Aviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi
Aviatsiya sanoatida ekologik toza texnologiyalarga oʻtish yoʻlidagi muhim qadam tashlandi. GE Aerospace va uning shoʻba korxonasi Avio Aero kompaniyalari yoʻlovchi samolyotlari uchun moʻljallangan vodorodli dvigatelni yuqori balandlikdagi parvoz sharoitlarida qayta ishga tushirish sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu tadqiqot Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan HYDEA dasturi doirasida amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinovlar Germaniya aerokosmik markazining (DLR) Lampoldshauzen shahridagi Kosmik harakatlanish institutida oʻtkazildi. Eksperimentning asosiy maqsadi — havo siyrak, bosim past va harorat oʻta sovuq boʻlgan balandliklarda vodorodli dvigatelning barqaror ishlashini tekshirishdan iborat edi. Bu vodorod aviatsiyasi uchun eng jiddiy texnik toʻsiqlardan biri hisoblanadi, chunki vodorod anʼanaviy aviakerosinga qaraganda tezroq va yuqori haroratda yonadi.
Texnologik murakkablik va innovatsion yechimlarVodorodning yonish jarayoni va alanganing xatti-harakatini nazorat qilish oʻta aniqlikni talab etadi. Shu sababli, muhandislar koʻp kamerali yonish tizimiga ega maxsus stend yaratdilar. Sintetik havo generatori yordamida yuqori balandlikdagi quruq va past bosimli atmosfera muhiti sunʼiy ravishda hosil qilindi. Bu esa dvigatelning real parvoz paytidagi holatini laboratoriya sharoitida oʻrganish imkonini berdi.
Unison boʻlinmasi tomonidan aynan vodorod yoqilgʻisi uchun ishlab chiqilgan oʻt oldirish tizimi sinovlarda oʻzining samaradorligini isbotladi. Tadqiqotchilar yuqori tezlikda tasvirga oluvchi kameralar yordamida yonish kamerasi ichida alanganing qanday shakllanishi va tarqalishini batafsil tahlil qilishdi. Toʻplangan maʼlumotlar kelajakda toʻliq oʻlchamli vodorodli yonish kameralarini yaratish uchun asos boʻlib xizmat qiladi.
Gibrid tizimlar va kelajak istiqbollariShuningdek, AMBER dasturi doirasida mutaxassislar megavatt quvvatiga ega yonilgʻi elementlari tizimini ham sinovdan oʻtkazishdi. Ushbu tizim mintaqaviy klassdagi gibrid-elektr samolyotlari uchun moʻljallangan boʻlib, minimaldan maksimal quvvatgacha boʻlgan turli yuklamalarda barqaror ishlashini koʻrsatdi. Bu aviatsiyada zararli tashlamalarni nolga tushirish yoʻlidagi yana bir parallel yechimdir.
GE Aerospace va Safran Aircraft Engines hamkorligida amalga oshirilayotgan keng koʻlamli RISE dasturi doirasida hozirgacha yuzlab sinovlar va minglab ish sikllari bajarildi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, yangi dvigatel arxitekturalari yoqilgʻi sarfini hozirgi eng zamonaviy yechimlardan 20 foizga koʻproq tejash imkonini beradi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, vodorod aviatsiyasi hali koʻplab muammolarni hal qilishi kerak. Bunga yoqilgʻini saqlash, tashish va aeroportlarda tegishli infratuzilmani yaratish masalalari kiradi. Shunga qaramay, muvaffaqiyatli oʻtgan ushbu kritik testlar tijoriy vodorod samolyotlari davri yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Kelgusida ushbu texnologiyalar asosida toʻliq parvoz namoyishlarini oʻtkazish rejalashtirilgan.
…