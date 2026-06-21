Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdi
AQSHning robototexnika sohasidagi yetakchi startaplaridan biri boʻlgan Figure AI oʻz faoliyatida tarixiy burilish nuqtasiga yetganini maʼlum qildi. Kompaniya bosh direktori Brett Adcock taqdim etgan hisobotga koʻra, korxonada faoliyat yuritayotgan gumanoid robotlar soni ilk bor shtatdagi xodimlar sonidan oshib ketdi. Bu voqea texnologiya olamida sunʼiy intellekt va avtomatlashtirishning naqadar tez surʼatlar bilan rivojlanayotganini koʻrsatuvchi muhim signal hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Brett Adcock oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida "odamlar va robotlar" dinamikasini aks ettiruvchi maxsus grafikni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2025-yilning boshiga qadar kompaniyadagi robotlar soni deyarli nolga yaqin boʻlgan. Biroq qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish surʼati keskin oshib, 2026-yilning ikkinchi choragiga kelib, robotlar soni taxminan 740 taga yetgan. Taqqoslash uchun, xuddi shu davrda kompaniya xodimlari soni 650–660 nafarni tashkil etmoqda.
Avtomatlashtirishning yangi bosqichiFigure AI rahbariyati ushbu tendensiya vaqtinchalik emasligini va robotlashtirish surʼati pasayish belgilarini koʻrsatmayotganini taʼkidlamoqda. Adcock tomonidan eʼlon qilingan suratlarda oʻnlab gumanoid robotlar maxsus konteynerlarga joylashtirilgani va foydalanishga tayyor holatga keltirilganini koʻrish mumkin. "Power On" (Quvvatni yoqish) izohi ostida eʼlon qilingan ushbu materiallar robotlarning ommaviy sinovdan oʻtish yoki mijozlarga yetkazib berish bosqichiga oʻtganidan dalolat beradi.
Kompaniya yaqinda oʻzining Figure 03 modelini "inson mashinaga qarshi" ssenariysi boʻyicha sinovdan oʻtkazgan edi. Posilkalarni saralash boʻyicha oʻtkazilgan musobaqada hozircha inson tezroq natija koʻrsatgan boʻlsa-da, Figure AI muhandislari bu inson ustunlik qilayotgan soʻnggi ssenariylardan biri ekanini aytishmoqda. Tez orada sunʼiy intellekt algoritmlari robotlarning harakatlarini yanada aniqroq va tezroq qilishi kutilmoqda.
Global mehnat bozoridagi oʻzgarishlarFigure AI ichki tuzilmasidagi bu oʻzgarishlar global texnologiya bozoridagi umumiy vaziyat bilan hamohangdir. Bugungi kunda Amazon va Meta kabi gigantlar sunʼiy intellektga investitsiyalarni oshirib, anʼanaviy ish oʻrinlarini qisqartirishda davom etmoqda. Layoffs.fyi xizmati maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning oʻzida oʻn minglab mutaxassislar avtomatlashtirish va iqtisodiy optimallashtirish sababli ishidan ayrilgan.
Ayni paytda gumanoid robotlar bozorida raqobat nihoyatda kuchaygan. Figure AI kompaniyasidan tashqari, quyidagi loyihalar ham faol rivojlanmoqda:
- Tesla va uning Optimus loyihasi;
- Xitoyning Unitree va Agibot kompaniyalari;
- Boston Dynamics va uning yangilangan Atlas modeli.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologik siljishlar muhim ahamiyatga ega. Garchi ommaviy robotlashtirish bizning mintaqaga biroz kechikib kirib kelsa-da, ishlab chiqarish va logistika sohalarida samaradorlikni oshirish uchun bunday tizimlarga boʻlgan talab kelajakda ortishi muqarrar. Figure AI tajribasi shuni koʻrsatadiki, robotlar endi shunchaki laboratoriya prototiplari emas, balki korxonalarning asosiy ishchi kuchiga aylanmoqda.
…