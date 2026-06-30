Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildi

·20·Texno
Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda kontentni ona tilida isteʼmol qilish imkoniyatlari yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Yandex Brauzer jamoasi videolarni real vaqt rejimida tarjima qilish funksiyasini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda foydalanuvchilar nafaqat ingliz tilidagi, balki dunyoning yana yetti yirik tilidagi videolarni rus tilidagi ovozli tarjima bilan tomosha qilishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi yangilanishga koʻra, roʻyxatga italyan, ispan, fransuz, xitoy, yapon, koreys va nemis tillari qoʻshildi. Bu oʻzgarish oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki koʻplab texnik qoʻllanmalar, taʼlimiy materiallar va koʻngilochar kontentlar aynan shu tillarda yaratiladi. Endilikda til bilmaslik toʻsigʻi YouTube yoki boshqa platformalardagi videolarni tushunishga xalaqit bermaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyaning oʻziga xosligi shundaki, neyrotarmoq shunchaki matnni oʻqib bermaydi, balki kadr ortidagi ovozni originalga maksimal darajada yaqinlashtiradi. Tizim videodagi soʻzlovchining ovoz tembri, nutq ritmi va intonatsiyasini tahlil qilib, xuddi oʻsha hissiyotlarni saqlab qolgan holda tarjima qilingan variantni taqdim etadi. Bu esa tomoshabinga videoning asl atmosferasini his qilish imkonini beradi.

Neyrotarmoqlar va foydalanuvchilar faolligi

Kompaniya taqdim etgan statistikaga koʻra, videolarni tarjima qilish funksiyasi ommalashib bormoqda. Hozirda har oyda oʻrtacha 1,7 million kishi ushbu xizmatdan foydalanadi. Shunisi eʼtiborliki, ularning bir milliondan ortigʻi aynan neyrotarmoq tomonidan yaratilgan "jonli" ovozli tarjimani afzal koʻrmoqda. Bu sunʼiy intellektning inson nutqini qayta ishlashdagi yutuqlaridan dalolat beradi.

Yangi imkoniyat nafaqat YouTube platformasida, balki Yandex qidiruv tizimi, VK Video, Dzen va Rutube kabi resurslarda ham ishlaydi. Foydalanuvchi videoni yoqqanida brauzerning media-panelida tarjima qilish tugmasi paydo boʻladi va uni bir marta bosish orqali jarayonni faollashtirish mumkin. Bu, ayniqsa, xorijiy tillardagi darsliklar va mahsulot sharhlarini koʻradiganlar uchun juda qulay.

Texnologik nuqtai nazardan, bu kabi yechimlar global axborot makonini yanada ochiqroq qiladi. Garchi hozircha tarjima rus tiliga amalga oshirilayotgan boʻlsa-da, mintaqamizdagi koʻp tilli foydalanuvchilar uchun bu xorijiy manbalardan maʼlumot olishning eng tezkor va sifatli usullaridan biri boʻlib qolmoqda. Kelajakda neyrotarmoqlar boshqa tillarni ham, jumladan, turkiy tillar guruhini ham qamrab olishi kutilmoqda.

YandexBrauzerSunʼiy IntellektTexnologiyaYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiArcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiBugun, 20:28X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiX platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiBugun, 20:26Xitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaXitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaBugun, 20:23Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiProton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiBugun, 19:25Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiElon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiBugun, 19:25Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaWildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi