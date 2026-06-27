Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdi

·54·Texno
Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinot texnologiyalari sohasida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Tinch okeani suvlaridan Shannon kemasi yordamida SpaceX kompaniyasining Starfall deb nomlangan yangi va sirli apparati chiqarib olindi. Tashqi koʻrinishi sababli koʻpchilikning diqqatini tortgan ushbu qurilma Long-Beach portiga muvaffaqiyatli yetkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Starfall loyihasi SpaceX tomonidan ishlab chiqilgan disk shaklidagi qayta foydalaniladigan kapsula boʻlib, u oʻzining noodatiy dizayni bilan ajralib turadi. Qurilmaning diametri 3,1 metrni, balandligi esa atigi 0,75 metrni tashkil etadi. Ommaga taqdim etilgan suratlarda apparat qiziquvchan koʻzlardan himoya qiluvchi maxsus tent bilan oʻrab qoʻyilganini koʻrish mumkin.

Texnik xususiyatlar va missiya maqsadi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur apparat 2026-yilning 23-iyun kuni Florida shtatidagi SLC-40 maydonidan Falcon 9 raketa-tashuvchisi yordamida orbitaga uchirilgan edi. Starfall qurilmasining pastki qismi, yaʼni issiqlikdan himoya qiluvchi ekrani uglerod tolasidan ishlangan boʻlib, u yuqori haroratga chidamli material bilan qoplangan. Shuningdek, uning tarkibida yuqori bosimli ikkita ballon (COPV) va siqilgan gazli yordamchi ballonlar mavjud.

Ushbu issiqlik qalqonining ogʻirligi taxminan 700 kilogrammni tashkil qiladi. Missiya davomida atmosferaga kirish jarayonida issiqlik ekrani va yuqori plastinka bir-biridan ajraladi. Bu SpaceX uchun koinotdan yuklarni qaytarish tizimini sinovdan oʻtkazishdagi birinchi namoyish missiyasi hisoblanadi.

Starfall loyihasining asosiy vazifasi orbitadan Yerga 1000 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni xavfsiz yetkazib berishdan iborat. Hozircha SpaceX mutaxassislari missiyaning yakuniy natijalari va olingan maʼlumotlar haqida batafsil hisobot berishmadi, biroq apparatning butun holda qaytib kelishi muvaffaqiyatli qadam sifatida baholanmoqda.

Ushbu yangilik Oʻzbekiston kabi koinot tadqiqotlariga qiziqishi ortib borayotgan mamlakatlar uchun ham ahamiyatli. Arzon va ishonchli yuk yetkazib berish tizimlari kelajakda koinotdagi ilmiy laboratoriyalardan olingan namunalar yoki ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Yerga tezkor qaytarish imkonini beradi. Bu esa xususiy kosmonavtika sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.

SpaceXElon MuskStarfallKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiKremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiBugun, 16:20Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBatareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 15:53Maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaMaʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaBugun, 14:57Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaApple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaBugun, 14:28Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiRocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiBugun, 13:51Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarOppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi