Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdi

·0·Texno
Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdi

AQSHning robototexnika sohasidagi yetakchi startaplaridan biri boʻlgan Figure AI oʻz faoliyatida tarixiy burilish nuqtasiga yetganini maʼlum qildi. Kompaniya bosh direktori Brett Adcock taqdim etgan hisobotga koʻra, korxonada faoliyat yuritayotgan gumanoid robotlar soni ilk bor shtatdagi xodimlar sonidan oshib ketdi. Bu voqea texnologiya olamida sunʼiy intellekt va avtomatlashtirishning naqadar tez surʼatlar bilan rivojlanayotganini koʻrsatuvchi muhim signal hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Brett Adcock oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida "odamlar va robotlar" dinamikasini aks ettiruvchi maxsus grafikni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2025-yilning boshiga qadar kompaniyadagi robotlar soni deyarli nolga yaqin boʻlgan. Biroq qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish surʼati keskin oshib, 2026-yilning ikkinchi choragiga kelib, robotlar soni taxminan 740 taga yetgan. Taqqoslash uchun, xuddi shu davrda kompaniya xodimlari soni 650–660 nafarni tashkil etmoqda.

Avtomatlashtirishning yangi bosqichi

Figure AI rahbariyati ushbu tendensiya vaqtinchalik emasligini va robotlashtirish surʼati pasayish belgilarini koʻrsatmayotganini taʼkidlamoqda. Adcock tomonidan eʼlon qilingan suratlarda oʻnlab gumanoid robotlar maxsus konteynerlarga joylashtirilgani va foydalanishga tayyor holatga keltirilganini koʻrish mumkin. "Power On" (Quvvatni yoqish) izohi ostida eʼlon qilingan ushbu materiallar robotlarning ommaviy sinovdan oʻtish yoki mijozlarga yetkazib berish bosqichiga oʻtganidan dalolat beradi.

Kompaniya yaqinda oʻzining Figure 03 modelini "inson mashinaga qarshi" ssenariysi boʻyicha sinovdan oʻtkazgan edi. Posilkalarni saralash boʻyicha oʻtkazilgan musobaqada hozircha inson tezroq natija koʻrsatgan boʻlsa-da, Figure AI muhandislari bu inson ustunlik qilayotgan soʻnggi ssenariylardan biri ekanini aytishmoqda. Tez orada sunʼiy intellekt algoritmlari robotlarning harakatlarini yanada aniqroq va tezroq qilishi kutilmoqda.

Global mehnat bozoridagi oʻzgarishlar

Figure AI ichki tuzilmasidagi bu oʻzgarishlar global texnologiya bozoridagi umumiy vaziyat bilan hamohangdir. Bugungi kunda Amazon va Meta kabi gigantlar sunʼiy intellektga investitsiyalarni oshirib, anʼanaviy ish oʻrinlarini qisqartirishda davom etmoqda. Layoffs.fyi xizmati maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning oʻzida oʻn minglab mutaxassislar avtomatlashtirish va iqtisodiy optimallashtirish sababli ishidan ayrilgan.

Ayni paytda gumanoid robotlar bozorida raqobat nihoyatda kuchaygan. Figure AI kompaniyasidan tashqari, quyidagi loyihalar ham faol rivojlanmoqda:

  • Tesla va uning Optimus loyihasi;
  • Xitoyning Unitree va Agibot kompaniyalari;
  • Boston Dynamics va uning yangilangan Atlas modeli.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologik siljishlar muhim ahamiyatga ega. Garchi ommaviy robotlashtirish bizning mintaqaga biroz kechikib kirib kelsa-da, ishlab chiqarish va logistika sohalarida samaradorlikni oshirish uchun bunday tizimlarga boʻlgan talab kelajakda ortishi muqarrar. Figure AI tajribasi shuni koʻrsatadiki, robotlar endi shunchaki laboratoriya prototiplari emas, balki korxonalarning asosiy ishchi kuchiga aylanmoqda.

Figure AIRobototexnikaSunʼiy IntellektTexnologiyaAvtomatlashtirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Qahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiQahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiKecha, 23:20Yer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiYer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiKecha, 22:59Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariKecha, 22:28Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiKecha, 21:59Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi