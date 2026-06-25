Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...

·0·Sport
Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino jamoa tarkibini yanada kuchaytirish maqsadida klub rahbariyatiga yangi transfer talabi bilan murojaat qildi. Bu haqda Ispaniyaning Marca nashri xabar berdi.

Manba ma’lumotiga ko‘ra, yozgi transfer oynasida bir nechta muhim kelishuvlar amalga oshirilganiga qaramay, portugaliyalik mutaxassis jamoa tarkibi hali to‘liq shakllanmagan, deb hisoblamoqda.

Mourino transfer oynasi yopilgunga qadar yana ikki futbolchini jamoaga olib kelishni so‘ragan. Murabbiyga markaziy himoyachi va markaziy yarim himoyachi kerakligi aytilmoqda.

Portugaliyalik mutaxassis yangi mavsum oldidan har bir chiziqda kuchli raqobat bo‘lishini istamoqda. Shu sabab u himoya markazi va maydon o‘rtasini yanada mustahkamlashni ustuvor vazifa sifatida belgilagan.

Eslatib o‘tamiz, «Real» shu kunga qadar yozgi transfer oynasida uchta yangi futbolchini o‘z safiga qo‘shib oldi.

Madrid klubi «Chelsi»dan himoyachi Mark Kukurelyani, «Liverpul»dan Ibrohim Konateni va «Manchester Siti»dan yarim himoyachi Bernardu Silvani transfer qildi.

Endi klub rahbariyati Mourinoning so‘rovini qanoatlantirib, transfer oynasi yopilguniga qadar yana ikki kelishuvni amalga oshiradimi-yo‘qmi — asosiy savol shunda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirJoze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirBugun, 22:38Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiPedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiBugun, 22:37Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 22:37Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 22:37Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»Bugun, 22:36Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi