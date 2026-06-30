Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining sogʻlom turmush tarzi uchun moʻljallangan gadjetlar qatorini yangiladi. Kompaniya Mijia brendi ostida nafaqat massaj qiluvchi, balki mushaklarni isitish xususiyatiga ham ega boʻlgan yangi Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition qurilmasini namoyish etdi. Ushbu qurilma sportchilar va oʻtirib ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan boʻlib, tanadagi zoʻriqishni samaraliroq bartaraf etishga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning nomida aks etgan Heat Edition funksiyasidir. Qurilma uch bosqichli harorat rejimiga ega boʻlib, massaj jarayonida mushaklarni isitish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yondashuv qon aylanishini yaxshilaydi va mushaklardagi charchoqni anʼanaviy massajyorlarga qaraganda tezroq yozadi.
Konstruktsiya va foydalanish qulayligiXiaomi muhandislari qurilmaning ergonomikasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Massajyor "7" raqami koʻrinishidagi egilgan korpusga ega boʻlib, u foydalanuvchiga tananing yetib borish qiyin boʻlgan qismlarini ham mustaqil massaj qilish imkonini beradi. Toʻplam tarkibida uzun va qisqa tutqichlar mavjud boʻlib, ularni ehtiyojga qarab tezda almashtirish mumkin.
Uzun tutqich yordamida foydalanuvchi bel, yelka va kurak sohalarini boshqalar yordamisiz massaj qila oladi. Qisqa tutqich esa qoʻl, son va boldir mushaklari bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Shuningdek, turli mushak guruhlari uchun maxsus moʻljallangan uchta almashtiriladigan uchliklar (nasadka) ham komplektga kiritilgan.
Texnik imkoniyatlar va quvvatQurilmaning ichki qismiga 12 kg gacha bosim kuchini taʼminlovchi choʻtkasiz (brushless) elektr dvigatel oʻrnatilgan. Massaj zarbalarining chuqurligi 6 mm ni tashkil etadi, bu esa teri ostidagi chuqur toʻqimalarga taʼsir qilish uchun yetarlidir. Foydalanuvchilar uchun uchta tezlik darajasi va ikkita ish rejimi — doimiy hamda oʻzgaruvchan zarba chastotasi taklif etiladi.
Avtonomlik masalasiga kelsak, Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition quyidagi xususiyatlarga ega:
- 1900 mAs sigʻimli akkumulyator;
- Bir marta quvvatlanish orqali 30 kungacha foydalanish imkoniyati;
- Zamonaviy USB Type-C porti orqali quvvatlanish;
- Ixcham va yengil vaznli korpus.
…