Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasi

·0·Texno
Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasi

Xitoyning Oppo kompaniyasi oʻzining yangi avlod smartfonlari — Reno16 va Reno16 Pro modellarini global bozor uchun rasman taqdim etdi. Xitoydagi debyutidan bir oy oʻtib eʼlon qilingan ushbu qurilmalar xalqaro foydalanuvchilar uchun bir qator texnik oʻzgarishlar bilan yetib keldi. Ayniqsa, korpusning suv va changdan yuqori darajadagi IP69K himoyasi hamda ixcham ekran oʻlchami ushbu turkumning asosiy oʻziga xosligi boʻlib qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, global versiyalarning apparat platformasi Xitoydagi modellardan farq qiladi. Reno16 Pro modeli yanada kuchliroq Dimensity 9500s oʻrniga MediaTek Dimensity 8550 Super chipiga ega boʻldi. Bazaviy Reno16 esa Snapdragon 7 Gen 4 protsessori bilan jihozlangan. Xotira masalasida Pro versiya faqat 12/512 GB konfiguratsiyada taklif etilayotgan boʻlsa, standart model 8/256 GB va 8/512 GB variantlarida sotuvga chiqadi.

Ekran va suratga olish imkoniyatlari

Har ikki smartfon ham bugungi kunda trendga aylanayotgan ixchamlikka urgʻu bergan. Qurilmalar 6,32 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, Full HD+ ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi. Farqi shundaki, Reno16 Pro ekrani 144 Gs yangilanish chastotasiga ega, standart Reno16 modelida esa bu koʻrsatkich 120 Gsni tashkil etadi. Barmoq izi skaneri ekran ostiga joylashtirilgan boʻlib, optik texnologiya asosida ishlaydi.

Kamera borasida Oppo Reno16 Pro oʻzining 200 megapikselli Samsung S5KHP5 sensorli asosiy moduli bilan hayratda qoldiradi. Unga 3,5 karrali optik zumga ega 50 MP teleobʼyektiv va yana bir 50 MP keng burchakli sensor hamrohlik qiladi. Oddiy Reno16 esa uchta 50 megapikselli datchiklar jamlanmasini olgan, uning asosiy moduli sifatida Sony LYT-600 tanlangan.

Energiya quvvati va himoya standarti

Smartfonlarning batareya tizimi ham mintaqaviy oʻzgarishlarga uchradi. Global Reno16 Pro 6700 mA·soat sigʻimli kremniy-uglerodli akkumulyator bilan taʼminlangan. Qiziq jihati shundaki, Reno16 modelining Yevropa versiyasi bor-yoʻgʻi 6000 mA·soatlik batareyaga ega boʻldi, holbuki boshqa hududlarda u ham kattaroq sigʻim bilan sotilishi kutilmoqda. Har ikki model 80 W quvvatga ega SuperVOOC tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Yangi qurilmalarning eng muhim afzalliklaridan biri bu IP69K himoya darajasidir. Bu smartfon nafaqat suv ostiga tushib ketishga, balki yuqori bosimli issiq suv oqimiga ham bardosh bera olishini anglatadi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi ColorOS 16 qobigʻi oʻrnatilgan.

Oppo Reno16 seriyasining narxlari Yevropa bozorida quyidagicha belgilangan:

  • Reno16 (8/512 GB) — 900 yevro;
  • Reno16 Pro (12/512 GB) — 1100 yevro.
Smartfonlarning ochiq savdosi 3-iyuldan boshlanadi. Taʼkidlash joizki, 31-iyulga qadar buyurtma bergan xaridorlar uchun 100 dan 200 yevrogacha chegirmalar taqdim etilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu modellar rasmiy distribyutorlar orqali biroz kechroq paydo boʻlishi kutilmoqda.

OppoReno16SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaAQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaBugun, 18:59Adobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiAdobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiBugun, 18:57Rossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiRossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiBugun, 18:50Samsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashSamsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:28Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi