Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadi
AQSHning texnologik giganti Amazon korporatsiyasi Hindistondagi sunʼniy intellekt (AI) va bulutli texnologiyalar ekotizimini kengaytirish uchun qoʼshimcha 13 milliard dollar sarmoya kiritishini eʼlon qildi. Ushbu mablagʼ 2030-yilga qadar mamlakatda raqamli infratuzilmani rivojlantirishga yoʼnaltiriladi. Mazkur qaror Amazon bosh direktori Andy Jassy va Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi oʼrtasidagi uchrashuvdan soʼng qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi investitsiya paketi asosan Amazon Web Services (AWS) boʼlinmasining Mumbay va Haydarobod shaharlaridagi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-center) quvvatini oshirishga xizmat qiladi. Bu Amazon kompaniyasining soʼngi uch yil ichidagi uchinchi yirik moliyaviy majburiyatidir. Kompaniyaning Hindistonga kiritishni rejalashtirgan umumiy investitsiyalari miqdori endilikda 48 milliard dollarga yetdi.
Global texnologik poyga va Hindistonning roliAmazon kompaniyasining ushbu qadami global texnologik gigantlar oʼrtasida Hindistonni sunʼniy intellekt markaziga aylantirish borasidagi raqobat kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Avvalroq Microsoft 2029-yilgacha 17,5 milliard dollar, Google esa AI xabi va infratuzilmasi uchun 15 milliard dollar sarflashini maʼlum qilgan edi. Hindiston hukumati ham xorijiy bulutli xizmat koʼrsatuvchi provayderlar uchun soliq imtiyozlarini joriy etish orqali investitsiyalarni faol jalb qilmoqda.
Ekspertlarning fikricha, bunday yirik sarmoyalar nafaqat yangi binolar qurish, balki uzoq muddatli operatsion xarajatlar va yuqori texnologik ish oʼrinlarini yaratishni ham koʼzda tutadi. Hindiston oʼzining ulkan aholisi va jadal rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyoti bilan AI mahsulotlarini quvvatlantirish uchun zarur boʼlgan hisoblash infratuzilmasi uchun ideal maydonga aylanmoqda.
Logistika va chakana savdo tarmogʼining kengayishiFaqatgina bulutli texnologiyalar bilan cheklanib qolmasdan, Amazon oʼzining ichki chakana savdo va logistika tarmogʼini ham kuchaytirmoqda. Kompaniya joriy yilda 20 dan ortiq yirik saralash markazlarini va 100 dan ziyod yetkazib berish punktlarini ochishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Amazon Now tezkor yetkazib berish xizmati mamlakatning 300 dan ortiq shahar va posyolkalarida ish boshlashi kutilmoqda.
Bu borada Amazon mahalliy va xalqaro raqobatchilar bilan jiddiy kurash olib bormoqda. Bozorning tezkor tijorat segmentida quyidagi kompaniyalar asosiy raqiblar hisoblanadi:
- Blinkit (Eternal egaligidagi xizmat);
- Swiggyʼning Instamart loyihasi;
- Zepto startapi;
- Flipkart (Walmart tarkibiga kiruvchi gigant).
…