GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradi

·30·Texno
GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradi

Dunyo geymerlari uzoq kutilgan Grand Theft Auto VI (GTA VI) oʻyinining premyerasiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, yirik biznes tuzilmalari ham ushbu hodisaga oʻzgacha yondashuv namoyish etmoqda. 2026-yilning eng yirik media-mahsuloti boʻlishi kutilayotgan ushbu oʻyin sababli koʻplab xodimlarning ishga kelmasligi yoki mehnat unumdorligi pasayishining oldini olish maqsadida, qator kompaniyalar rasmiy dam olish kunlarini eʼlon qila boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, yuk mashinalari ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi Kanadaning Edison Motors kompaniyasi ushbu tendensiyaga qoʻshilgan navbatdagi nufuzli tashkilot boʻldi. Kompaniya rahbariyati GTA VI chiqish sanasi munosabati bilan 2026-yilning 19 va 20-noyabr kunlarini barcha xodimlar uchun dam olish kuni deb eʼlon qildi. Bu qaror nafaqat xodimlarning xohish-istaklarini inobatga olish, balki ishlab chiqarish jarayonidagi kutilmagan uzilishlarning oldini olishga qaratilgan.

Ish jarayoniga taʼsir va "Vays-Siti tadqiqotlari"

Edison Motors rahbariyati xodimlarning taʼtilga chiqish boʻyicha arizalari va umumiy kayfiyatini tahlil qilib, oʻyin premyerasi kunlarida korxonaning normal ishlashi deyarli imkonsiz boʻlishini anglab yetgan. Kompaniyaning koʻplab mutaxassislari ushbu ikki kun davomida aloqaga chiqmasliklari va "Vays-Siti (oʻyin boʻlib oʻtadigan virtual shahar) koʻchalarida muhim tadqiqotlar oʻtkazishlari" haqida rahbariyatni hazilomuz tarzda ogohlantirgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday noodatiy qadamni faqat kanadaliklar tashlagani yoʻq. Avvalroq AQSHning Burger Motorsports tyuning markazi va Livanning Fries Lab restoranlar tarmogʻi ham oʻyin chiqadigan kuni xodimlariga taʼtil berishini maʼlum qilgan edi. Garchi bu kompaniyalar hozircha faqat bir kunlik dam olish bilan cheklangan boʻlsa-da, mutaxassislar premyera yaqinlashgani sayin bunday tashabbuslar soni ortishini taxmin qilmoqda.

Rekord darajadagi sotuvlar va kutilmalar

Oʻyin sanoatidagi ushbu misli koʻrilmagan qiziqish bejiz emas. Grand Theft Auto VI uchun oldindan buyurtmalar ochilganiga qisqa vaqt boʻlganiga qaramay, ularning soni allaqachon 39 million nusxadan oshib ketdi. Bu esa loyiha hali rasman sotuvga chiqmasidanoq 3 milliard dollardan ortiq daromad keltirganini anglatadi.

Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Rockstar Games mahsulotlarining ulkan auditoriyasi mavjudligini inobatga olsak, 2026-yilning noyabr oyida mahalliy IT-kompaniyalar va kreativ agentliklarda ham shunga oʻxshash "mini-taʼtillar" kuzatilishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, GTA VI shunchaki kompyuter oʻyini boʻlishdan toʻxtab, global iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga taʼsir koʻrsatuvchi madaniy hodisaga aylandi. Kompaniyalarning oʻz xodimlariga dam olish berishi esa zamonaviy korporativ boshqaruvda inson omili va qiziqishlariga berilayotgan yuksak eʼtiborning namunasidir.

GTA VIRockstar GamesEdison MotorsTexnologiyaOʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiXiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiBugun, 16:53Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaXitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaBugun, 15:59O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiTesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiBugun, 15:26Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiAndroid smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiBugun, 14:59Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi