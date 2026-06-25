AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldi

·25·Texno
AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldi

Global protsessorlar bozorida raqobat kuchayishi fonida AMD kompaniyasining ommabop 6 yadroli modellari narxi sezilarli darajada arzonlashdi. AQSHning yirik savdo maydonchalarida yangi avlod Ryzen 5 9600X va oʻtgan yilgi Ryzen 5 7600X modellari uchun rekord darajadagi past narxlar qayd etildi. Bu holat zamonaviy va unumdor kompyuter yigʻishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng soʻnggi Zen 5 arxitekturasiga asoslangan Ryzen 5 9600X protsessori sotuvlar boshidagi 280 dollarlik narxdan 180 dollargacha arzonlashgan. Bu qariyb 100 dollarlik chegirma boʻlib, yangi avlod chiplari orasida ushbu modelni eng jozibador tanlovlardan biriga aylantiradi. Protsessor 6 ta yadro va 12 ta oqimga ega boʻlib, maksimal chastotasi 5,4 GGs ni tashkil etadi.

AM5 platformasiga oʻtish uchun qulay imkoniyat

Shu bilan birga, oʻzining ishonchliligi bilan tanilgan Ryzen 5 7600X modeli ham arzonlashishda davom etmoqda. Avvalroq 180 dollar atrofida baholangan ushbu chip hozirda 145 dollarga taklif etilmoqda. Ushbu model ham 6 yadro va 12 oqim bilan jihozlangan boʻlib, uning maksimal ishlash chastotasi 5,3 GGs ga teng. Har ikki protsessor ham zamonaviy AM5 platformasida ishlaydi, bu esa kelajakda tizimni yangilash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Oʻzbekiston bozorida ham AMD mahsulotlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, AQSHdagi bu kabi narx pasayishlari mahalliy bozorga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi kutilmoqda. Odatda xalqaro bozorlardagi oʻzgarishlar bir necha haftadan soʻng bizning doʻkonlardagi narxlarda ham aks eta boshlaydi. Bu ayniqsa oʻyin kompyuterlari va grafik ishlov berish stansiyalarini yigʻuvchilar uchun xarajatlarni tejash imkonini beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, narxlarning bunday tushishi Intel kompaniyasining yangi mahsulotlari bilan raqobat va omborlardagi zaxiralarni yangilash istagi bilan bogʻliq. Ryzen 5 seriyasi anʼanaviy ravishda "narx va unumdorlik" nisbati boʻyicha eng muvozanatlashgan yechim hisoblanib kelgan. Hozirgi narxlar esa ushbu muvozanatni yanada foydali koʻrinishga keltirdi.

Ushbu modellarning asosiy texnik xususiyatlari quyidagicha:

  • Ryzen 5 9600X: 6 yadro, 12 oqim, 5,4 GGs gacha chastota, Zen 5 arxitekturasi.
  • Ryzen 5 7600X: 6 yadro, 12 oqim, 5,3 GGs gacha chastota, Zen 4 arxitekturasi.
  • Ikkala model ham DDR5 operativ xotira va PCIe 5.0 standartini qoʻllab-quvvatlaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, AMD tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu narx siyosati AM5 platformasining ommaviylashishini tezlashtiradi. Agar siz yaqin orada kompyuteringizni yangilashni niyat qilgan boʻlsangiz, ushbu modellarning narx dinamikasini kuzatib borish tavsiya etiladi.

AMDRyzenProtsessorTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiVideooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi