Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandi

·0·Texno
Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandi

Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi sunʼiy intellekt va robototexnika olamida yangi sahifa ochishni maqsad qilgan. Kompaniya videooʻyinlar yordamida robotlarni real dunyoda harakatlanishga oʻrgatuvchi noyob texnologiya ustida ishlamoqda. Ushbu innovatsion yondashuv investorlar eʼtiborini tortdi va natijada startap 2,3 milliard dollar qiymatga ega boʻlgan yirik moliyaviy bosqichni yakunladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, General Intuition soʻnggi investitsiya raundida 320 million dollar jalb qilgan. Bu bilan kompaniyaning jami investitsiyalari miqdori 454 million dollarga yetdi. Startap asoschisi, 31 yoshli Pim de Witte oʻzining Medal loyihasidan ajralib chiqqan holda, geymerlar tomonidan yuklangan millionlab soatlik videooʻyin lavhalaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqda.

Oʻyindan real dunyoga: Texnologiya qanday ishlaydi?

General Intuition yondashuvining oʻziga xosligi shundaki, u faqat video tasvirlarga tayanmaydi. Aksariyat raqobatchilar sunʼiy intellektni shunchaki videoni koʻrib oʻrganishga majburlayotgan bir paytda, de Witte jamoasi oʻyin davomida bosilgan tugmalar va bajarilgan amallar (action labels) maʼlumotlaridan foydalanmoqda. Bu AI modeliga fazoviy va vaqtinchalik mantiqni (spatial-temporal reasoning) chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kompaniya ofisida oʻtkazilgan namoyishda Fortnite oʻyinini 100 soatdan beri toʻxtovsiz oʻynayotgan AI agenti koʻrsatildi. Eng hayratlanarlisi, xuddi shu "miya" ofis boʻylab harakatlanayotgan toʻrt oyoqli robotni ham boshqarmoqda. Robot oʻzining yagona kamerasi orqali atrofni oʻrganadi va toʻsiqlarni chetlab oʻtishni oʻrganadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, robotni yangi muhitga moslashtirish uchun bor-yoʻgʻi sakkiz daqiqalik real maʼlumotlar kifoya qiladi.

Kelajak istiqbollari va robototexnika

Hozirda robotlar koʻpincha yosh bolalar kabi harakatlanib, gohida stul oyoqlariga yoki chiqindi qutilariga urilib ketishi mumkin. Biroq, General Intuition ishlab chiqqan agentik model simulyatsiya, oʻyin va real hayot oʻrtasidagi farqni tezda yoʻqotish qobiliyatiga ega. Bu kelajakda robotlarning murakkab shahar sharoitlarida yoki zavodlarda odam aralashuvisiz erkin harakatlanishini taʼminlashi kutilmoqda.

Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu kabi ishlanmalar kelajakda logistika, qishloq xoʻjaligi va xavfsizlik sohalarida xizmat qiluvchi avtonom robotlarni yaratishda poydevor boʻlishi mumkin. Videooʻyinlar sanoatining bunday jiddiy ilmiy maqsadlarda qoʻllanilishi sunʼiy intellektni oʻqitish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

General Intuition muvaffaqiyati shuni koʻrsatadiki, virtual olamdagi tajriba tez orada jismoniy dunyoda ham oʻz aksini topadi. Kompaniya endilikda oʻz modellarini yanada takomillashtirish va ularni turli turdagi robotlashtirilgan qurilmalarga integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.

General IntuitionSunʼiy IntellektRobototexnikaTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiVideooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi