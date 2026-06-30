X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi
Ilon Maskka tegishli boʻlgan X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi sunʼiy intellekt yordamchilari va ishlab chiquvchilar uchun oʻz maʼlumotlar bazasiga ulanishni sezilarli darajada osonlashtirdi. Kompaniya Model Context Protocol (MCP) standartiga asoslangan maxsus serverni ishga tushirganini eʼlon qildi. Bu yangilik Claude, Cursor va Grok Build kabi sunʼiy intellekt ilovalariga X platformasidagi real vaqt rejimidagi maʼlumotlardan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
MCP — bu sunʼiy intellekt modellarining tashqi xizmatlar va vositalar bilan aloqa qilish usulini belgilovchi ochiq standartdir. Ilgari dasturchilar oʻzlarining sunʼiy intellekt botlarini X bilan integratsiya qilish uchun shaxsiy serverlarini yaratishlari, ularni hostingga joylashtirishlari va murakkab autentifikatsiya jarayonlarini boshqarishlari lozim edi. Endilikda X platformasining oʻzi ushbu infratuzilmani taqdim etmoqda, bu esa mutaxassislarning vaqtini tejashga xizmat qiladi.
Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar almashinuviixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim foydalanuvchilarga oʻz akkaunt ruxsatnomalari orqali sunʼiy intellekt vositalarini toʻgʻridan-toʻgʻri platformaga ulash imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, sunʼiy intellekt yordamchilari endi postlarni qidirishi, foydalanuvchi maʼlumotlarini oʻrganishi va trenddagi suhbatlarni tahlil qilishi yanada osonlashadi. Mazkur qadam X platformasini shunchaki ijtimoiy tarmoq emas, balki global maʼlumotlar va tahliliy resurs markaziga aylantirish yoʻlidagi strategik harakatdir.
Xush kelibsan, yangi hamkorlik davri: X kompaniyasi ushbu tashabbusi bilan GitHub, Slack, Notion, Stripe va Salesforce kabi yirik texnologik gigantlar qatoriga qoʻshildi. Ushbu kompaniyalar allaqachon oʻzlarining rasmiy MCP serverlarini ishga tushirib, sunʼiy intellekt ekotizimini rivojlantirishga hissa qoʻshib kelmoqda. Bu Oʻzbekistondagi dasturchilar uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi, chunki endi global trendlarni tahlil qiluvchi AI-botlarni yaratish ancha soddalashdi.
Spam va xavfsizlik masalalariBiroq, ulanish jarayonining osonlashishi platformada avtomatlashtirilgan spam-postlar koʻpayishi borasidagi xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Shunga qaramay, X rahbariyati platformaning API qoidalari oʻz kuchida qolishini taʼkidlamoqda. Kompaniya shubhali xatti-harakatlarni aniqlash va bloklash tizimini muntazam ravishda yangilab boradi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yil boshida X platformasi API v2 tizimini yangilab, sunʼiy intellekt tomonidan yaratiladigan spamga qarshi choralarni kuchaytirgan edi. Shuningdek, post joylashtirish narxlari ham oshirilgan: hozirda oddiy post nashr etish 0,015 dollar, havolali post esa 0,20 dollar etib belgilangan. Bu choralar platformani botlar va sifatsiz kontentdan himoya qilishga qaratilgan.
Xulosa qilib aytganda, X platformasining MCP serverini ishga tushirishi sunʼiy intellekt texnologiyalarini kundalik hayotga va biznes jarayonlariga yanada chuqurroq integratsiya qilishga yordam beradi. Endilikda AI vositalari dunyodagi eng tezkor axborot oqimlaridan biri boʻlgan X maʼlumotlaridan yanada samaraliroq foydalanishi mumkin boʻladi.
…