Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashi

·28·Texno
Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashi

Bozor tahlili va raqobatbardosh razvedka xizmatlarini taqdim etuvchi Klue kompaniyasi jiddiy kiberhujumga uchradi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, xakerlar tizimga kirib, koʻplab mijozlarga tegishli maxfiy maʼlumotlarni qoʻlga kiritgan. Ushbu hodisa nafaqat kompaniyaning obroʻsiga, balki uning xizmatidan foydalanuvchi yirik texnologik gigantlar xavfsizligiga ham tahdid solmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, hozirda oʻgʻirlikni amalga oshirgan "Icarus" deb nomlanuvchi guruh bilan muzokaralar olib borilmoqda. Klue oʻz mijozlariga yuborgan maxfiy xatida xakerlar oʻgʻirlangan maʼlumotlarni oʻchirib tashlashga vaʼda berganini va ayni paytda ushbu jarayon boshlanganini taʼkidlagan. Biroq, vaziyat kutilmaganda yanada murakkablashdi.

Xakerlar oʻrtasidagi nizo va yangi tahdidlar

Vaziyatning chigallashishiga sabab, maydonga ikkinchi bir nomaʼlum xakerlar guruhi chiqib kelganidir. Ushbu guruh "Icarus" operatorlaridan birining xatosidan foydalanib, oʻgʻirlangan maʼlumotlarning bir qismini qayta oʻgʻirlaganini daʼvo qilmoqda. Endilikda ular Klue mijozlariga toʻgʻridan-toʻgʻri tahdid qilib, maʼlumotlar sizdirilmasligi uchun toʻlov talab qilmoqda.

Ikkinchi guruhning taʼkidlashicha, "Icarus" operatori Buyuk Britaniyada yashovchi oʻsmir boʻlib, u server xavfsizligini taʼminlashda xatoga yoʻl qoʻygan. Yangi tovlamachilar oʻz saytlarida jami 195 ta jabrlangan kompaniya roʻyxati borligini aytishmoqda. Klue esa oʻz navbatida mijozlarini ushbu yangi guruhga hech qanday toʻlov amalga oshirmaslikka chaqirmoqda.

Kiberhujum natijasida zarar koʻrgan kompaniyalar roʻyxati ancha salmoqli boʻlib, ular orasida jahon bozorida tanilgan brendlar bor:

  • LastPass va HackerOne;
  • Snyk va Recorded Future;
  • Tanium va Sprout Social;
  • Gong, Jamf hamda Huntress.
Klue maʼlumotlariga koʻra, ikkinchi guruhda barcha maʼlumotlar emas, balki faqat ayrim mijozlarga tegishli namuna koʻrinishidagi fayllar mavjud. Shunga qaramay, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar ushbu holatni yuqori xavfli deb baholamoqda, chunki oʻgʻirlangan maʼlumotlar orasida korporativ strategiyalar va ichki tahlillar boʻlishi mumkin.

Hozircha Klue kompaniyasi xakerlarga toʻlov toʻlagani yoki yoʻqligi haqida rasmiy maʼlumot bermadi. "Icarus" guruhi sayti ayni damda faoliyatini toʻxtatgan, bu esa kompaniyaning xakerlar bilan kelishuvga erishgani haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun ham bu kabi holatlar muhim ogohlantirish boʻlib, xalqaro servislar bilan ishlashda maʼlumotlar daxlsizligiga eʼtiborli boʻlish lozimligini koʻrsatadi.

KlueKiberxavfsizlikXakerlarTechCrunchMaʼlumotlar Oʻgʻirlanishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiVideooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi