Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»

·0·Dunyo
Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukraina bo‘yicha pozitsiyasini yana bir bor o‘zgartirib, Vladimir Zelenskiyning urush sharoitidagi harakatlariga ijobiy baho berdi.

24 iyun kuni Oq uyda NATO bosh kotibi Mark Ryutte bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv chog‘ida Sky News muxbiri Mark Stoun Trampdan Zelenskiyning hozirgi vaziyatda ustunlikka erishayotgan-erishmayotgani haqida so‘radi.

«Uning ishlari yomon emas. Nima bo‘lganda ham, u taslim bo‘lmayapti. Ikki tomondan juda ko‘p odam halok bo‘lmoqda, ammo menimcha, u vaziyatni yaxshi uddalayapti. Uning mard inson ekanini tan olmasdan iloj yo‘q. Qurollari ham, odamlari ham ajoyib. Ular haqiqiy jangchilar», — dedi Tramp.

Ushbu bayonot AQSH prezidentining Ukrainaga nisbatan munosabatida navbatdagi sezilarli o‘zgarish sifatida baholanmoqda.

Bir kun avval Zelenskiy kechki videomurojaatida Ukrainaning Rossiya hududidagi uzoq masofali zarbalari natijalarini sarhisob qilgan edi. Uning aytishicha, neftni qayta ishlash zavodlariga qilingan hujumlar tufayli Rossiyaning 60 dan ortiq hududida yoqilg‘i tanqisligi kuzatilmoqda.

Zelenskiy Rossiya hukumati havo hujumidan mudofaa tizimlarini Moskva va Valdayni himoya qilishga ko‘proq yo‘naltirayotganini, bu esa mamlakatning boshqa qismlarini zaiflashtirayotganini ta’kidladi.

Ukraina rahbari, shuningdek, Rossiyani tinchlikni tanlashga majbur qilish uchun hamkorlar ko‘magi zarurligini aytdi.

«Operatsiyalarimiz, jumladan, Qrimdagi harakatlarimiz aniq rejalashtirilgan. Agar G7 doirasida hamkorlarimiz bilan muhokama qilingan imkoniyatlar Ukrainaga taqdim etilsa, Rossiyani tez orada tinchlikni tanlashga majbur qiladigan sharoitni yaratishimiz mumkin», — dedi Zelenskiy.

Trampning Ukraina masalasidagi pozitsiyasi o‘zgarayotganining dastlabki jiddiy belgilari 15–17 iyun kunlari Fransiyaning Evian shahrida o‘tkazilgan G7 sammitidan keyin ko‘rina boshladi.

Sammitdan so‘ng Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Tramp Ukrainaga nisbatan yondashuvida «haqiqiy o‘zgarish» namoyon qilganini ta’kidladi.

Financial Times manbalarining bildirishicha, Ukrainaning Rossiya ichkarisidagi nishonlarga zarba berish kampaniyasi Trampda katta taassurot qoldirgan. Kyiv Independent esa ukrainalik yuqori martabali mansabdorga tayanib, Tramp shaxsiy muloqotlarda Zelenskiyni Rossiyaga qarshi yanada dadil harakat qilishga chaqirganini yozdi.

Biroq Vashingtonning pozitsiyasi to‘liq o‘zgargan, deb aytishga hali erta. Foreign Policy nashrining qayd etishicha, Oq uy Ukrainaga nisbatan asta-sekin xayrixohroq munosabat bildirayotgan bo‘lsa-da, Moskvaga qarshi keskin bayonotlar berishdan tiyilmoqda.

Yevropalik amaldorlardan biri Oq uydan Rossiyaning urush bilan bog‘liq harakatlarini ochiq qoralash so‘ralganini, ammo AQSH ma’muriyati bu muzokaralarga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirlanib, taklifni rad etganini bildirdi.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Vashington pozitsiyasidagi o‘zgarish Moskvada norozilikni kuchaytirgan.

Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 iyun kuni Moskvada o‘tkazilgan forumda AQSHning Ukraina bo‘yicha keyingi rejalari Rossiyaga tushuntirilmaganini aytdi.

«Alyaskadagi jarayon Yevropa harakatlari singari Kiyev rejimini qayta qurollantirish uchun vaqt yutishga mo‘ljallangan, deb o‘ylashni istamasdim. Lekin amalda shunday bo‘lib chiqdi», — dedi Lavrov.

Rossiya TIV rahbari Moskva G7 sammitida nimalar muhokama qilinganini va Vashingtonning kelgusi yo‘nalishi qanday bo‘lishini aniq bilmoqchi ekanini ham qo‘shimcha qildi.

Shu tariqa, Trampning Zelenskiy haqidagi iliq fikrlari AQSHning Ukrainaga nisbatan siyosatida ma’lum burilish bo‘layotganini ko‘rsatmoqda. Biroq Oq uyning Moskva bilan munosabatlarda hali ham ehtiyotkor pozitsiyada qolayotgani vaziyatning murakkabligini saqlab turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiAQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiBugun, 19:20Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Bugun, 19:06Shimoliy koreyalik harbiy Janubiy Koreyaga qochib o‘tishga muvaffaq bo‘ldiShimoliy koreyalik harbiy Janubiy Koreyaga qochib o‘tishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 19:03Braziliyada havo shari halokati: 8 kishi hayotdan ko‘z yumdiBraziliyada havo shari halokati: 8 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 18:43Besh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdiBesh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdiBugun, 17:53Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Bugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda