AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchi
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi global miqyosda ulkan energiya isteʼmolini keltirib chiqarmoqda. Databricks kompaniyasining sobiq AI boʻlimi rahbari Naveen Rao tomonidan asos solingan Unconventional AI startapi ushbu muammoga tubdan yechim topishni maqsad qilgan. Kompaniya hisob-kitob tizimlarining arxitekturasini noldan qayta qurish orqali sunʼiy intellekt modellarining energiya sarfini 1000 baravargacha kamaytirishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu ulkan maqsad yoʻlidagi ilk qadam sifatida kompaniya Un0 deb nomlangan yangi tasvir yaratish modelini taqdim etdi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Naveen Rao ushbu modelni "yangi turdagi kompyuterning ilk salomi" deb atadi. Un0 modeli hozirgi kunda ommalashgan Stable Diffusion yoki OpenAI tomonidan taqdim etilgan murakkab vizual tizimlar bilan bir xil darajada sifatli tasvirlar yarata olishini isbotladi.
Ossillyatorga asoslangan yangi arxitekturaUnconventional AI texnologiyasining asosi anʼanaviy yarimoʻtkazgichli chiplardan butunlay farq qiluvchi ossillyatorli hisoblash tizimiga tayanadi. Hozirgi kunda NVIDIA kabi gigantlar ishlab chiqarayotgan grafik protsessorlar klassik tranzistorlar yordamida ishlaydi va bu jarayonda juda koʻp issiqlik hamda energiya sarflaydi. Yangi yondashuv esa maʼlumotlarni qayta ishlashda fizika qonuniyatlaridan samaraliroq foydalanishni koʻzda tutadi.
Hozircha Un0 modeli kompaniyaning maxsus chiplari uchun yozilgan dasturiy simulyatsiya muhitida ishlamoqda. Biroq yaqin kelajakda Unconventional AI oʻzining haqiqiy chiplari chizmalarini taqdim etishni rejalashtirgan. Kompaniyaning strategiyasi nafaqat texnologiya yaratish, balki oʻz chiplari asosida butun boshli server tizimlarini qurish va boshqa provayderlar kabi hisoblash quvvatlarini ijaraga berishdan iborat.
Energiya tanqisligi — AI rivoji yoʻlidagi asosiy toʻsiqNaveen Raoning fikricha, yaqin yillarda sunʼiy intellektni kengaytirish yoʻlidagi eng katta cheklov texnologik bilim emas, balki aynan elektr energiyasi yetishmovchiligi boʻladi. Dunyo boʻylab maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr tarmoqlariga misli koʻrilmagan bosim yuklamoqda. Agar energiya samaradorligi masalasi hal qilinmasa, AI modellari oʻsishdan toʻxtab qolishi mumkin.
Kompaniya jamoasi hozirda 50 tadan kam xodimga ega boʻlsa-da, ularning ambitsiyalari butun sanoatni oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. "Biz yangi turdagi tizimni quramiz, unda AI modellari ishga tushiriladi va barcha jarayonlar hozirgidan 1000 baravar kamroq energiya evaziga amalga oshiriladi", deydi Rao. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki sunʼiy intellektni ekologik jihatdan barqaror texnologiyaga aylantiradi.
Kelgusi bir yil ichida Unconventional AI oʻzining apparat taʼminoti (hardware) boʻyicha yangi yangiliklarni eʼlon qilishini bildirgan. Agar ushbu startap oʻz vaʼdasining bir qismini boʻlsa ham amalga oshira olsa, bu ChatGPT va boshqa yirik til modellarini saqlab turish bilan bogʻliq iqtisodiy qiyinchiliklarni butunlay bartaraf etishi mumkin.
…