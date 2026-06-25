Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandi
Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi sunʼiy intellekt va robototexnika olamida yangi sahifa ochishni maqsad qilgan. Kompaniya videooʻyinlar yordamida robotlarni real dunyoda harakatlanishga oʻrgatuvchi noyob texnologiya ustida ishlamoqda. Ushbu innovatsion yondashuv investorlar eʼtiborini tortdi va natijada startap 2,3 milliard dollar qiymatga ega boʻlgan yirik moliyaviy bosqichni yakunladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, General Intuition soʻnggi investitsiya raundida 320 million dollar jalb qilgan. Bu bilan kompaniyaning jami investitsiyalari miqdori 454 million dollarga yetdi. Startap asoschisi, 31 yoshli Pim de Witte oʻzining Medal loyihasidan ajralib chiqqan holda, geymerlar tomonidan yuklangan millionlab soatlik videooʻyin lavhalaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqda.
Oʻyindan real dunyoga: Texnologiya qanday ishlaydi?General Intuition yondashuvining oʻziga xosligi shundaki, u faqat video tasvirlarga tayanmaydi. Aksariyat raqobatchilar sunʼiy intellektni shunchaki videoni koʻrib oʻrganishga majburlayotgan bir paytda, de Witte jamoasi oʻyin davomida bosilgan tugmalar va bajarilgan amallar (action labels) maʼlumotlaridan foydalanmoqda. Bu AI modeliga fazoviy va vaqtinchalik mantiqni (spatial-temporal reasoning) chuqurroq tushunishga yordam beradi.
Kompaniya ofisida oʻtkazilgan namoyishda Fortnite oʻyinini 100 soatdan beri toʻxtovsiz oʻynayotgan AI agenti koʻrsatildi. Eng hayratlanarlisi, xuddi shu "miya" ofis boʻylab harakatlanayotgan toʻrt oyoqli robotni ham boshqarmoqda. Robot oʻzining yagona kamerasi orqali atrofni oʻrganadi va toʻsiqlarni chetlab oʻtishni oʻrganadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, robotni yangi muhitga moslashtirish uchun bor-yoʻgʻi sakkiz daqiqalik real maʼlumotlar kifoya qiladi.
Kelajak istiqbollari va robototexnikaHozirda robotlar koʻpincha yosh bolalar kabi harakatlanib, gohida stul oyoqlariga yoki chiqindi qutilariga urilib ketishi mumkin. Biroq, General Intuition ishlab chiqqan agentik model simulyatsiya, oʻyin va real hayot oʻrtasidagi farqni tezda yoʻqotish qobiliyatiga ega. Bu kelajakda robotlarning murakkab shahar sharoitlarida yoki zavodlarda odam aralashuvisiz erkin harakatlanishini taʼminlashi kutilmoqda.
Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu kabi ishlanmalar kelajakda logistika, qishloq xoʻjaligi va xavfsizlik sohalarida xizmat qiluvchi avtonom robotlarni yaratishda poydevor boʻlishi mumkin. Videooʻyinlar sanoatining bunday jiddiy ilmiy maqsadlarda qoʻllanilishi sunʼiy intellektni oʻqitish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.
General Intuition muvaffaqiyati shuni koʻrsatadiki, virtual olamdagi tajriba tez orada jismoniy dunyoda ham oʻz aksini topadi. Kompaniya endilikda oʻz modellarini yanada takomillashtirish va ularni turli turdagi robotlashtirilgan qurilmalarga integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.
…