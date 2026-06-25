Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladi

·0·Texno
Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladi

Xitoy kosmik texnologiyalar sohasida yangi davrni boshlash arafasida turibdi. Mamlakat oʻzining koʻp marta foydalanishga moʻljallangan Long March 10B raketasini ilk bor orbitaga uchirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Aviatsiya va dengiz xavfsizligi boʻyicha eʼlon qilingan ogohlantirishlarga koʻra, ushbu muhim parvoz joriy yilning 10-iyulidan 13-iyuliga qadar boʻlgan vaqt oraligʻida amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Long March 10B — bu kerosin va suyuq kislorod bilan ishlaydigan ikki bosqichli raketa boʻlib, u Xitoyning kelajakdagi oydagi missiyalari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Mazkur raketa aslida taykonavtlarni Yer orbitasiga va keyinchalik Oyga yetkazish uchun moʻljallangan Long March 10A modelining yuk tashuvchi versiyasi hisoblanadi. Xaynan orolidagi tijorat kosmodromidan amalga oshiriladigan ushbu parvoz yangi seriyadagi raketalarning orbital imkoniyatlarini tekshirishda hal qiluvchi bosqich boʻladi.

Qayta foydalanish texnologiyasi va dengizdagi operatsiya

SpaceNews nashri xabariga koʻra, mazkur missiyaning eng hayajonli qismi raketaning birinchi bosqichini Yerga qaytarib qoʻndirishga urinish boʻladi. Hozirda raketaning oʻzi start maydonchasiga yetkazilgan, okeanning taxminiy qoʻnish hududiga esa maxsus kema yoʻl olgan. Ushbu kema toʻrli tutib qolish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u pastga tushayotgan raketa qismini dengiz sathida xavfsiz qabul qilib olishi kerak.

Agar ushbu sinov muvaffaqiyatli yakunlansa, bu Xitoyning raketa bosqichlarini qaytarib olish borasidagi uchinchi urinishi sifatida tarixga kiradi. Avvalroq LandSpace kompaniyasining Zhuque-3 va Shanxay kosmik texnologiyalar akademiyasi (SAST) tomonidan ishlab chiqilgan Long March 12A raketalari bilan ham shunday tajribalar oʻtkazilgan edi. Biroq aynan Long March 10 seriyasi davlat miqyosidagi strategik loyiha ekanligi bilan ajralib turadi.

Oy missiyasi va iqtisodiy samaradorlik

Long March 10 dasturi Xitoyning koinotni oʻzlashtirish strategiyasida markaziy oʻrinni egallaydi. Koʻp marta foydalanish mumkin boʻlgan texnologiyalarning joriy etilishi koinotga yuk tashish tannarxini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa parvozlar chastotasini oshirish va xalqaro kosmik bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini beradi.

Eslatib oʻtamiz, aprel oyida ushbu raketaning parvoz oldi bosh repetitsiyasi oʻtkazilgan edi, biroq nomaʼlum sabablarga koʻra asosiy start kechiktirilgan. Mutaxassislarning fikricha, Long March 10B muvaffaqiyati Xitoyga 2030-yilga qadar oʻz taykonavtlarini Oy yuzasiga tushirish rejalarini amalga oshirishda ulkan ishonch bagʻishlaydi. Hozirda butun dunyo kosmik hamjamiyati 10-iyul kuni Xaynanda yuz beradigan voqealarni diqqat bilan kuzatmoqda.

XitoyKoinotRaketaLong MarchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiVideooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiBugun, 21:24Rippling sunʼiy intellektga sarflanayotgan mablagʻlar samaradorligini nazorat qiladiRippling sunʼiy intellektga sarflanayotgan mablagʻlar samaradorligini nazorat qiladiBugun, 21:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi