Qahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildi

·17·Texno
Qahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildi

Janubiy Koreya Geofanlar va mineral resurslar instituti (KIGAM) olimlari qahva qoldiqlarini (shulxasini) bor-yoʻgʻi 90 soniya ichida yuqori energiyali yoqilgʻiga aylantirishning noyob usulini ishlab chiqishdi. Ushbu kashfiyot chiqindilarni qayta ishlash sohasida inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda, chunki u biomassa bilan ishlashdagi eng qimmat va murakkab jarayon — xomashyoni oldindan quritish bosqichini butunlay chetlab oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiya asosini plazmali piroliz (Flame Plasma Pyrolysis) tizimi tashkil etadi. Bu usul orqali namlikka toʻyingan qahva chiqindilari oʻz xususiyatlariga koʻra eng sifatli toshkoʻmir turi hisoblangan antratsitga yaqin boʻlgan biokoʻmirga aylanadi. Odatda biomassa tarkibidagi namlik uni qayta ishlashni qiyinlashtiradi, biroq koreyalik muhandislar bu toʻsiqni samarali yechim bilan bartaraf etishdi.

"Popkorn effekti" va texnologik jarayon

Tadqiqotchilar 800–900 °C haroratdagi plazma alangasidan foydalanishgan. Qizigʻi shundaki, bu jarayonda namlik xalaqit berish oʻrniga, yordamchi vazifasini bajaradi. Yuqori haroratli muhitga tushgan qahva zarralari ichidagi suv bir zumda bugʻga aylanadi va ichki bosim materialni goʻyo portlatib yuboradi. Olimlar buni "popkorn effekti" deb atashmoqda. Natijada material strukturasi tezda buzilib, gʻovak holatga keladi va qisqa vaqtda uglerodli yoqilgʻiga aylanadi.

Olingan biokoʻmirning koʻrsatkichlari mutaxassislarni hayratda qoldirdi. Uning yonish issiqligi har kilogramm uchun 29 MJ ni tashkil etadi, bu esa oddiy qahva qoldigʻidan uchdan bir baravar yuqoridir. Shuningdek, material tarkibidagi sof uglerod miqdori 15,6 foizdan 46,2 foizgacha, yaʼni deyarli uch baravarga oshgan.

Ekologik nuqtai nazardan ham ushbu usul juda samarali. Plazmali ishlov berish jarayonida oltingugurt birikmalari toʻliq yoʻqoladi, bu esa yoqilgʻi yonganda atmosferaga zararli dioksid gazlari chiqishining oldini oladi. Anʼanaviy usullarga qaraganda tutun va smola miqdori ham sezilarli darajada kamayadi.

Keng koʻlamli imkoniyatlar

Yangi texnologiyaning asosiy ustunligi uning tezligidadir. Taqqoslash uchun: biomassa bilan ishlashning boshqa usullari 30 daqiqadan 6 soatgacha vaqt talab qilsa, KIGAM qurilmasi bu vazifani 2 daqiqadan kamroq vaqtda bajaradi. Bu esa sanoat miqyosida energiya va vaqtni tejash imkonini beradi.

Olimlarning taʼkidlashicha, olingan mahsulotdan faqat yoqilgʻi sifatida foydalanish bilan cheklanib qolmaslik mumkin. Yuqori gʻovaklik xususiyati tufayli ushbu biokoʻmir quyidagi maqsadlarda ham qoʻllanilishi mumkin:

  • Faollashtirilgan koʻmir ishlab chiqarish;
  • Sanoat sorbentlari yaratish;
  • Suv va havoni tozalash uchun filtratsiya tizimlari.

Loyiha mualliflariga koʻra, ushbu uslubni nafaqat qahva, balki boshqa oziq-ovqat chiqindilari, qishloq xoʻjaligi qoldiqlari va hatto oqova suv loyqalarini qayta ishlashda ham qoʻllash mumkin. Bu esa kelajakda shahar chiqindixonalarini foydali energiya manbaiga aylantirishga xizmat qiladi.

TexnologiyaEkologiyaEnergetikaQahvaJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53Yer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiYer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiKecha, 22:59Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariKecha, 22:28Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiKecha, 21:59Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi