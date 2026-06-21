Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkin
Janubiy Koreya Markaziy banki mamlakatning texnologik gigantlari — Samsung Electronics va SK hynix kompaniyalari tomonidan xodimlarga toʻlanayotgan ulkan bonuslar milliy iqtisodiyotdagi narxlar barqarorligiga xavf tugʻdirayotganidan ogohlantirdi. Regulyator hisobotiga koʻra, sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi misli koʻrilmagan talab tufayli yuzaga kelgan ushbu toʻlovlar zanjirli reaksiya hosil qilib, butun mamlakat boʻylab ish haqining asossiz oʻsishiga va inflyatsiyaning tezlashishiga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida IT-sektordagi maxsus toʻlovlar oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 60,6 foizga oshgan. Taqqoslash uchun, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 2,1 foizni tashkil etmoqda. Bunday katta tafovut pul-kredit siyosati mutasaddilarini jiddiy tashvishga solib qoʻydi, chunki yuqori daromadlar isteʼmol bozoridagi narxlarga bevosita taʼsir oʻtkazmoqda.
Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi "supertsikl" samarasiUshbu moliyaviy oʻsishning asosiy drayveri sifatida sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan yuqori tezlikdagi xotira chiplari (HBM) bozoridagi bum koʻrilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, DRAM va NAND chiplariga boʻlgan global talab Samsung va SK hynix kompaniyalariga rekord darajadagi foyda keltirdi. Natijada, kompaniyalar oʻz xodimlari bilan daromadni boʻlishish tizimini yangi bosqichga olib chiqdi.
Hozirda SK hynix oʻz operatsion foydasining qariyb 10 foizini xodimlarni ragʻbatlantirishga yoʻnaltirmoqda. Samsung esa kasaba uyushmalari bosimi ostida yarimoʻtkazgich boʻlinmasi foydasining 10,5 foizini bonus sifatida ajratishga qaror qilgan. Bu raqamlar oddiy ishchilarning yillik daromadini tasavvur qilib boʻlmas darajaga koʻtarib yubordi.
Masalan, Samsung Foundry boʻlinmasida asosiy ish haqi 52 400 dollar atrofida boʻlgan muhandis qoʻshimcha bonuslar bilan birga 410 000 dollargacha daromad olishi mumkin. SK hynix kompaniyasida esa moliyaviy yil yakunlari muvaffaqiyatli boʻlsa, toʻlovlar 700-900 ming dollargacha yetishi prognoz qilinmoqda. Bu kabi "nuqtali oʻta yuqori daromadlar" taxminan besh oydan soʻng isteʼmol narxlarining 0,05 foiz punktiga oshishiga olib keladi.
Ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarJanubiy Koreya Markaziy banki rahbari Sin Xyon Son ikkinchi yarim yillikda inflyatsiya bosimi kuchayib, 3 foizlik koʻrsatkichga yaqinlashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Hozirda bank asosiy stavkani 2,50 foiz darajasida ushlab turibdi, biroq texnologik sektorning iqtisodiyotdagi ulkan vazni vaziyatni murakkablashtirmoqda. Bonuslarning taʼsiri allaqachon boshqa sohalarda ham sezila boshladi:
- Boshqa tarmoqlardagi kasaba uyushmalari rekord bonuslarni misol qilib keltirib, eng kam ish haqini oshirishni talab qilmoqda;
- Samsung va SK hynix zavodlari joylashgan Kyongido provinsiyasida lyuks tovarlar savdosi va umumiy isteʼmol xarajatlari keskin oʻsgan;
- Mehnat bozorida kadrlar oqimi faqatgina yuqori maoshli texnologik kompaniyalarga yoʻnalishi xavfi tugʻilmoqda.
…