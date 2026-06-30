Lenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdi

·42·Texno
Lenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Lenovo kompaniyasi maktab oʻquvchilari uchun maxsus moʻljallangan, ixcham va hamyonbop AI Student Phone qurilmasini namoyish etdi. Ushbu gadjet zamonaviy smartfonlarning barcha foydali funksiyalarini oʻzida jamlagan boʻlsa-da, bolalarning darsdan chalgʻimasligi uchun unda oʻyinlar va koʻngilochar ilovalar butunlay olib tashlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi unga oʻrnatilgan sunʼiy intellekt (AI) yordamchisidir. Maxsus tugma orqali faollashadigan ushbu tizim oʻquvchilarning savollariga ovozli tarzda javob beradi va uy vazifalarini bajarishda koʻmaklashadi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, telefon JD.com platformasida taxminan 44 AQSH dollari (299 yuan) qiymatida sotuvga chiqdi.

Ota-onalar nazorati va xavfsizlik funksiyalari

Lenovo mutaxassislari qurilmani yaratishda xavfsizlik masalasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Smartfon real vaqt rejimidagi GPS-navigatsiya tizimi bilan jihozlangan boʻlib, ota-onalar farzandining qayerdaligini doimiy kuzatib borishlari mumkin. Shuningdek, maxsus "geozonalar" funksiyasi orqali bola belgilangan hududni (masalan, maktab yoki uy) tark etsa, ota-ona smartfoniga avtomatik bildirishnoma yuboriladi.

Masofaviy boshqaruv ilovasi yordamida ota-onalar quyidagi amallarni bajarish imkoniyatiga ega:

  • Nomaʼlum raqamlardan keladigan qoʻngʻiroqlarni bloklash;
  • Dars vaqtida telefonni masofadan oʻchirib qoʻyish;
  • Qurilmaning ishlash jadvalini belgilash va uni qayta yuklash;
  • Mobil toʻlovlar uchun limitlar oʻrnatish.

Texnik xususiyatlar va taʼlim imkoniyatlari

Qurilma 1,83 dyuymli sensorli ekran bilan jihozlangan boʻlib, u qoʻlda yozish funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Displey Panda rusumli himoya oynasi bilan qoplangan, bu esa uning chidamliligini oshiradi. Gadjet 1850 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega va 4G tarmoqlarida, jumladan VoLTE texnologiyasi asosida ishlaydi.

Qiziqarli jihati shundaki, AI Student Phone jismoniy SIM-kartasiz ham ishlash imkoniyatiga ega. Qurilma xotirasiga matematika, tillar va boshqa fanlar boʻyicha tayyor oʻquv materiallari yuklangan. Bu esa uni shunchaki aloqa vositasi emas, balki choʻntakdagi repetitorga aylantiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham ota-onalarning farzandlari gadjetlarga haddan tashqari bogʻlanib qolishi borasidagi xavotirlari ortib borayotgan bir paytda, Lenovo kompaniyasining ushbu yechimi oʻziga xos muvozanat boʻlib xizmat qilishi mumkin. Hozircha qurilma faqat Xitoy bozori uchun taqdim etilgan, biroq uning global versiyasi chiqishi ehtimoli ham mavjud.

LenovoSmartfonSunʼiy IntellektTaʼlimTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiYevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiBugun, 12:23Yevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdiYevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdiBugun, 11:56HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaHMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaBugun, 10:22Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiApple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiBugun, 09:51Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiSunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiBugun, 09:21Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinMeta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi