Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»

·0·Sport
Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»

MMA yulduzi Konor Makgregor amerikalik UFC jangchisi Maks Xolloueyga qarshi bo‘lajak bahs oldidan raqibi haqida keskin fikrlar bildirdi.

Irlandiyalik jangchining ta’kidlashicha, Xollouey faoliyati davomida juda ko‘p zarba va jarohat olgan. Makgregor esa bu safar raqibini nokaut qilish uchun bitta kuchli zarba yetarli bo‘lishiga ishonmoqda.

«Maks faoliyati davomida qancha jarohat olganini bilaman. Endi uni yengish uchun birgina kuchli zarbam kifoya. Xollouey mening darajam emas — na mahorat, na aqlan, na jismonan», — dedi Makgregor.

U o‘zini tezlik, kuch, jangovar tafakkur va chidamlilik borasida ham raqibidan ustun deb hisoblashini ta’kidladi.

«Tezlik, kuch, jangovar IQ, chidamlilik, sog‘liq va tetiklik — barchasida men yaxshiroqman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Makgregor avvalgi to‘qnashuvni ham eslab, o‘sha bahsda Xollouey ustidan to‘liq ustunlik qilganini aytdi. Irlandiyalik bu safar ham shunga o‘xshash ssenariyni takrorlashni rejalashtirmoqda.

«Oldingi jangimizda men Maks ustidan to‘liq hukmronlik qilganman va buni yana qilishni rejalashtiryapman. Menga shunchaki g‘alaba yetarli emas. U tomoshabop va ko‘zni quvontiradigan bo‘lishi kerak. Aynan shunday bo‘ladi», — dedi u.

Shuningdek, Makgregor hozir o‘zini faoliyatidagi eng yaxshi davriga qaytayotgandek his qilayotganini ham ta’kidladi.

Eslatib o‘tamiz, Konor Makgregor va Maks Xollouey o‘rtasidagi jang 12 iyul kuni «UFC 329» turniri doirasida bo‘lib o‘tadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqdaAleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqdaBugun, 21:50Joze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladiJoze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladiBugun, 21:14Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»Bugun, 21:11Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBorussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBugun, 20:54Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Bugun, 20:54Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi