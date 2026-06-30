Threads platformasida Live Chats funksiyasi kengaytirildi: Yangi imkoniyatlar va qulayliklar

·21·Texno
Threads platformasida Live Chats funksiyasi kengaytirildi: Yangi imkoniyatlar va qulayliklar

Meta kompaniyasiga tegishli Threads ijtimoiy tarmogʻi oʻzining Live Chats (jonli muloqotlar) funksiyasini sezilarli darajada yangiladi va undan foydalanish imkoniyatini koʻproq foydalanuvchilar uchun ochdi. Ushbu yangilanish platformaning real vaqt rejimidagi muloqotlar maydonida X (sobiq Twitter) bilan raqobatini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Endilikda foydalanuvchilar muloqot jarayonida tarjima xizmatlaridan foydalanishlari va suhbatlarni yanada samarali boshqarishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiyalar orasida eng asosiysi — suhbatlarni avtomatik tarjima qilish imkoniyatidir. Bu global miqyosdagi foydalanuvchilar uchun til toʻsiqlarini bartaraf etib, turli mamlakatlardan kelgan insonlarning bir chatda erkin muloqot qilishiga yoʻl ochadi. Threads maʼlumotiga koʻra, ushbu qadam platformaning xalqaro auditoriya orasida ommalashishiga xizmat qiladi.

Moderatsiya va boshqaruv vositalari

Live Chats endilikda nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki "Community Champions" deb ataluvchi faol hamjamiyat yetakchilari uchun ham ochiq. Bu guruhga oʻz jamoalarida koʻp sonli obunachiga ega boʻlgan va muntazam ravishda qiziqarli muhokamalarni tashkil etadigan foydalanuvchilar kiradi. Shuningdek, chat tashkilotchilari endi suhbatni boshqarishda yordam berish uchun uch nafargacha hammuallifni (co-host) taklif qilishlari mumkin.

Tashkilotchilar uchun yana bir muhim yangilik — xabarlarni barcha uchun oʻchirib tashlash huquqining berilishidir. Bu moderatsiya jarayonini osonlashtiradi va suhbat odobini saqlashga yordam beradi. Shuningdek, Threads hozirda chatlarda tashkilotchining xabarlarini vizual jihatdan ajralib turadigan qilish ustida sinov ishlarini olib bormoqda.

Hozirgi vaqtda Live Chats xonasida bir vaqtning oʻzida 150 tagacha ishtirokchi faol xabar yozishi, rasm, video va havolalar yuborishi mumkin. Agar ishtirokchilar soni ushbu limitdan oshib ketsa, yangi qoʻshilganlar "tomoshabin" (spectator) rejimiga oʻtadilar. Ular xabarlarni oʻqishlari, emojilar bilan munosabat bildirishlari va soʻrovnomalarda qatnashishlari mumkin, biroq matnli xabar yubora olmaydilar.

Raqobat va kelajakdagi rejalar

Threads ishga tushgan ilk kunlarida real vaqt rejimidagi muloqotlar, xeshteglar va xronologik tasmalar yoʻqligi sababli tanqid qilingan edi. Biroq qisqa vaqt ichida platforma ushbu kamchiliklarni bartaraf etdi. Live Chats funksiyasi esa hatto X tarmogʻida ham mavjud boʻlmagan oʻziga xos formatni taqdim etmoqda. Bu esa Threads platformasini yanada dolzarb va qiziqarli qilmoqda.

Kompaniya yaqin kelajakda foydalanuvchilar intiqib kutayotgan yana ikki muhim yangilikni vaʼda qildi:

  • Live Chats funksiyasining desktop (kompyuter) versiyasi uchun qoʻllab-quvvatlanishi;
  • Muhim xabarlarni chatning yuqori qismiga qadab qoʻyish (pinned messages) imkoniyati.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, joriy oyda Threads oylik faol foydalanuvchilari soni 500 milliondan oshdi. DM (shaxsiy xabarlar), desktop messenjeri va boshqa koʻplab yangilanishlar platformaning bunday tez surʼatlarda oʻsishiga asosiy sabab boʻlmoqda.

ThreadsMetaLive ChatsTexnologiyaIjtimoiy Tarmoq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiBugun, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiBugun, 23:25Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaYevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaBugun, 23:22Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBugun, 22:59Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiSmartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiBugun, 22:51Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiBugun, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi