Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda kontentni ona tilida isteʼmol qilish imkoniyatlari yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Yandex Brauzer jamoasi videolarni real vaqt rejimida tarjima qilish funksiyasini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda foydalanuvchilar nafaqat ingliz tilidagi, balki dunyoning yana yetti yirik tilidagi videolarni rus tilidagi ovozli tarjima bilan tomosha qilishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi yangilanishga koʻra, roʻyxatga italyan, ispan, fransuz, xitoy, yapon, koreys va nemis tillari qoʻshildi. Bu oʻzgarish oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki koʻplab texnik qoʻllanmalar, taʼlimiy materiallar va koʻngilochar kontentlar aynan shu tillarda yaratiladi. Endilikda til bilmaslik toʻsigʻi YouTube yoki boshqa platformalardagi videolarni tushunishga xalaqit bermaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyaning oʻziga xosligi shundaki, neyrotarmoq shunchaki matnni oʻqib bermaydi, balki kadr ortidagi ovozni originalga maksimal darajada yaqinlashtiradi. Tizim videodagi soʻzlovchining ovoz tembri, nutq ritmi va intonatsiyasini tahlil qilib, xuddi oʻsha hissiyotlarni saqlab qolgan holda tarjima qilingan variantni taqdim etadi. Bu esa tomoshabinga videoning asl atmosferasini his qilish imkonini beradi.
Neyrotarmoqlar va foydalanuvchilar faolligiKompaniya taqdim etgan statistikaga koʻra, videolarni tarjima qilish funksiyasi ommalashib bormoqda. Hozirda har oyda oʻrtacha 1,7 million kishi ushbu xizmatdan foydalanadi. Shunisi eʼtiborliki, ularning bir milliondan ortigʻi aynan neyrotarmoq tomonidan yaratilgan "jonli" ovozli tarjimani afzal koʻrmoqda. Bu sunʼiy intellektning inson nutqini qayta ishlashdagi yutuqlaridan dalolat beradi.
Yangi imkoniyat nafaqat YouTube platformasida, balki Yandex qidiruv tizimi, VK Video, Dzen va Rutube kabi resurslarda ham ishlaydi. Foydalanuvchi videoni yoqqanida brauzerning media-panelida tarjima qilish tugmasi paydo boʻladi va uni bir marta bosish orqali jarayonni faollashtirish mumkin. Bu, ayniqsa, xorijiy tillardagi darsliklar va mahsulot sharhlarini koʻradiganlar uchun juda qulay.
Texnologik nuqtai nazardan, bu kabi yechimlar global axborot makonini yanada ochiqroq qiladi. Garchi hozircha tarjima rus tiliga amalga oshirilayotgan boʻlsa-da, mintaqamizdagi koʻp tilli foydalanuvchilar uchun bu xorijiy manbalardan maʼlumot olishning eng tezkor va sifatli usullaridan biri boʻlib qolmoqda. Kelajakda neyrotarmoqlar boshqa tillarni ham, jumladan, turkiy tillar guruhini ham qamrab olishi kutilmoqda.
…