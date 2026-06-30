Threads platformasida Live Chats funksiyasi kengaytirildi: Yangi imkoniyatlar va qulayliklar
Meta kompaniyasiga tegishli Threads ijtimoiy tarmogʻi oʻzining Live Chats (jonli muloqotlar) funksiyasini sezilarli darajada yangiladi va undan foydalanish imkoniyatini koʻproq foydalanuvchilar uchun ochdi. Ushbu yangilanish platformaning real vaqt rejimidagi muloqotlar maydonida X (sobiq Twitter) bilan raqobatini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Endilikda foydalanuvchilar muloqot jarayonida tarjima xizmatlaridan foydalanishlari va suhbatlarni yanada samarali boshqarishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiyalar orasida eng asosiysi — suhbatlarni avtomatik tarjima qilish imkoniyatidir. Bu global miqyosdagi foydalanuvchilar uchun til toʻsiqlarini bartaraf etib, turli mamlakatlardan kelgan insonlarning bir chatda erkin muloqot qilishiga yoʻl ochadi. Threads maʼlumotiga koʻra, ushbu qadam platformaning xalqaro auditoriya orasida ommalashishiga xizmat qiladi.
Moderatsiya va boshqaruv vositalariLive Chats endilikda nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki "Community Champions" deb ataluvchi faol hamjamiyat yetakchilari uchun ham ochiq. Bu guruhga oʻz jamoalarida koʻp sonli obunachiga ega boʻlgan va muntazam ravishda qiziqarli muhokamalarni tashkil etadigan foydalanuvchilar kiradi. Shuningdek, chat tashkilotchilari endi suhbatni boshqarishda yordam berish uchun uch nafargacha hammuallifni (co-host) taklif qilishlari mumkin.
Tashkilotchilar uchun yana bir muhim yangilik — xabarlarni barcha uchun oʻchirib tashlash huquqining berilishidir. Bu moderatsiya jarayonini osonlashtiradi va suhbat odobini saqlashga yordam beradi. Shuningdek, Threads hozirda chatlarda tashkilotchining xabarlarini vizual jihatdan ajralib turadigan qilish ustida sinov ishlarini olib bormoqda.
Hozirgi vaqtda Live Chats xonasida bir vaqtning oʻzida 150 tagacha ishtirokchi faol xabar yozishi, rasm, video va havolalar yuborishi mumkin. Agar ishtirokchilar soni ushbu limitdan oshib ketsa, yangi qoʻshilganlar "tomoshabin" (spectator) rejimiga oʻtadilar. Ular xabarlarni oʻqishlari, emojilar bilan munosabat bildirishlari va soʻrovnomalarda qatnashishlari mumkin, biroq matnli xabar yubora olmaydilar.
Raqobat va kelajakdagi rejalarThreads ishga tushgan ilk kunlarida real vaqt rejimidagi muloqotlar, xeshteglar va xronologik tasmalar yoʻqligi sababli tanqid qilingan edi. Biroq qisqa vaqt ichida platforma ushbu kamchiliklarni bartaraf etdi. Live Chats funksiyasi esa hatto X tarmogʻida ham mavjud boʻlmagan oʻziga xos formatni taqdim etmoqda. Bu esa Threads platformasini yanada dolzarb va qiziqarli qilmoqda.
Kompaniya yaqin kelajakda foydalanuvchilar intiqib kutayotgan yana ikki muhim yangilikni vaʼda qildi:
- Live Chats funksiyasining desktop (kompyuter) versiyasi uchun qoʻllab-quvvatlanishi;
- Muhim xabarlarni chatning yuqori qismiga qadab qoʻyish (pinned messages) imkoniyati.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, joriy oyda Threads oylik faol foydalanuvchilari soni 500 milliondan oshdi. DM (shaxsiy xabarlar), desktop messenjeri va boshqa koʻplab yangilanishlar platformaning bunday tez surʼatlarda oʻsishiga asosiy sabab boʻlmoqda.
…