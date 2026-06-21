Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandi
Bashoratlar bozori sohasida yetakchi hisoblangan Polymarket platformasi oʻz nufuzini oshirish va foydalanuvchilarni jalb qilish maqsadida shubhali marketing usullaridan foydalanganlikda ayblanmoqda. Wall Street Journal nashri oʻtkazgan surishtiruv natijalariga koʻra, kompaniya kontent yaratuvchilarga soxta yutuqlar va katta miqdordagi garovlar aks etgan videolarni tarqatish uchun haq toʻlagan. Bu holat raqamli moliya bozorlarida shaffoflik va etika masalalarini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nashr tahlilchilari Polymarket bilan bogʻliq 1100 dan ortiq videolarni hamda kompaniya tomonidan blogerlarga yuborilgan yoʻriqnomalarni oʻrganib chiqishdi. Maʼlum boʻlishicha, koʻplab videolarda platformaning "deyarli mukammal nusxasi" boʻlgan demo-saytlardan foydalanilgan. Ushbu nusxalarda aks etgan savdo amaliyotlari va yirik yutuqlar aslida mavjud boʻlmagan, biroq tomoshabinda real daromad haqida tasavvur uygʻotishga xizmat qilgan.
Surishtiruvda qayd etilishicha, ushbu kontentlar marketing pudratchisi tomonidan boshqariladigan maxsus "ijtimoiy tarmoqlar armiyasi" yordamida sunʼiy ravishda ommalashtirilgan. Eng asosiysi, Polymarket blogerlardan ushbu videolar reklama ekanligini va ular kompaniyadan haq olganini ochiqlamaslikni talab qilgan. Faqatgina jurnalistlar savollar bilan murojaat qila boshlagach, baʼzi mualliflar oʻz profillariga "Polymarket hamkori" degan yozuvni qoʻshishga majbur boʻlishgan.
Marketing strategiyasi va foydalanuvchilar ishonchiPolymarket bilan joriy yilning mart oyiga qadar hamkorlik qilgan talaba va kontent yaratuvchi Razeen Khan ushbu vaziyatni tezkor taomlar reklamasiga qiyosladi. Uning soʻzlariga koʻra, reklama roliklarida burgerlar hayotdagidan koʻra chiroyliroq koʻrsatilgani kabi, ular ham platformadagi jarayonlarni shunchaki jozibaliroq talqin qilishgan. Biroq, ekspertlar moliya va tikish bozorlarida bunday yondashuv isteʼmolchilarni chalgʻitish deb baholanishini taʼkidlamoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham kriptovalyuta va bashorat bozorlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday global mojarolar raqamli savodxonlik muhimligini koʻrsatadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi "oson daromad" vaʼda qiluvchi videolar ortida koʻpincha yirik marketing kampaniyalari turishi mumkinligini unutmaslik lozim. Polymarket kabi platformalar AQSHda qatʼiy nazorat ostida boʻlsa-da, ularning global auditoriyaga taʼsiri sezilarli darajada qolmoqda.
Hozirda Polymarket rahbariyati ushbu holat boʻyicha rasmiy munosabat bildirib, kompaniya "aniq, adolatli va shaffof bozorlarni saqlash tarafdori" ekanini maʼlum qildi. Shuningdek, kompaniya barcha reklama kontentlarini qaytadan tekshirish va auditdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Mazkur voqea bashorat bozorlari va kripto-loyihalar uchun tartibga soluvchi organlar tomonidan yangi cheklovlar joriy etilishiga sabab boʻlishi mumkin.
…