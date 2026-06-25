Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdi

·0·Sport
Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdi

Ispaniyaning Barselona klubi yarim himoyachisi Pedri Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezning kataloniyaliklar safiga qoʻshilishi borasidagi mish-mishlarga oʻz munosabatini bildirdi. Argentinalik futbolchining Metropolitano stadionini tark etish istagini ochiqchasiga maʼlum qilishi transfer bozorida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Teledeporte nashriga bergan intervyusida Pedri jahon chempioni boʻlgan hujumchining mahoratiga yuqori baho berdi. Uning taʼkidlashicha, Barselona har doim dunyoning eng kuchli futbolchilarini oʻz safiga chorlashi lozim va Julian Alvarez aynan shunday ijrochilardan biri hisoblanadi.

"Julian menga futbolchi sifatida juda yoqadi. Men har doim Barselona tarkibida eng yaxshilar toʻp surishini xohlashimni aytganman", — deya tan oldi Pedri. Biroq, 23 yoshli yarim himoyachi bu transfer amalga oshishi uchun koʻplab omillar mos kelishi kerakligini ham qoʻshimcha qildi.

Transferdagi moliyaviy va siyosiy toʻsiqlar

Pedrining ushbu bayonoti klub uchun ancha nozik bir davrda yangradi. Ayni damda Barselona rahbariyati, xususan Deko va Joan Laporta klubning murakkab moliyaviy holatini muvozanatlashga urinmoqda. Atletiko Madrid esa oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq, bu esa muzokaralarni yanada qiyinlashtiradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Pedri klub va futbolchi oʻrtasidagi ichki ishlarga aralashish niyati yoʻqligini bildirgan. "Men klubning yoki futbolchining ishlariga aralashmoqchi emasman. Agar bu kelishuv amalga oshsa va u jamoamizga kelsa, biz uni xursandchilik bilan kutib olamiz", — dedi u.

Julian Alvarezning oʻzi allaqachon Atletiko rahbariyatidan uni transferga qoʻyishni soʻragan. Maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli hujumchi faoliyatini aynan "koʻk-anorranglilar" safida davom ettirishni orzu qilmoqda. Barselona esa argentinalik uchun qariyb 130 million yevro miqdorida mablagʻ tayyorlayotgani aytilmoqda.

Klub rahbariyati Alvarezni shartnomasi yakunlanib, Camp Nou stadionini tark etayotgan Robert Lewandowski oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Polshalik hujumchining ketishi jamoa hujum chizigʻida katta boʻshliqni yuzaga keltirishi kutilmoqda va Alvarez bu oʻrinni toʻldirish uchun eng munosib variant deb hisoblanmoqda.

BarselonaAtletiko MadridJulian AlvarezPedriTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirJoze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirBugun, 22:38Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 22:37Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 22:37Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»Makgregor Xolloueyga keskin gapirdi: «Bir kuchli zarbam yetarli»Bugun, 22:36Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 22:36Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi