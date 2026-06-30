Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdi

·0·Texno
Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining sogʻlom turmush tarzi uchun moʻljallangan gadjetlar qatorini yangiladi. Kompaniya Mijia brendi ostida nafaqat massaj qiluvchi, balki mushaklarni isitish xususiyatiga ham ega boʻlgan yangi Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition qurilmasini namoyish etdi. Ushbu qurilma sportchilar va oʻtirib ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan boʻlib, tanadagi zoʻriqishni samaraliroq bartaraf etishga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning nomida aks etgan Heat Edition funksiyasidir. Qurilma uch bosqichli harorat rejimiga ega boʻlib, massaj jarayonida mushaklarni isitish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yondashuv qon aylanishini yaxshilaydi va mushaklardagi charchoqni anʼanaviy massajyorlarga qaraganda tezroq yozadi.

Konstruktsiya va foydalanish qulayligi

Xiaomi muhandislari qurilmaning ergonomikasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Massajyor "7" raqami koʻrinishidagi egilgan korpusga ega boʻlib, u foydalanuvchiga tananing yetib borish qiyin boʻlgan qismlarini ham mustaqil massaj qilish imkonini beradi. Toʻplam tarkibida uzun va qisqa tutqichlar mavjud boʻlib, ularni ehtiyojga qarab tezda almashtirish mumkin.

Uzun tutqich yordamida foydalanuvchi bel, yelka va kurak sohalarini boshqalar yordamisiz massaj qila oladi. Qisqa tutqich esa qoʻl, son va boldir mushaklari bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Shuningdek, turli mushak guruhlari uchun maxsus moʻljallangan uchta almashtiriladigan uchliklar (nasadka) ham komplektga kiritilgan.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Qurilmaning ichki qismiga 12 kg gacha bosim kuchini taʼminlovchi choʻtkasiz (brushless) elektr dvigatel oʻrnatilgan. Massaj zarbalarining chuqurligi 6 mm ni tashkil etadi, bu esa teri ostidagi chuqur toʻqimalarga taʼsir qilish uchun yetarlidir. Foydalanuvchilar uchun uchta tezlik darajasi va ikkita ish rejimi — doimiy hamda oʻzgaruvchan zarba chastotasi taklif etiladi.

Avtonomlik masalasiga kelsak, Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition quyidagi xususiyatlarga ega:

  • 1900 mAs sigʻimli akkumulyator;
  • Bir marta quvvatlanish orqali 30 kungacha foydalanish imkoniyati;
  • Zamonaviy USB Type-C porti orqali quvvatlanish;
  • Ixcham va yengil vaznli korpus.
Yangi gadjet Xitoy bozorida 1-iyuldan boshlab taxminan 75 AQSH dollari (499 yuan) atrofida sotuvga chiqadi. Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi brendining massajyorlari ommabopligini hisobga olsak, ushbu model tez orada mahalliy riteylerlar va onlayn doʻkonlar peshtaxtalarida paydo boʻlishini kutish mumkin.

XiaomiMijiaTexnologiyaGadjetMassajyor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiGTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiBugun, 16:21Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaXitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaBugun, 15:59O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiTesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiBugun, 15:26Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiAndroid smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiBugun, 14:59Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi