Aviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi

·19·Texno
Aviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi

Aviatsiya sanoatida ekologik toza texnologiyalarga oʻtish yoʻlidagi muhim qadam tashlandi. GE Aerospace va uning shoʻba korxonasi Avio Aero kompaniyalari yoʻlovchi samolyotlari uchun moʻljallangan vodorodli dvigatelni yuqori balandlikdagi parvoz sharoitlarida qayta ishga tushirish sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu tadqiqot Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan HYDEA dasturi doirasida amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinovlar Germaniya aerokosmik markazining (DLR) Lampoldshauzen shahridagi Kosmik harakatlanish institutida oʻtkazildi. Eksperimentning asosiy maqsadi — havo siyrak, bosim past va harorat oʻta sovuq boʻlgan balandliklarda vodorodli dvigatelning barqaror ishlashini tekshirishdan iborat edi. Bu vodorod aviatsiyasi uchun eng jiddiy texnik toʻsiqlardan biri hisoblanadi, chunki vodorod anʼanaviy aviakerosinga qaraganda tezroq va yuqori haroratda yonadi.

Texnologik murakkablik va innovatsion yechimlar

Vodorodning yonish jarayoni va alanganing xatti-harakatini nazorat qilish oʻta aniqlikni talab etadi. Shu sababli, muhandislar koʻp kamerali yonish tizimiga ega maxsus stend yaratdilar. Sintetik havo generatori yordamida yuqori balandlikdagi quruq va past bosimli atmosfera muhiti sunʼiy ravishda hosil qilindi. Bu esa dvigatelning real parvoz paytidagi holatini laboratoriya sharoitida oʻrganish imkonini berdi.

Unison boʻlinmasi tomonidan aynan vodorod yoqilgʻisi uchun ishlab chiqilgan oʻt oldirish tizimi sinovlarda oʻzining samaradorligini isbotladi. Tadqiqotchilar yuqori tezlikda tasvirga oluvchi kameralar yordamida yonish kamerasi ichida alanganing qanday shakllanishi va tarqalishini batafsil tahlil qilishdi. Toʻplangan maʼlumotlar kelajakda toʻliq oʻlchamli vodorodli yonish kameralarini yaratish uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Gibrid tizimlar va kelajak istiqbollari

Shuningdek, AMBER dasturi doirasida mutaxassislar megavatt quvvatiga ega yonilgʻi elementlari tizimini ham sinovdan oʻtkazishdi. Ushbu tizim mintaqaviy klassdagi gibrid-elektr samolyotlari uchun moʻljallangan boʻlib, minimaldan maksimal quvvatgacha boʻlgan turli yuklamalarda barqaror ishlashini koʻrsatdi. Bu aviatsiyada zararli tashlamalarni nolga tushirish yoʻlidagi yana bir parallel yechimdir.

GE Aerospace va Safran Aircraft Engines hamkorligida amalga oshirilayotgan keng koʻlamli RISE dasturi doirasida hozirgacha yuzlab sinovlar va minglab ish sikllari bajarildi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, yangi dvigatel arxitekturalari yoqilgʻi sarfini hozirgi eng zamonaviy yechimlardan 20 foizga koʻproq tejash imkonini beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, vodorod aviatsiyasi hali koʻplab muammolarni hal qilishi kerak. Bunga yoqilgʻini saqlash, tashish va aeroportlarda tegishli infratuzilmani yaratish masalalari kiradi. Shunga qaramay, muvaffaqiyatli oʻtgan ushbu kritik testlar tijoriy vodorod samolyotlari davri yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Kelgusida ushbu texnologiyalar asosida toʻliq parvoz namoyishlarini oʻtkazish rejalashtirilgan.

AviatsiyaTexnologiyaGE AerospaceVodorod DvigateliEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaSunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaBugun, 01:27Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53Qahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiQahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiKecha, 23:20Yer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiYer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiKecha, 22:59Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariKecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi