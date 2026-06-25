Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sir
Futbol olamining eng mashhur murabbiylaridan biri Joze Mourinyo Londonning Tottenxem klubidan kutilmaganda isteʼfoga chiqarilishi tafsilotlarini ochiqladi. Portugaliyalik mutaxassis 2021-yilda Angliya liga kubogi finaliga sanoqli kunlar qolganida jamoani tark etishga majbur boʻlgan edi. Bu qaror oʻsha vaqtda koʻplab savollarni keltirib chiqargan va murabbiyning oʻzi uchun ham kutilmagan zarba boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Beast Mode On podkastida Adebayo Akinfenwa bilan suhbatlashgan Mourinyo, oʻsha voqealarni eslar ekan, Tottenxem rahbariyati bilan oʻrtasidagi asosiy tushunmovchilik jamoaning ustuvor maqsadlari borasida boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, klub egalari uchun moliyaviy daromad keltiruvchi Chempionlar ligasiga yoʻllanma olish, uzoq kutilgan sovrinni qoʻlga kiritishdan koʻra muhimroq sanalgan.
Final oldidan kutilmagan isteʼfoMourinyo Tottenxemni 2019-yilning noyabrida qabul qilib olgan edi. Uning asosiy vazifasi jamoaning koʻp yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyish edi. 2021-yilning aprel oyida Tottenxem Angliya liga kubogi finalida Manchester Siti bilan toʻqnash kelishi kerak edi. Biroq, hal qiluvchi bahsga atigi toʻrt kun qolganida, klub rahbariyati murabbiyni isteʼfoga chiqardi.
"Bunga ishona olmagandim. Oʻsha paytda Tottenxemda hech qanday sovrin yoʻq edi. Harry Kane, Heung-min Son va Hugo Lloris kabi yulduzlar klub bilan birorta ham titul yuta olishmagandi. Men butun eʼtiborimni Wembley stadionidagi finalga qaratgan edim, ammo rahbariyatning rejalari boshqacha boʻlib chiqdi", — deydi Joze Mourinyo.
Murabbiyning fikricha, uning ishdan boʻshatilishiga final oldidan Sautgemptonga qarshi oʻyinda asosiy tarkibni, xususan, Heung-min Sonni zaxirada qoldirish niyati ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Mourinyo finalga kuchlarni tejashni istagan, klub rahbariyati esa Chempionlar ligasi uchun kurashda ochko yoʻqotishdan qoʻrqqan.
Moliyaviy manfaatlar va sovrinlar oʻrtasidagi tanlovGoal.com nashri xabariga koʻra, Tottenxem egalari uchun Premer-ligada kuchli toʻrtlikka kirish moliyaviy jihatdan ancha foydaliroq edi. Mourinyo esa sovrin yutish orqali klub tarixiga kirishni afzal koʻrgan. Bu ziddiyat yakunda murabbiyning ketishiga olib keldi.
Mourinyo oʻsha davrni eslar ekan, klubning oʻz futbolchilariga nisbatan munosabatini ham tanqid ostiga oldi. Uning aytishicha, Harry Kane va Heung-min Son kabi yuqori saviyali oʻyinchilar oʻz karyerasida munosib yutuqlarga loyiq edi, ammo klubning strategiyasi bu maqsadlarga doim ham mos kelmagan.
Yakunda Tottenxem finalda Manchester Siti jamoasiga imkoniyatni boy berdi va oʻsha mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasini ham qoʻlga kirita olmadi. Joze Mourinyo esa ushbu voqeani oʻz faoliyatidagi eng tushunarsiz va ogʻriqli lahzalardan biri sifatida xotirlaydi.
…