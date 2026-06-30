X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi

·0·Texno
X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi

Ilon Maskka tegishli boʻlgan X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi sunʼiy intellekt yordamchilari va ishlab chiquvchilar uchun oʻz maʼlumotlar bazasiga ulanishni sezilarli darajada osonlashtirdi. Kompaniya Model Context Protocol (MCP) standartiga asoslangan maxsus serverni ishga tushirganini eʼlon qildi. Bu yangilik Claude, Cursor va Grok Build kabi sunʼiy intellekt ilovalariga X platformasidagi real vaqt rejimidagi maʼlumotlardan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

MCP — bu sunʼiy intellekt modellarining tashqi xizmatlar va vositalar bilan aloqa qilish usulini belgilovchi ochiq standartdir. Ilgari dasturchilar oʻzlarining sunʼiy intellekt botlarini X bilan integratsiya qilish uchun shaxsiy serverlarini yaratishlari, ularni hostingga joylashtirishlari va murakkab autentifikatsiya jarayonlarini boshqarishlari lozim edi. Endilikda X platformasining oʻzi ushbu infratuzilmani taqdim etmoqda, bu esa mutaxassislarning vaqtini tejashga xizmat qiladi.

Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar almashinuvi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim foydalanuvchilarga oʻz akkaunt ruxsatnomalari orqali sunʼiy intellekt vositalarini toʻgʻridan-toʻgʻri platformaga ulash imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, sunʼiy intellekt yordamchilari endi postlarni qidirishi, foydalanuvchi maʼlumotlarini oʻrganishi va trenddagi suhbatlarni tahlil qilishi yanada osonlashadi. Mazkur qadam X platformasini shunchaki ijtimoiy tarmoq emas, balki global maʼlumotlar va tahliliy resurs markaziga aylantirish yoʻlidagi strategik harakatdir.

Xush kelibsan, yangi hamkorlik davri: X kompaniyasi ushbu tashabbusi bilan GitHub, Slack, Notion, Stripe va Salesforce kabi yirik texnologik gigantlar qatoriga qoʻshildi. Ushbu kompaniyalar allaqachon oʻzlarining rasmiy MCP serverlarini ishga tushirib, sunʼiy intellekt ekotizimini rivojlantirishga hissa qoʻshib kelmoqda. Bu Oʻzbekistondagi dasturchilar uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi, chunki endi global trendlarni tahlil qiluvchi AI-botlarni yaratish ancha soddalashdi.

Spam va xavfsizlik masalalari

Biroq, ulanish jarayonining osonlashishi platformada avtomatlashtirilgan spam-postlar koʻpayishi borasidagi xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Shunga qaramay, X rahbariyati platformaning API qoidalari oʻz kuchida qolishini taʼkidlamoqda. Kompaniya shubhali xatti-harakatlarni aniqlash va bloklash tizimini muntazam ravishda yangilab boradi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yil boshida X platformasi API v2 tizimini yangilab, sunʼiy intellekt tomonidan yaratiladigan spamga qarshi choralarni kuchaytirgan edi. Shuningdek, post joylashtirish narxlari ham oshirilgan: hozirda oddiy post nashr etish 0,015 dollar, havolali post esa 0,20 dollar etib belgilangan. Bu choralar platformani botlar va sifatsiz kontentdan himoya qilishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, X platformasining MCP serverini ishga tushirishi sunʼiy intellekt texnologiyalarini kundalik hayotga va biznes jarayonlariga yanada chuqurroq integratsiya qilishga yordam beradi. Endilikda AI vositalari dunyodagi eng tezkor axborot oqimlaridan biri boʻlgan X maʼlumotlaridan yanada samaraliroq foydalanishi mumkin boʻladi.

XSunʼiy IntellektIlon MaskTexnologiyaAPI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiArcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiBugun, 20:28Xitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaXitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaBugun, 20:23Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiYandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiBugun, 19:51Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiProton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiBugun, 19:25Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiElon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiBugun, 19:25Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaWildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi