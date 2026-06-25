Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdi
Ispaniyaning Barselona klubi yarim himoyachisi Pedri Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezning kataloniyaliklar safiga qoʻshilishi borasidagi mish-mishlarga oʻz munosabatini bildirdi. Argentinalik futbolchining Metropolitano stadionini tark etish istagini ochiqchasiga maʼlum qilishi transfer bozorida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Teledeporte nashriga bergan intervyusida Pedri jahon chempioni boʻlgan hujumchining mahoratiga yuqori baho berdi. Uning taʼkidlashicha, Barselona har doim dunyoning eng kuchli futbolchilarini oʻz safiga chorlashi lozim va Julian Alvarez aynan shunday ijrochilardan biri hisoblanadi.
"Julian menga futbolchi sifatida juda yoqadi. Men har doim Barselona tarkibida eng yaxshilar toʻp surishini xohlashimni aytganman", — deya tan oldi Pedri. Biroq, 23 yoshli yarim himoyachi bu transfer amalga oshishi uchun koʻplab omillar mos kelishi kerakligini ham qoʻshimcha qildi.
Transferdagi moliyaviy va siyosiy toʻsiqlarPedrining ushbu bayonoti klub uchun ancha nozik bir davrda yangradi. Ayni damda Barselona rahbariyati, xususan Deko va Joan Laporta klubning murakkab moliyaviy holatini muvozanatlashga urinmoqda. Atletiko Madrid esa oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq, bu esa muzokaralarni yanada qiyinlashtiradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Pedri klub va futbolchi oʻrtasidagi ichki ishlarga aralashish niyati yoʻqligini bildirgan. "Men klubning yoki futbolchining ishlariga aralashmoqchi emasman. Agar bu kelishuv amalga oshsa va u jamoamizga kelsa, biz uni xursandchilik bilan kutib olamiz", — dedi u.
Julian Alvarezning oʻzi allaqachon Atletiko rahbariyatidan uni transferga qoʻyishni soʻragan. Maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli hujumchi faoliyatini aynan "koʻk-anorranglilar" safida davom ettirishni orzu qilmoqda. Barselona esa argentinalik uchun qariyb 130 million yevro miqdorida mablagʻ tayyorlayotgani aytilmoqda.
Klub rahbariyati Alvarezni shartnomasi yakunlanib, Camp Nou stadionini tark etayotgan Robert Lewandowski oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Polshalik hujumchining ketishi jamoa hujum chizigʻida katta boʻshliqni yuzaga keltirishi kutilmoqda va Alvarez bu oʻrinni toʻldirish uchun eng munosib variant deb hisoblanmoqda.
…