Lenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Lenovo kompaniyasi maktab oʻquvchilari uchun maxsus moʻljallangan, ixcham va hamyonbop AI Student Phone qurilmasini namoyish etdi. Ushbu gadjet zamonaviy smartfonlarning barcha foydali funksiyalarini oʻzida jamlagan boʻlsa-da, bolalarning darsdan chalgʻimasligi uchun unda oʻyinlar va koʻngilochar ilovalar butunlay olib tashlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi unga oʻrnatilgan sunʼiy intellekt (AI) yordamchisidir. Maxsus tugma orqali faollashadigan ushbu tizim oʻquvchilarning savollariga ovozli tarzda javob beradi va uy vazifalarini bajarishda koʻmaklashadi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, telefon JD.com platformasida taxminan 44 AQSH dollari (299 yuan) qiymatida sotuvga chiqdi.
Ota-onalar nazorati va xavfsizlik funksiyalariLenovo mutaxassislari qurilmani yaratishda xavfsizlik masalasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Smartfon real vaqt rejimidagi GPS-navigatsiya tizimi bilan jihozlangan boʻlib, ota-onalar farzandining qayerdaligini doimiy kuzatib borishlari mumkin. Shuningdek, maxsus "geozonalar" funksiyasi orqali bola belgilangan hududni (masalan, maktab yoki uy) tark etsa, ota-ona smartfoniga avtomatik bildirishnoma yuboriladi.
Masofaviy boshqaruv ilovasi yordamida ota-onalar quyidagi amallarni bajarish imkoniyatiga ega:
- Nomaʼlum raqamlardan keladigan qoʻngʻiroqlarni bloklash;
- Dars vaqtida telefonni masofadan oʻchirib qoʻyish;
- Qurilmaning ishlash jadvalini belgilash va uni qayta yuklash;
- Mobil toʻlovlar uchun limitlar oʻrnatish.
Texnik xususiyatlar va taʼlim imkoniyatlariQurilma 1,83 dyuymli sensorli ekran bilan jihozlangan boʻlib, u qoʻlda yozish funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Displey Panda rusumli himoya oynasi bilan qoplangan, bu esa uning chidamliligini oshiradi. Gadjet 1850 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega va 4G tarmoqlarida, jumladan VoLTE texnologiyasi asosida ishlaydi.
Qiziqarli jihati shundaki, AI Student Phone jismoniy SIM-kartasiz ham ishlash imkoniyatiga ega. Qurilma xotirasiga matematika, tillar va boshqa fanlar boʻyicha tayyor oʻquv materiallari yuklangan. Bu esa uni shunchaki aloqa vositasi emas, balki choʻntakdagi repetitorga aylantiradi.
Oʻzbekiston bozorida ham ota-onalarning farzandlari gadjetlarga haddan tashqari bogʻlanib qolishi borasidagi xavotirlari ortib borayotgan bir paytda, Lenovo kompaniyasining ushbu yechimi oʻziga xos muvozanat boʻlib xizmat qilishi mumkin. Hozircha qurilma faqat Xitoy bozori uchun taqdim etilgan, biroq uning global versiyasi chiqishi ehtimoli ham mavjud.
…