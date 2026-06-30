Arcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchi

·0·Texno
Arcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchi

Dunyo boʻylab elektr energiyasiga boʻlgan talab keskin ortib borayotgan bir sharoitda, AQSHning Arcturus startapi energetika sohasida inqilobiy yechimni taklif qilmoqda. Kompaniya lazer texnologiyasi yordamida mis va alyuminiy tarkibiga uglerod nanomateriallarini kiritish orqali oʻtkazgichlarning samaradorligini oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu ixtiro elektr tarmoqlaridagi issiqlik yoʻqotishlarini ikki baravarga kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi va barcha sohalarning elektrifikatsiyalashuvi mavjud energiya tizimlariga misli koʻrilmagan bosim oʻtkazmoqda. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Arcturus asoschisi va rahbari Amir Mashalning taʼkidlashicha, anʼanaviy mis oʻtkazgichlar qizigan sari oʻtkazuvchanlik xususiyatini yoʻqotadi va koʻproq energiyani issiqlik sifatida havoga sarflaydi. Yangi texnologiya aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan.

Nanomateriallar va energiya samaradorligi

Arcturus tomonidan ishlab chiqilgan material anʼanaviy misning oʻrnini toʻliq bosa oladi, biroq u ancha yuqori samaradorlikka ega. Agar ushbu material butun elektr tarmogʻi boʻylab joriy etilsa, bu umumiy energiya hajmini oʻrtacha 3 foizga, eng yuqori yuklama vaqtlarida esa 10 foizgacha oshirish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich AQSH kabi yirik davlatning bir yillik energiya isteʼmoli oʻsishiga tengdir.

Kompaniya rahbari Mashal Kaliforniyadagi garajida ushbu materialni takomillashtirish ustida uzoq vaqt ishladi. Hozirda u tajriba tariqasida bir necha santimetrli sim ishlab chiqarishga erishgan. Yangi texnologiyaning eng katta afzalligi shundaki, u mavjud tizimlarni qayta loyihalashni talab qilmaydi. Bu "tayyor almashtirish" (drop-in replacement) yechimi boʻlib, mutaxassislar uni odatdagi mis simlar kabi ishlatishlari mumkin.

Sarmoyalar va kelajak rejalari

Arcturus loyihasi yirik investorlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Kompaniya Initialized Capital boshchiligidagi urugʻlik (seed) bosqichida 8 million dollar investitsiya jalb qildi. Sarmoyadorlar orasida Toyota Ventures va Bill Gates tomonidan asos solingan Breakthrough Energy Discovery jamgʻarmasi ham bor. Ushbu mablagʻlar ishlab chiqarishni kengaytirish va materialni oʻnlab metrli oʻtkazgichlar koʻrinishida sinovdan oʻtkazishga sarflanadi.

Dastlabki bosqichda yangi material quyidagi sohalarda qoʻllanilishi kutilmoqda:

  • Dronlar va robototexnika tizimlari;
  • Maʼlumotlar markazlari (Data centers);
  • Elektr dvigatellarining chulgʻamlari;
  • Elektr taqsimlash uskunalaridagi shinalar.

Tadqiqotlarga koʻra, 2050-yilga borib insoniyat tarix davomida qazib olinganidan koʻra koʻproq misga ehtiyoj sezadi. Arcturus taklif qilayotgan yechim nafaqat resurslarni tejash, balki global energiya inqirozining oldini olishda muhim qadam boʻlishi mumkin. Oʻzbekiston kabi energiya tizimini modernizatsiya qilayotgan davlatlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda tarmoqdagi yoʻqotishlarni kamaytirishda katta ahamiyat kasb etadi.

ArcturusEnergetikaTexnologiyaStartapInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiX platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiBugun, 20:26Xitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaXitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaBugun, 20:23Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiYandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiBugun, 19:51Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiProton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiBugun, 19:25Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiElon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiBugun, 19:25Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaWildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi