Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandi

·25·Texno
Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandi

Bashoratlar bozori sohasida yetakchi hisoblangan Polymarket platformasi oʻz nufuzini oshirish va foydalanuvchilarni jalb qilish maqsadida shubhali marketing usullaridan foydalanganlikda ayblanmoqda. Wall Street Journal nashri oʻtkazgan surishtiruv natijalariga koʻra, kompaniya kontent yaratuvchilarga soxta yutuqlar va katta miqdordagi garovlar aks etgan videolarni tarqatish uchun haq toʻlagan. Bu holat raqamli moliya bozorlarida shaffoflik va etika masalalarini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nashr tahlilchilari Polymarket bilan bogʻliq 1100 dan ortiq videolarni hamda kompaniya tomonidan blogerlarga yuborilgan yoʻriqnomalarni oʻrganib chiqishdi. Maʼlum boʻlishicha, koʻplab videolarda platformaning "deyarli mukammal nusxasi" boʻlgan demo-saytlardan foydalanilgan. Ushbu nusxalarda aks etgan savdo amaliyotlari va yirik yutuqlar aslida mavjud boʻlmagan, biroq tomoshabinda real daromad haqida tasavvur uygʻotishga xizmat qilgan.

Surishtiruvda qayd etilishicha, ushbu kontentlar marketing pudratchisi tomonidan boshqariladigan maxsus "ijtimoiy tarmoqlar armiyasi" yordamida sunʼiy ravishda ommalashtirilgan. Eng asosiysi, Polymarket blogerlardan ushbu videolar reklama ekanligini va ular kompaniyadan haq olganini ochiqlamaslikni talab qilgan. Faqatgina jurnalistlar savollar bilan murojaat qila boshlagach, baʼzi mualliflar oʻz profillariga "Polymarket hamkori" degan yozuvni qoʻshishga majbur boʻlishgan.

Marketing strategiyasi va foydalanuvchilar ishonchi

Polymarket bilan joriy yilning mart oyiga qadar hamkorlik qilgan talaba va kontent yaratuvchi Razeen Khan ushbu vaziyatni tezkor taomlar reklamasiga qiyosladi. Uning soʻzlariga koʻra, reklama roliklarida burgerlar hayotdagidan koʻra chiroyliroq koʻrsatilgani kabi, ular ham platformadagi jarayonlarni shunchaki jozibaliroq talqin qilishgan. Biroq, ekspertlar moliya va tikish bozorlarida bunday yondashuv isteʼmolchilarni chalgʻitish deb baholanishini taʼkidlamoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham kriptovalyuta va bashorat bozorlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday global mojarolar raqamli savodxonlik muhimligini koʻrsatadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi "oson daromad" vaʼda qiluvchi videolar ortida koʻpincha yirik marketing kampaniyalari turishi mumkinligini unutmaslik lozim. Polymarket kabi platformalar AQSHda qatʼiy nazorat ostida boʻlsa-da, ularning global auditoriyaga taʼsiri sezilarli darajada qolmoqda.

Hozirda Polymarket rahbariyati ushbu holat boʻyicha rasmiy munosabat bildirib, kompaniya "aniq, adolatli va shaffof bozorlarni saqlash tarafdori" ekanini maʼlum qildi. Shuningdek, kompaniya barcha reklama kontentlarini qaytadan tekshirish va auditdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Mazkur voqea bashorat bozorlari va kripto-loyihalar uchun tartibga soluvchi organlar tomonidan yangi cheklovlar joriy etilishiga sabab boʻlishi mumkin.

PolymarketTexnologiyaMarketingSkandalWall Street Journal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBugun, 22:28Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinBugun, 21:55Dengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdiDengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdiBugun, 21:22Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrDassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrBugun, 20:50Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Bugun, 20:26Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiTesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi