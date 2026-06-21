AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammo
AMD kompaniyasining eng soʻnggi Ryzen 9000 seriyasiga mansub flagman protsessorlaridan biri kutilmaganda ishdan chiqdi. Reddit forumida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Ryzen 9 9900X modeli nafaqat ishlashni toʻxtatgan, balki uning pastki qismida jismoniy deformatsiya — oʻziga xos "shish" paydo boʻlgani aniqlangan. Bu holat jahon texnologiya hamjamiyatida yangi avlod chiplarining chidamliligi borasida jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Voqea MSI MAG X870E Tomahawk WiFi ona platasi asosida yigʻilgan zamonaviy kompyuter tizimida sodir boʻlgan. Foydalanuvchi TheImmigrantEngineer soʻzlariga koʻra, kompyuter toʻsatdan oʻchib qolgan va qayta yuklanmagan. Ona platadagi diagnostika indikatori esa "00" xatolik kodi bilan markaziy protsessor (CPU) ishlamayotganini koʻrsatgan. Qurilma qismlarga ajratilganda esa protsessorning kontakt qismida noodatiy boʻrtma borligi maʼlum boʻldi.
Tizim sozlamalari va texnik holatixbt.com nashri xabariga koʻra, foydalanuvchi protsessorni qoʻlda tezlashtirmagan (overclock) va kuchlanish parametrlarini oʻzgartirmagan. Tizimda Corsair RM1000x quvvat bloki va DeepCool tomonidan ishlab chiqarilgan 240 mm li suyuqlik sovutish tizimi oʻrnatilgan boʻlgan. Faqatgina BIOS sozlamalarida Precision Boost Overdrive (PBO) texnologiyasi faollashtirilgan boʻlib, u protsessorga standart limitlardan biroz yuqoriroq quvvatda ishlash imkonini beradi.
Eʼtiborli jihati shundaki, tizimda 2026-yil boshida chiqarilgan yangi BIOS talqini oʻrnatilgan edi. Bu esa muammoni AM5 platformasining ilk davridagi dasturiy xatoliklar bilan bogʻlash ehtimolini kamaytiradi. Protsessorning issiqlik tarqatuvchi qopqogʻi tashqi tomondan butun koʻringan, biroq uning ostidagi kremniy qatlam va substrat oʻrtasida jismoniy buzilish yuz bergan.
Tizimli muammo ehtimoliHozircha nosozlikning aniq sababi nomaʼlum. Mutaxassislar buni ona platadagi kuchlanishning keskin ortishi yoki ishlab chiqarishdagi nuqson bilan bogʻlashmoqda. Biroq, bu AM5 platformasidagi chiplarning shishishi bilan bogʻliq birinchi holat emas. Avvalroq Ryzen 9 7950X3D modelida ham aynan shunday holat kuzatilgan edi. Oʻshanda AMD dastlab kafolat boʻyicha xizmat koʻrsatishni rad etgan, ammo ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklardan soʻng oʻz qarorini oʻzgartirgan edi.
Oʻzbekiston bozorida ham AMD Ryzen protsessorlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, foydalanuvchilarga PBO kabi avtomatik tezlashtirish funksiyalaridan foydalanishda ehtiyotkor boʻlish tavsiya etiladi. Hozircha ushbu holat boʻyicha AMD rasmiy bayonot bermagan, ammo jabrlangan foydalanuvchi kafolat xizmatiga murojaat qilishini bildirgan.
Agar bunday holatlar koʻpayishda davom etsa, bu AMD kompaniyasining yangi Zen 5 arxitekturasiga boʻlgan ishonchga putur yetkazishi mumkin. Hozircha bu yagona holat boʻlib koʻrinsa-da, avvalgi avlodlardagi oʻxshash muammolar bu tizimli nuqson boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.
…