Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkin

·21·Texno
Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkin

Janubiy Koreya Markaziy banki mamlakatning texnologik gigantlari — Samsung Electronics va SK hynix kompaniyalari tomonidan xodimlarga toʻlanayotgan ulkan bonuslar milliy iqtisodiyotdagi narxlar barqarorligiga xavf tugʻdirayotganidan ogohlantirdi. Regulyator hisobotiga koʻra, sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi misli koʻrilmagan talab tufayli yuzaga kelgan ushbu toʻlovlar zanjirli reaksiya hosil qilib, butun mamlakat boʻylab ish haqining asossiz oʻsishiga va inflyatsiyaning tezlashishiga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida IT-sektordagi maxsus toʻlovlar oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 60,6 foizga oshgan. Taqqoslash uchun, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 2,1 foizni tashkil etmoqda. Bunday katta tafovut pul-kredit siyosati mutasaddilarini jiddiy tashvishga solib qoʻydi, chunki yuqori daromadlar isteʼmol bozoridagi narxlarga bevosita taʼsir oʻtkazmoqda.

Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi "supertsikl" samarasi

Ushbu moliyaviy oʻsishning asosiy drayveri sifatida sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan yuqori tezlikdagi xotira chiplari (HBM) bozoridagi bum koʻrilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, DRAM va NAND chiplariga boʻlgan global talab Samsung va SK hynix kompaniyalariga rekord darajadagi foyda keltirdi. Natijada, kompaniyalar oʻz xodimlari bilan daromadni boʻlishish tizimini yangi bosqichga olib chiqdi.

Hozirda SK hynix oʻz operatsion foydasining qariyb 10 foizini xodimlarni ragʻbatlantirishga yoʻnaltirmoqda. Samsung esa kasaba uyushmalari bosimi ostida yarimoʻtkazgich boʻlinmasi foydasining 10,5 foizini bonus sifatida ajratishga qaror qilgan. Bu raqamlar oddiy ishchilarning yillik daromadini tasavvur qilib boʻlmas darajaga koʻtarib yubordi.

Masalan, Samsung Foundry boʻlinmasida asosiy ish haqi 52 400 dollar atrofida boʻlgan muhandis qoʻshimcha bonuslar bilan birga 410 000 dollargacha daromad olishi mumkin. SK hynix kompaniyasida esa moliyaviy yil yakunlari muvaffaqiyatli boʻlsa, toʻlovlar 700-900 ming dollargacha yetishi prognoz qilinmoqda. Bu kabi "nuqtali oʻta yuqori daromadlar" taxminan besh oydan soʻng isteʼmol narxlarining 0,05 foiz punktiga oshishiga olib keladi.

Ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar

Janubiy Koreya Markaziy banki rahbari Sin Xyon Son ikkinchi yarim yillikda inflyatsiya bosimi kuchayib, 3 foizlik koʻrsatkichga yaqinlashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Hozirda bank asosiy stavkani 2,50 foiz darajasida ushlab turibdi, biroq texnologik sektorning iqtisodiyotdagi ulkan vazni vaziyatni murakkablashtirmoqda. Bonuslarning taʼsiri allaqachon boshqa sohalarda ham sezila boshladi:

  • Boshqa tarmoqlardagi kasaba uyushmalari rekord bonuslarni misol qilib keltirib, eng kam ish haqini oshirishni talab qilmoqda;
  • Samsung va SK hynix zavodlari joylashgan Kyongido provinsiyasida lyuks tovarlar savdosi va umumiy isteʼmol xarajatlari keskin oʻsgan;
  • Mehnat bozorida kadrlar oqimi faqatgina yuqori maoshli texnologik kompaniyalarga yoʻnalishi xavfi tugʻilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Janubiy Koreya texnologiyalari va maishiy texnikasi keng oʻrin egallaganini hisobga olsak, ushbu mamlakatdagi iqtisodiy oʻzgarishlar va ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi uzoq muddatda eksport qilinadigan mahsulotlar narxiga ham bilvosta taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha Janubiy Koreya hukumati sunʼiy intellekt keltirgan boylik va iqtisodiy barqarorlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga urinmoqda.

SamsungSK HynixInflyatsiyaSunʼiy IntellektJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBugun, 22:28Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiBugun, 21:59Dengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdiDengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdiBugun, 21:22Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrDassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrBugun, 20:50Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Bugun, 20:26Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiTesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi