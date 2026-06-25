Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasi
Xitoyning Oppo kompaniyasi oʻzining yangi avlod smartfonlari — Reno16 va Reno16 Pro modellarini global bozor uchun rasman taqdim etdi. Xitoydagi debyutidan bir oy oʻtib eʼlon qilingan ushbu qurilmalar xalqaro foydalanuvchilar uchun bir qator texnik oʻzgarishlar bilan yetib keldi. Ayniqsa, korpusning suv va changdan yuqori darajadagi IP69K himoyasi hamda ixcham ekran oʻlchami ushbu turkumning asosiy oʻziga xosligi boʻlib qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, global versiyalarning apparat platformasi Xitoydagi modellardan farq qiladi. Reno16 Pro modeli yanada kuchliroq Dimensity 9500s oʻrniga MediaTek Dimensity 8550 Super chipiga ega boʻldi. Bazaviy Reno16 esa Snapdragon 7 Gen 4 protsessori bilan jihozlangan. Xotira masalasida Pro versiya faqat 12/512 GB konfiguratsiyada taklif etilayotgan boʻlsa, standart model 8/256 GB va 8/512 GB variantlarida sotuvga chiqadi.
Ekran va suratga olish imkoniyatlariHar ikki smartfon ham bugungi kunda trendga aylanayotgan ixchamlikka urgʻu bergan. Qurilmalar 6,32 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, Full HD+ ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi. Farqi shundaki, Reno16 Pro ekrani 144 Gs yangilanish chastotasiga ega, standart Reno16 modelida esa bu koʻrsatkich 120 Gsni tashkil etadi. Barmoq izi skaneri ekran ostiga joylashtirilgan boʻlib, optik texnologiya asosida ishlaydi.
Kamera borasida Oppo Reno16 Pro oʻzining 200 megapikselli Samsung S5KHP5 sensorli asosiy moduli bilan hayratda qoldiradi. Unga 3,5 karrali optik zumga ega 50 MP teleobʼyektiv va yana bir 50 MP keng burchakli sensor hamrohlik qiladi. Oddiy Reno16 esa uchta 50 megapikselli datchiklar jamlanmasini olgan, uning asosiy moduli sifatida Sony LYT-600 tanlangan.
Energiya quvvati va himoya standartiSmartfonlarning batareya tizimi ham mintaqaviy oʻzgarishlarga uchradi. Global Reno16 Pro 6700 mA·soat sigʻimli kremniy-uglerodli akkumulyator bilan taʼminlangan. Qiziq jihati shundaki, Reno16 modelining Yevropa versiyasi bor-yoʻgʻi 6000 mA·soatlik batareyaga ega boʻldi, holbuki boshqa hududlarda u ham kattaroq sigʻim bilan sotilishi kutilmoqda. Har ikki model 80 W quvvatga ega SuperVOOC tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Yangi qurilmalarning eng muhim afzalliklaridan biri bu IP69K himoya darajasidir. Bu smartfon nafaqat suv ostiga tushib ketishga, balki yuqori bosimli issiq suv oqimiga ham bardosh bera olishini anglatadi. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi ColorOS 16 qobigʻi oʻrnatilgan.
Oppo Reno16 seriyasining narxlari Yevropa bozorida quyidagicha belgilangan:
- Reno16 (8/512 GB) — 900 yevro;
- Reno16 Pro (12/512 GB) — 1100 yevro.
…