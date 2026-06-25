Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadi

·109·Sport
Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadi

2026 yilgi jahon chempionatining «K» guruhida so‘nggi ikki pog‘onani egallab turgan Kongo Demokratik Respublikasi va O‘zbekiston milliy terma jamoalarida hamon pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati saqlanib qolmoqda.

Guruh bosqichining ikkinchi turida har ikki jamoa mag‘lubiyatga uchradi. O‘zbekiston Portugaliyaga 0:5 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa, Kongo Demokratik Respublikasi Kolumbiyaga minimal hisobda yutqazdi. Shu tariqa, kongoliklar keyingi bosqich yo‘llanmasini muddatidan oldin qo‘lga kiritish imkoniyatidan foydalana olmadi.

Kongo Demokratik Respublikasi milliy jamoasi bosh murabbiyi Sebasten Desabr Kolumbiyaga qarshi uchrashuvdagi mag‘lubiyat va O‘zbekiston bilan bo‘ladigan hal qiluvchi bahs haqida fikr bildirdi.

«Bu mag‘lubiyatni qabul qilishimiz, boshimizni baland tutib, imkoni boricha tezroq kurashga qaytishimiz kerak. Albatta, durang qayd etganimiz yaxshi bo‘lardi, ammo tan olish lozimki, Kolumbiya kuchliroq edi.

Ular to‘pni juda yaxshi nazorat qildi, biz esa o‘yinga kech kirishdik. Ikkinchi bo‘limda ancha yaxshiroq harakat qildik, ammo bu futbol. Endi bo‘lib o‘tgan voqealarni tahlil qilib, oldinga harakatlanishimiz lozim», — dedi Desabr.

Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa Portugaliyaga qarshi birinchi o‘yinda jahon chempionatidagi ilk golini urganidan mamnun. Kongoliklar buni muhim tajriba sifatida qabul qilmoqda.

«Birinchi golimizdan xursandmiz va buni tajriba orttirish jarayonining bir qismi deb hisoblaymiz. O‘zbekistonga qarshi uchrashuv oson bo‘lmaydi, chunki ular yaxshi himoyalanadi. Lekin biz maydonda bor kuchimizni ishga solamiz. Hozir eng muhimi — dam olish va kuch-quvvatni tiklash», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.

Kongo Demokratik Respublikasi futbol federatsiyasi bosh kotibi Lilian Tshimpumpu ham O‘zbekistonga qarshi uchinchi tur uchrashuvini jamoa uchun hal qiluvchi bahs deb atadi.

«Biz juda qiyin guruhga tushdik va allaqachon musobaqaning asosiy favoritlariga qarshi o‘ynab bo‘ldik. Endi O‘zbekiston bilan bo‘ladigan bahsni terma jamoamiz uchun “hayot o‘yini” deb atash mumkin. Futbolchilarimiz ham bu haqda ochiq gapira boshladi.

Menimcha, O‘zbekiston aynan bizga qarshi uchrashuvda turnirdagi eng yaxshi o‘yinini namoyish etishga va ilk ochkolarini qo‘lga kiritishga harakat qiladi», — dedi Tshimpumpu.

Hozircha Kolumbiya 6 ochko bilan «K» guruhida peshqadamlik qilmoqda. 4 ochko to‘plagan Portugaliya ikkinchi, 1 ochkoga ega Kongo Demokratik Respublikasi esa uchinchi o‘rinda bormoqda. Hisobida hali ochko bo‘lmagan O‘zbekiston guruhning so‘nggi pog‘onasini egallab turibdi.

Kongo Demokratik Respublikasi va O‘zbekiston o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuv 28 iyun kuni AQSHda bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi.

Democratic Republic of the CongoO'zbekistonKolumbiyaPortugaliyaSebastien Desabre
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiAlisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiBugun, 09:43Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 09:35Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 09:15Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Bugun, 08:58Vinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiVinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiBugun, 08:54Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Bugun, 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»