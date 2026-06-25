Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadi

·30·Texno
Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadi

AQSHning texnologik giganti Amazon korporatsiyasi Hindistondagi sunʼniy intellekt (AI) va bulutli texnologiyalar ekotizimini kengaytirish uchun qoʼshimcha 13 milliard dollar sarmoya kiritishini eʼlon qildi. Ushbu mablagʼ 2030-yilga qadar mamlakatda raqamli infratuzilmani rivojlantirishga yoʼnaltiriladi. Mazkur qaror Amazon bosh direktori Andy Jassy va Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi oʼrtasidagi uchrashuvdan soʼng qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi investitsiya paketi asosan Amazon Web Services (AWS) boʼlinmasining Mumbay va Haydarobod shaharlaridagi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-center) quvvatini oshirishga xizmat qiladi. Bu Amazon kompaniyasining soʼngi uch yil ichidagi uchinchi yirik moliyaviy majburiyatidir. Kompaniyaning Hindistonga kiritishni rejalashtirgan umumiy investitsiyalari miqdori endilikda 48 milliard dollarga yetdi.

Global texnologik poyga va Hindistonning roli

Amazon kompaniyasining ushbu qadami global texnologik gigantlar oʼrtasida Hindistonni sunʼniy intellekt markaziga aylantirish borasidagi raqobat kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Avvalroq Microsoft 2029-yilgacha 17,5 milliard dollar, Google esa AI xabi va infratuzilmasi uchun 15 milliard dollar sarflashini maʼlum qilgan edi. Hindiston hukumati ham xorijiy bulutli xizmat koʼrsatuvchi provayderlar uchun soliq imtiyozlarini joriy etish orqali investitsiyalarni faol jalb qilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, bunday yirik sarmoyalar nafaqat yangi binolar qurish, balki uzoq muddatli operatsion xarajatlar va yuqori texnologik ish oʼrinlarini yaratishni ham koʼzda tutadi. Hindiston oʼzining ulkan aholisi va jadal rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyoti bilan AI mahsulotlarini quvvatlantirish uchun zarur boʼlgan hisoblash infratuzilmasi uchun ideal maydonga aylanmoqda.

Logistika va chakana savdo tarmogʼining kengayishi

Faqatgina bulutli texnologiyalar bilan cheklanib qolmasdan, Amazon oʼzining ichki chakana savdo va logistika tarmogʼini ham kuchaytirmoqda. Kompaniya joriy yilda 20 dan ortiq yirik saralash markazlarini va 100 dan ziyod yetkazib berish punktlarini ochishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Amazon Now tezkor yetkazib berish xizmati mamlakatning 300 dan ortiq shahar va posyolkalarida ish boshlashi kutilmoqda.

Bu borada Amazon mahalliy va xalqaro raqobatchilar bilan jiddiy kurash olib bormoqda. Bozorning tezkor tijorat segmentida quyidagi kompaniyalar asosiy raqiblar hisoblanadi:

  • Blinkit (Eternal egaligidagi xizmat);
  • Swiggyʼning Instamart loyihasi;
  • Zepto startapi;
  • Flipkart (Walmart tarkibiga kiruvchi gigant).
Maʼlumot oʼrnida aytish joizki, Flipkart ham oʼz navbatida 2026-yil yakuniga qadar mamlakat boʼylab 1500 ta kichik logistika markazlarini ochishni maqsad qilgan. Amazon tomonidan kiritilayotgan yangi investitsiyalar kompaniyaga ushbu shiddatli raqobatda oʼz mavqeini mustahkamlash imkonini beradi.

AmazonHindistonSunʼniy IntellektAWSInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Microsoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildiMicrosoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildiBugun, 17:23Samsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdiSamsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdiBugun, 16:57Dasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiDasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiBugun, 16:28Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinAtom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinBugun, 15:57Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiRossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiBugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi