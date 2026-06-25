AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchi

·25·Texno
AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi global miqyosda ulkan energiya isteʼmolini keltirib chiqarmoqda. Databricks kompaniyasining sobiq AI boʻlimi rahbari Naveen Rao tomonidan asos solingan Unconventional AI startapi ushbu muammoga tubdan yechim topishni maqsad qilgan. Kompaniya hisob-kitob tizimlarining arxitekturasini noldan qayta qurish orqali sunʼiy intellekt modellarining energiya sarfini 1000 baravargacha kamaytirishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu ulkan maqsad yoʻlidagi ilk qadam sifatida kompaniya Un0 deb nomlangan yangi tasvir yaratish modelini taqdim etdi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Naveen Rao ushbu modelni "yangi turdagi kompyuterning ilk salomi" deb atadi. Un0 modeli hozirgi kunda ommalashgan Stable Diffusion yoki OpenAI tomonidan taqdim etilgan murakkab vizual tizimlar bilan bir xil darajada sifatli tasvirlar yarata olishini isbotladi.

Ossillyatorga asoslangan yangi arxitektura

Unconventional AI texnologiyasining asosi anʼanaviy yarimoʻtkazgichli chiplardan butunlay farq qiluvchi ossillyatorli hisoblash tizimiga tayanadi. Hozirgi kunda NVIDIA kabi gigantlar ishlab chiqarayotgan grafik protsessorlar klassik tranzistorlar yordamida ishlaydi va bu jarayonda juda koʻp issiqlik hamda energiya sarflaydi. Yangi yondashuv esa maʼlumotlarni qayta ishlashda fizika qonuniyatlaridan samaraliroq foydalanishni koʻzda tutadi.

Hozircha Un0 modeli kompaniyaning maxsus chiplari uchun yozilgan dasturiy simulyatsiya muhitida ishlamoqda. Biroq yaqin kelajakda Unconventional AI oʻzining haqiqiy chiplari chizmalarini taqdim etishni rejalashtirgan. Kompaniyaning strategiyasi nafaqat texnologiya yaratish, balki oʻz chiplari asosida butun boshli server tizimlarini qurish va boshqa provayderlar kabi hisoblash quvvatlarini ijaraga berishdan iborat.

Energiya tanqisligi — AI rivoji yoʻlidagi asosiy toʻsiq

Naveen Raoning fikricha, yaqin yillarda sunʼiy intellektni kengaytirish yoʻlidagi eng katta cheklov texnologik bilim emas, balki aynan elektr energiyasi yetishmovchiligi boʻladi. Dunyo boʻylab maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr tarmoqlariga misli koʻrilmagan bosim yuklamoqda. Agar energiya samaradorligi masalasi hal qilinmasa, AI modellari oʻsishdan toʻxtab qolishi mumkin.

Kompaniya jamoasi hozirda 50 tadan kam xodimga ega boʻlsa-da, ularning ambitsiyalari butun sanoatni oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. "Biz yangi turdagi tizimni quramiz, unda AI modellari ishga tushiriladi va barcha jarayonlar hozirgidan 1000 baravar kamroq energiya evaziga amalga oshiriladi", deydi Rao. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki sunʼiy intellektni ekologik jihatdan barqaror texnologiyaga aylantiradi.

Kelgusi bir yil ichida Unconventional AI oʻzining apparat taʼminoti (hardware) boʻyicha yangi yangiliklarni eʼlon qilishini bildirgan. Agar ushbu startap oʻz vaʼdasining bir qismini boʻlsa ham amalga oshira olsa, bu ChatGPT va boshqa yirik til modellarini saqlab turish bilan bogʻliq iqtisodiy qiyinchiliklarni butunlay bartaraf etishi mumkin.

AITexnologiyaUnconventional AINaveen RaoEnergiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiVideooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi