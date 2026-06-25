Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildi

·0·Texno
Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildi

Google korporatsiyasi moliya va investitsiyalar olamida oʻz pozitsiyasini mustahkamlash maqsadida Android operatsion tizimi foydalanuvchilari uchun Google Finance alohida mobil ilovasini ishga tushirdi. Mazkur qadam texnologik gigantning nafaqat axborot qidiruvi, balki professional moliyaviy tahlil va aktivlarni boshqarish sohasida ham yetakchilikka intilayotganidan dalolat beradi. Endilikda foydalanuvchilar real vaqt rejimidagi bozor maʼlumotlari va shaxsiy investitsiya portfellarini yagona platformada kuzatib borishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilovaning asosiy funksiyalaridan biri — sunʼiy intellekt asosida ishlovchi “Key Moments” (Muhim lahzalar) xususiyatidir. U aksiyalar narxi nima sababdan oʻzgarayotganini tushuntirib beradi va bozorning eng muhim tendensiyalarini tahlil qiladi. Shuningdek, ilova orqali jonli moliyaviy yangiliklarni kuzatish va foydalanuvchining shaxsiy qiziqishlariga moslashtirilgan kuzatuv roʻyxatlarini (watchlist) boshqarish imkoniyati mavjud.

Sunʼii intellekt va yangi imkoniyatlar

Google Finance veb-versiyasi ham sezilarli darajada yangilandi va beta-test bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Endilikda butun dunyo boʻylab foydalanuvchilar oʻz investitsiya portfellarini (portfolios) yagona boshqaruv panelida koʻrishlari mumkin. Mavjud portfellar avtomatik ravishda yangi tizimga oʻtkaziladi, yangilarini esa fayl yuklash yoki chatbotga oddiy matn orqali investitsiyalar haqida maʼlumot berish orqali yaratish mumkin.

Sunʼii intellekt imkoniyatlari foydalanuvchilarga oʻz portfellarini chuqurroq tahlil qilishga yordam beradi. Masalan, foydalanuvchi chatbotdan “Mening portfelimda qaysi sektorlar yetarli darajada ifodalanmagan?” deb soʻrashi mumkin. Sunʼii intellekt nafaqat savollarga javob beradi, balki bozor oʻzgarishlari boʻyicha tahliliy brifinglar tayyorlash yoki aktivlar unumdorligi haqida qisqacha xulosalar berish kabi vazifalarni avtomatik tarzda bajaradi.

Raqobat va kelajakdagi rejalar

Google Finance mobil ilovasining chiqarilishi Yahoo Finance va Robinhood kabi ommabop moliya platformalariga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobat tugʻdiradi. Google shunchaki aksiyalar narxini koʻrsatuvchi servisdan toʻliq qonli moliya ekotizimiga aylanishni maqsad qilgan. Yaqin oylarda ilovaga kompaniyalarning choraklik hisobot yigʻilishlarini (earnings calls) jonli efirda tinglash funksiyasi ham qoʻshilishi kutilmoqda.

Hozircha ilova faqat Android foydalanuvchilari uchun mavjud boʻlsa-da, kompaniya yaqin oylarda iOS versiyasini ham chiqarishni vaʼda qilmoqda. Veb-versiyada taqdim etilgan barcha sunʼii intellekt funksiyalari tez orada mobil ilovaga ham integratsiya qilinadi. Bu esa oʻzbekistonlik investorlar va moliya ixlosmandlari uchun ham jahon bozorlarini kuzatishda qulay va zamonaviy vositaga aylanadi.

GoogleGoogle FinanceAndroidSunʼii IntellektInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiVideooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi