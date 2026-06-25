Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!

·87·Sport
Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!

Jahon chempionatining dastlabki ikki turida O‘zbekiston milliy terma jamoasining himoyadagi o‘yini muxlislar va mutaxassislarda ko‘plab haqli e’tirozlarni uyg‘otdi. Jamoamiz himoya chizig‘i musobaqadagi eng zaif va eng ko‘p gol o‘tkazib yuborayotgan tizimlardan biri bo‘lib turibdi.

Ammo mana shunday og‘ir va murakkab sharoitda ham o‘z o‘yini bilan ajralib chiqib, xorijlik ekspertlarning tilidan tushmayotgan bir qahramonimiz bor. U — 18 yoshli iste’dodli himoyachi Behruz Karimov.

Skautlik radarlarida: Alexandro Parraning e’tirofi

Bu safar yosh futbolchimizning harakatlariga taniqli futbol tahlilchisi va skauti Alexandro Parra alohida to‘xtalib o‘tdi va Yevropa klublarini bu yigitni ko‘zdan qochirmaslikka chaqirdi.

«O‘zbekistonning himoyadagi o‘yini juda yomon ko‘rinish olmoqda — deyarli butun jahon chempionatidagi eng zaif himoyalardan biri bo‘lib ko‘rinmoqda. Lekin shunday sharoitda ham Behruz Karimovni alohida ajratib ko‘rsatish mumkin.

U Kolumbiyaga qarshi o‘yinda ham juda yaxshi harakat qilgandi, jismoniy kuch va to‘g‘ri pozitsiya tanlash borasida yuqori darajani namoyon etdi. Mana shu ikki jihat uni tez orada Yevropaga olib chiqishi aniq. Karimov — katta iste’dod», — deb yozdi Alexandro Parra.

Yulduzlarga qarshi jang va avvalgi olqishlar

Eslatib o‘tamiz, bu Behruz sha’niga aytilayotgan birinchi maqtov emas. Bundan oldin vengriyalik mashhur jurnalist va futbol tahlilchisi Bense Bochak ham Karimovning o‘yiniga yuqori baho bergan edi.

O‘shanda ekspert 18 yoshli himoyachimizning jahon futboli yulduzlari — Luis Dias (Kolumbiya) va Nunu Mendesh (Portugaliya) kabi tezkor va xavfli vakillarga qarshi qo‘rqmasdan, juda munosib harakat qilganini alohida ta’kidlagandi. Bochakning fikricha, yevropalik skautlar allaqachon Behruzni o‘z daftarchalariga qayd qilib bo‘lishgan.

Karimovning mundialdagi barqarorligi:

Jamoaviy natijalar havas qilarli bo‘lmasa-da, murabbiylar shtabi Behruzga to‘liq ishonch bildirmoqda va u maydonda borini berib o‘ynayapti:

Raqib va hisob

Karimovning maydondagi vaqti

O‘yin haqida qisqacha

Kolumbiya (1:3)

90 daqiqa (To‘liq o‘yin)

Jismoniy kuch va to‘g‘ri pozitsiya tanlashda yaqqol ajralib turdi.

Portugaliya (0:5)

89 daqiqa (Oxirida almashtirildi)

Raqibning yulduzli va vajohatli hujumlariga qarshi oxirigacha kurashdi.

Terma jamoamiz uchun turnir og‘ir o‘tayotgan bo‘lsa-da, Behruz Karimov kabi yosh o‘sib kelayotgan futbolchilarimizning bunday katta sahnada tajriba to‘playotgani va Yevropa e’tiboriga tushayotgani kelajagimiz uchun juda muhim. Umid qilamizki, bu katta yurish Behruz uchun Yevropaning grand klublariga eshik ochadi!

Behruz KarimovO'zbekistonAlexandro ParraLuis DiazNuno Mendes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiAlisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiBugun, 09:43Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 09:35Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiKongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiBugun, 09:07Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Bugun, 08:58Vinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiVinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiBugun, 08:54Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Bugun, 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»