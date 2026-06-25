Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!
Jahon chempionatining dastlabki ikki turida O‘zbekiston milliy terma jamoasining himoyadagi o‘yini muxlislar va mutaxassislarda ko‘plab haqli e’tirozlarni uyg‘otdi. Jamoamiz himoya chizig‘i musobaqadagi eng zaif va eng ko‘p gol o‘tkazib yuborayotgan tizimlardan biri bo‘lib turibdi.
Ammo mana shunday og‘ir va murakkab sharoitda ham o‘z o‘yini bilan ajralib chiqib, xorijlik ekspertlarning tilidan tushmayotgan bir qahramonimiz bor. U — 18 yoshli iste’dodli himoyachi Behruz Karimov.
Skautlik radarlarida: Alexandro Parraning e’tirofi
Bu safar yosh futbolchimizning harakatlariga taniqli futbol tahlilchisi va skauti Alexandro Parra alohida to‘xtalib o‘tdi va Yevropa klublarini bu yigitni ko‘zdan qochirmaslikka chaqirdi.
«O‘zbekistonning himoyadagi o‘yini juda yomon ko‘rinish olmoqda — deyarli butun jahon chempionatidagi eng zaif himoyalardan biri bo‘lib ko‘rinmoqda. Lekin shunday sharoitda ham Behruz Karimovni alohida ajratib ko‘rsatish mumkin.
U Kolumbiyaga qarshi o‘yinda ham juda yaxshi harakat qilgandi, jismoniy kuch va to‘g‘ri pozitsiya tanlash borasida yuqori darajani namoyon etdi. Mana shu ikki jihat uni tez orada Yevropaga olib chiqishi aniq. Karimov — katta iste’dod», — deb yozdi Alexandro Parra.
Yulduzlarga qarshi jang va avvalgi olqishlar
Eslatib o‘tamiz, bu Behruz sha’niga aytilayotgan birinchi maqtov emas. Bundan oldin vengriyalik mashhur jurnalist va futbol tahlilchisi Bense Bochak ham Karimovning o‘yiniga yuqori baho bergan edi.
O‘shanda ekspert 18 yoshli himoyachimizning jahon futboli yulduzlari — Luis Dias (Kolumbiya) va Nunu Mendesh (Portugaliya) kabi tezkor va xavfli vakillarga qarshi qo‘rqmasdan, juda munosib harakat qilganini alohida ta’kidlagandi. Bochakning fikricha, yevropalik skautlar allaqachon Behruzni o‘z daftarchalariga qayd qilib bo‘lishgan.
Karimovning mundialdagi barqarorligi:
Jamoaviy natijalar havas qilarli bo‘lmasa-da, murabbiylar shtabi Behruzga to‘liq ishonch bildirmoqda va u maydonda borini berib o‘ynayapti:
Raqib va hisob
Karimovning maydondagi vaqti
O‘yin haqida qisqacha
Kolumbiya (1:3)
90 daqiqa (To‘liq o‘yin)
Jismoniy kuch va to‘g‘ri pozitsiya tanlashda yaqqol ajralib turdi.
Portugaliya (0:5)
89 daqiqa (Oxirida almashtirildi)
Raqibning yulduzli va vajohatli hujumlariga qarshi oxirigacha kurashdi.
Terma jamoamiz uchun turnir og‘ir o‘tayotgan bo‘lsa-da, Behruz Karimov kabi yosh o‘sib kelayotgan futbolchilarimizning bunday katta sahnada tajriba to‘playotgani va Yevropa e’tiboriga tushayotgani kelajagimiz uchun juda muhim. Umid qilamizki, bu katta yurish Behruz uchun Yevropaning grand klublariga eshik ochadi!
…