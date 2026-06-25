Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sir

·0·Sport
Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sir

Futbol olamining eng mashhur murabbiylaridan biri Joze Mourinyo Londonning Tottenxem klubidan kutilmaganda isteʼfoga chiqarilishi tafsilotlarini ochiqladi. Portugaliyalik mutaxassis 2021-yilda Angliya liga kubogi finaliga sanoqli kunlar qolganida jamoani tark etishga majbur boʻlgan edi. Bu qaror oʻsha vaqtda koʻplab savollarni keltirib chiqargan va murabbiyning oʻzi uchun ham kutilmagan zarba boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Beast Mode On podkastida Adebayo Akinfenwa bilan suhbatlashgan Mourinyo, oʻsha voqealarni eslar ekan, Tottenxem rahbariyati bilan oʻrtasidagi asosiy tushunmovchilik jamoaning ustuvor maqsadlari borasida boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, klub egalari uchun moliyaviy daromad keltiruvchi Chempionlar ligasiga yoʻllanma olish, uzoq kutilgan sovrinni qoʻlga kiritishdan koʻra muhimroq sanalgan.

Final oldidan kutilmagan isteʼfo

Mourinyo Tottenxemni 2019-yilning noyabrida qabul qilib olgan edi. Uning asosiy vazifasi jamoaning koʻp yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyish edi. 2021-yilning aprel oyida Tottenxem Angliya liga kubogi finalida Manchester Siti bilan toʻqnash kelishi kerak edi. Biroq, hal qiluvchi bahsga atigi toʻrt kun qolganida, klub rahbariyati murabbiyni isteʼfoga chiqardi.

"Bunga ishona olmagandim. Oʻsha paytda Tottenxemda hech qanday sovrin yoʻq edi. Harry Kane, Heung-min Son va Hugo Lloris kabi yulduzlar klub bilan birorta ham titul yuta olishmagandi. Men butun eʼtiborimni Wembley stadionidagi finalga qaratgan edim, ammo rahbariyatning rejalari boshqacha boʻlib chiqdi", — deydi Joze Mourinyo.

Murabbiyning fikricha, uning ishdan boʻshatilishiga final oldidan Sautgemptonga qarshi oʻyinda asosiy tarkibni, xususan, Heung-min Sonni zaxirada qoldirish niyati ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Mourinyo finalga kuchlarni tejashni istagan, klub rahbariyati esa Chempionlar ligasi uchun kurashda ochko yoʻqotishdan qoʻrqqan.

Moliyaviy manfaatlar va sovrinlar oʻrtasidagi tanlov

Goal.com nashri xabariga koʻra, Tottenxem egalari uchun Premer-ligada kuchli toʻrtlikka kirish moliyaviy jihatdan ancha foydaliroq edi. Mourinyo esa sovrin yutish orqali klub tarixiga kirishni afzal koʻrgan. Bu ziddiyat yakunda murabbiyning ketishiga olib keldi.

Mourinyo oʻsha davrni eslar ekan, klubning oʻz futbolchilariga nisbatan munosabatini ham tanqid ostiga oldi. Uning aytishicha, Harry Kane va Heung-min Son kabi yuqori saviyali oʻyinchilar oʻz karyerasida munosib yutuqlarga loyiq edi, ammo klubning strategiyasi bu maqsadlarga doim ham mos kelmagan.

Yakunda Tottenxem finalda Manchester Siti jamoasiga imkoniyatni boy berdi va oʻsha mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasini ham qoʻlga kirita olmadi. Joze Mourinyo esa ushbu voqeani oʻz faoliyatidagi eng tushunarsiz va ogʻriqli lahzalardan biri sifatida xotirlaydi.

José MourinhoTottenxemHeung-min SonHarry KaneFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiPedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiBugun, 22:37Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 22:37Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 22:37Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»Bugun, 22:36Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 22:36Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi