXUBDZFB va Galaxy S23 seriyasi uchun S911BXXUAGZF9 raqamli proshivka versiyalarini tayyorlamoqda. Bu shuni anglatadiki, ushbu qurilmalar egalari yaqin oylarda tizimning sezilarli darajada yangilanishini kutishlari mumkin. Kompaniya oʻzining oʻrta segmentdagi Galaxy A seriyasiga ham flagmanlar bilan bir qatorda eʼtibor qaratayotgani oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham muhim, chunki ushbu modellar bizning bozorda juda ommabop hisoblanadi.
Shuningdek, oʻtgan yilgi flagmanlar — Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra va hamyonbop flagman Galaxy S24 FE uchun ham One UI 9 sinovlari boshlangan. Ushbu modellar uchun S92xBXXUFEZF7 seriyasidagi proshivkalar ishlab chiqilmoqda. Samsung oʻzining dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash siyosatini kengaytirgani sababli, eskiroq modellar ham zamonaviy imkoniyatlardan mahrum boʻlmaydi.
Kelajakdagi rejalar va taqdimot sanasiMish-mishlarga koʻra, One UI 9 interfeysi bilan ishlaydigan ilk qurilmalar kompaniyaning yangi avlod buklamafonlari boʻladi. Gap 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtishi kutilayotgan Galaxy Unpacked tadbirida namoyish etilishi taxmin qilinayotgan Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 va Galaxy Z Fold8 Ultra modellari haqida ketmoqda. Ushbu smartfonlar qutidan toʻgʻridan-toʻgʻri yangi interfeys bilan chiqishi kutilmoqda.
Hozircha Galaxy S26 seriyasidan keyin aynan qaysi model ochiq beta-sinov dasturiga birinchi boʻlib qoʻshilishi aniq emas. Biroq, Samsung ichki sinovlarni bir vaqtning oʻzida oʻndan ortiq qurilmalarda olib borayotgani, kompaniya Android 17 asosidagi yangilanishni ommaviy tarqatishga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganidan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar yangilanishlarni odatda global relizdan soʻng qisqa vaqt ichida qabul qilib olishadi.
One UI 9 interfeysida sunʼiy intellekt (Galaxy AI) imkoniyatlarini yanada kengaytirish, vizual dizaynni takomillashtirish va energiya samaradorligini oshirishga asosiy urgʻu berilishi kutilmoqda. Samsung oʻz foydalanuvchilariga nafaqat yangi qurilmalar, balki mukammal dasturiy taʼminot tajribasini ham vaʼda qilmoqda.
…