AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldi
Global protsessorlar bozorida raqobat kuchayishi fonida AMD kompaniyasining ommabop 6 yadroli modellari narxi sezilarli darajada arzonlashdi. AQSHning yirik savdo maydonchalarida yangi avlod Ryzen 5 9600X va oʻtgan yilgi Ryzen 5 7600X modellari uchun rekord darajadagi past narxlar qayd etildi. Bu holat zamonaviy va unumdor kompyuter yigʻishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng soʻnggi Zen 5 arxitekturasiga asoslangan Ryzen 5 9600X protsessori sotuvlar boshidagi 280 dollarlik narxdan 180 dollargacha arzonlashgan. Bu qariyb 100 dollarlik chegirma boʻlib, yangi avlod chiplari orasida ushbu modelni eng jozibador tanlovlardan biriga aylantiradi. Protsessor 6 ta yadro va 12 ta oqimga ega boʻlib, maksimal chastotasi 5,4 GGs ni tashkil etadi.
AM5 platformasiga oʻtish uchun qulay imkoniyatShu bilan birga, oʻzining ishonchliligi bilan tanilgan Ryzen 5 7600X modeli ham arzonlashishda davom etmoqda. Avvalroq 180 dollar atrofida baholangan ushbu chip hozirda 145 dollarga taklif etilmoqda. Ushbu model ham 6 yadro va 12 oqim bilan jihozlangan boʻlib, uning maksimal ishlash chastotasi 5,3 GGs ga teng. Har ikki protsessor ham zamonaviy AM5 platformasida ishlaydi, bu esa kelajakda tizimni yangilash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.
Oʻzbekiston bozorida ham AMD mahsulotlariga boʻlgan talab yuqori ekanligini hisobga olsak, AQSHdagi bu kabi narx pasayishlari mahalliy bozorga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi kutilmoqda. Odatda xalqaro bozorlardagi oʻzgarishlar bir necha haftadan soʻng bizning doʻkonlardagi narxlarda ham aks eta boshlaydi. Bu ayniqsa oʻyin kompyuterlari va grafik ishlov berish stansiyalarini yigʻuvchilar uchun xarajatlarni tejash imkonini beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, narxlarning bunday tushishi Intel kompaniyasining yangi mahsulotlari bilan raqobat va omborlardagi zaxiralarni yangilash istagi bilan bogʻliq. Ryzen 5 seriyasi anʼanaviy ravishda "narx va unumdorlik" nisbati boʻyicha eng muvozanatlashgan yechim hisoblanib kelgan. Hozirgi narxlar esa ushbu muvozanatni yanada foydali koʻrinishga keltirdi.
Ushbu modellarning asosiy texnik xususiyatlari quyidagicha:
- Ryzen 5 9600X: 6 yadro, 12 oqim, 5,4 GGs gacha chastota, Zen 5 arxitekturasi.
- Ryzen 5 7600X: 6 yadro, 12 oqim, 5,3 GGs gacha chastota, Zen 4 arxitekturasi.
- Ikkala model ham DDR5 operativ xotira va PCIe 5.0 standartini qoʻllab-quvvatlaydi.
…