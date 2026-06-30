GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradi
Dunyo geymerlari uzoq kutilgan Grand Theft Auto VI (GTA VI) oʻyinining premyerasiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, yirik biznes tuzilmalari ham ushbu hodisaga oʻzgacha yondashuv namoyish etmoqda. 2026-yilning eng yirik media-mahsuloti boʻlishi kutilayotgan ushbu oʻyin sababli koʻplab xodimlarning ishga kelmasligi yoki mehnat unumdorligi pasayishining oldini olish maqsadida, qator kompaniyalar rasmiy dam olish kunlarini eʼlon qila boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xususan, yuk mashinalari ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi Kanadaning Edison Motors kompaniyasi ushbu tendensiyaga qoʻshilgan navbatdagi nufuzli tashkilot boʻldi. Kompaniya rahbariyati GTA VI chiqish sanasi munosabati bilan 2026-yilning 19 va 20-noyabr kunlarini barcha xodimlar uchun dam olish kuni deb eʼlon qildi. Bu qaror nafaqat xodimlarning xohish-istaklarini inobatga olish, balki ishlab chiqarish jarayonidagi kutilmagan uzilishlarning oldini olishga qaratilgan.
Ish jarayoniga taʼsir va "Vays-Siti tadqiqotlari"Edison Motors rahbariyati xodimlarning taʼtilga chiqish boʻyicha arizalari va umumiy kayfiyatini tahlil qilib, oʻyin premyerasi kunlarida korxonaning normal ishlashi deyarli imkonsiz boʻlishini anglab yetgan. Kompaniyaning koʻplab mutaxassislari ushbu ikki kun davomida aloqaga chiqmasliklari va "Vays-Siti (oʻyin boʻlib oʻtadigan virtual shahar) koʻchalarida muhim tadqiqotlar oʻtkazishlari" haqida rahbariyatni hazilomuz tarzda ogohlantirgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday noodatiy qadamni faqat kanadaliklar tashlagani yoʻq. Avvalroq AQSHning Burger Motorsports tyuning markazi va Livanning Fries Lab restoranlar tarmogʻi ham oʻyin chiqadigan kuni xodimlariga taʼtil berishini maʼlum qilgan edi. Garchi bu kompaniyalar hozircha faqat bir kunlik dam olish bilan cheklangan boʻlsa-da, mutaxassislar premyera yaqinlashgani sayin bunday tashabbuslar soni ortishini taxmin qilmoqda.
Rekord darajadagi sotuvlar va kutilmalarOʻyin sanoatidagi ushbu misli koʻrilmagan qiziqish bejiz emas. Grand Theft Auto VI uchun oldindan buyurtmalar ochilganiga qisqa vaqt boʻlganiga qaramay, ularning soni allaqachon 39 million nusxadan oshib ketdi. Bu esa loyiha hali rasman sotuvga chiqmasidanoq 3 milliard dollardan ortiq daromad keltirganini anglatadi.
Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Rockstar Games mahsulotlarining ulkan auditoriyasi mavjudligini inobatga olsak, 2026-yilning noyabr oyida mahalliy IT-kompaniyalar va kreativ agentliklarda ham shunga oʻxshash "mini-taʼtillar" kuzatilishi ehtimoldan xoli emas.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, GTA VI shunchaki kompyuter oʻyini boʻlishdan toʻxtab, global iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga taʼsir koʻrsatuvchi madaniy hodisaga aylandi. Kompaniyalarning oʻz xodimlariga dam olish berishi esa zamonaviy korporativ boshqaruvda inson omili va qiziqishlariga berilayotgan yuksak eʼtiborning namunasidir.
…