Xitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqda

·0·Texno
Xitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqda

Xitoy Milliy kosmik boshqarmasi (CNSA) Yer yaqinidagi asteroidlarni birgalikda monitoring qilish va ulardan himoyalanishning yangi tizimi ustida ish boshlaganini eʼlon qildi. Xalqaro asteroid kuni munosabati bilan taqdim etilgan ushbu loyiha koinot va yer usti vositalaridan foydalangan holda, sayyoramizga tahdid solishi mumkin boʻlgan osmon jismlarini erta aniqlash va ularning zarbasidan himoyalanishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu tizim nafaqat kuzatish, balki potentsial xavfli obʼyektlarni zararsizlantirish choralarini ham oʻz ichiga oladi. Mutaxassislarning fikricha, koinotdan keladigan xavflarni oldindan bilish va ularga qarshi texnologik yechimlar tayyorlash insoniyat xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega. Xitoy bu borada oʻzining eng ilgʻor texnologiyalarini ishga solishni rejalashtirmoqda.

Asteroidlarni yoʻq qilish usullari

Agar kelajakda Yer bilan toʻqnashishi mumkin boʻlgan xavfli asteroid aniqlansa, uni bartaraf etish uchun ikki xil asosiy uslubdan foydalaniladi. Birinchisi — kinetik taʼsir usuli boʻlib, u yuqori tezlikda harakatlanuvchi apparat yordamida asteroidga zarba berish va uning orbitasini oʻzgartirishni koʻzda tutadi. Bu usul hozirda eng samarali va amaliyotda sinab koʻrishga yaqin texnologiya hisoblanadi.

Ikkinchi usul esa uzoq muddatli va doimiy itarish kuchiga asoslangan. Bunda gravitatsion tortishish yoki lazerli ablyatsiya (lazer yordamida sirtni bugʻlatish) orqali osmon jismining trayektoriyasi asta-sekin chetga suriladi. Bu usul asteroid Yerga yetib kelishiga hali koʻp vaqt boʻlgan holatlarda qoʻllanilishi rejalashtirilgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2024-yilning iyun holatiga koʻra, dunyo boʻylab 40 000 dan ortiq Yer yaqinidagi asteroidlar aniqlangan va raqamlangan. Hozirgi vaqtda olimlar Yer bilan toʻqnashishi aniq boʻlgan yirik obʼyektni topishmagan, biroq kuzatuv doirasidan tashqarida qolayotgan kichik hajmdagi jismlar soni hali ham juda koʻp.

Taʼkidlash joizki, soʻnggi yillarda yangi yirik asteroidlarni kashf etish jarayoni deyarli toʻxtagan, chunki asosiy xavfli obʼyektlar allaqachon roʻyxatga olingan. Biroq, Xitoy tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi tizim aynan kichik va oʻrta hajmdagi, kutilmagan yoʻnalishdan kelishi mumkin boʻlgan toshlarni nazorat qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu kabi loyihalar global kosmik xavfsizlik borasida xalqaro hamkorlik uchun yangi eshiklarni ochishi kutilmoqda.

XitoyKoinotAsteroidCNSATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiArcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiBugun, 20:28X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiX platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiBugun, 20:26Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiYandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiBugun, 19:51Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiProton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiBugun, 19:25Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiElon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiBugun, 19:25Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaWildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi