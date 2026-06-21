AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammo

·25·Texno
AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammo

AMD kompaniyasining eng soʻnggi Ryzen 9000 seriyasiga mansub flagman protsessorlaridan biri kutilmaganda ishdan chiqdi. Reddit forumida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Ryzen 9 9900X modeli nafaqat ishlashni toʻxtatgan, balki uning pastki qismida jismoniy deformatsiya — oʻziga xos "shish" paydo boʻlgani aniqlangan. Bu holat jahon texnologiya hamjamiyatida yangi avlod chiplarining chidamliligi borasida jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea MSI MAG X870E Tomahawk WiFi ona platasi asosida yigʻilgan zamonaviy kompyuter tizimida sodir boʻlgan. Foydalanuvchi TheImmigrantEngineer soʻzlariga koʻra, kompyuter toʻsatdan oʻchib qolgan va qayta yuklanmagan. Ona platadagi diagnostika indikatori esa "00" xatolik kodi bilan markaziy protsessor (CPU) ishlamayotganini koʻrsatgan. Qurilma qismlarga ajratilganda esa protsessorning kontakt qismida noodatiy boʻrtma borligi maʼlum boʻldi.

Tizim sozlamalari va texnik holat

ixbt.com nashri xabariga koʻra, foydalanuvchi protsessorni qoʻlda tezlashtirmagan (overclock) va kuchlanish parametrlarini oʻzgartirmagan. Tizimda Corsair RM1000x quvvat bloki va DeepCool tomonidan ishlab chiqarilgan 240 mm li suyuqlik sovutish tizimi oʻrnatilgan boʻlgan. Faqatgina BIOS sozlamalarida Precision Boost Overdrive (PBO) texnologiyasi faollashtirilgan boʻlib, u protsessorga standart limitlardan biroz yuqoriroq quvvatda ishlash imkonini beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, tizimda 2026-yil boshida chiqarilgan yangi BIOS talqini oʻrnatilgan edi. Bu esa muammoni AM5 platformasining ilk davridagi dasturiy xatoliklar bilan bogʻlash ehtimolini kamaytiradi. Protsessorning issiqlik tarqatuvchi qopqogʻi tashqi tomondan butun koʻringan, biroq uning ostidagi kremniy qatlam va substrat oʻrtasida jismoniy buzilish yuz bergan.

Tizimli muammo ehtimoli

Hozircha nosozlikning aniq sababi nomaʼlum. Mutaxassislar buni ona platadagi kuchlanishning keskin ortishi yoki ishlab chiqarishdagi nuqson bilan bogʻlashmoqda. Biroq, bu AM5 platformasidagi chiplarning shishishi bilan bogʻliq birinchi holat emas. Avvalroq Ryzen 9 7950X3D modelida ham aynan shunday holat kuzatilgan edi. Oʻshanda AMD dastlab kafolat boʻyicha xizmat koʻrsatishni rad etgan, ammo ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklardan soʻng oʻz qarorini oʻzgartirgan edi.

Oʻzbekiston bozorida ham AMD Ryzen protsessorlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, foydalanuvchilarga PBO kabi avtomatik tezlashtirish funksiyalaridan foydalanishda ehtiyotkor boʻlish tavsiya etiladi. Hozircha ushbu holat boʻyicha AMD rasmiy bayonot bermagan, ammo jabrlangan foydalanuvchi kafolat xizmatiga murojaat qilishini bildirgan.

Agar bunday holatlar koʻpayishda davom etsa, bu AMD kompaniyasining yangi Zen 5 arxitekturasiga boʻlgan ishonchga putur yetkazishi mumkin. Hozircha bu yagona holat boʻlib koʻrinsa-da, avvalgi avlodlardagi oʻxshash muammolar bu tizimli nuqson boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.

AMDRyzen 9 9900XTexnologiyaProtsessorMSI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiLitiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiBugun, 19:22Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiKosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiBugun, 18:26Samsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiSamsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 17:52Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiXitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiBugun, 17:27Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiIntel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiBugun, 16:58Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi