Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildi

·26·Texno
Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildi

Turkiyaning birinchi atom elektr stansiyasi hisoblangan Akkuyu AES qurilish maydonchasida navbatdagi strategik bosqich yakunlandi. Rossiyaning “Rosatom” davlat korporatsiyasi tomonidan barpo etilayotgan obʻektning ikkinchi energoblokida ichki himoya qobigʻining gumbazi loyihaviy holatga keltirib oʻrnatildi. Ushbu jarayon reaktor binosi qurilishidagi eng murakkab va masʻuliyatli amaliyotlardan biri sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“Akkuyu Nuklear” matbuot xizmati xabariga koʻra, gumbazni koʻtarish va joylashtirish ishlari maxsus ogʻr yuk koʻtaruvchi oʻziyurar zanjirli kran yordamida amalga oshirildi. Butun operatsiya taxminan etti soat davom etgan boʻlib, bu vaqt ichida ulkan konstruksiya millimetr aniqligida oʻz oʻrniga joylashtirildi. Gumbazning oʻzi yarim sharsimon shaklga ega boʻlib, u maxsus konstruksion poʻldan tayyorlangan 15 ta montaj seksiyasidan iborat.

Texnik murakkablik va xavfsizlik choralari

Mazkur konstruksiyani tayyorlash ishlari bevosita energoblok binosi yaqinida olib borilgan va jami toʻrt oy vaqtni olgan. “Akkuyu Nuklearʻ AJ bosh direktori Sergey Butskixning taʻkidlashicha, ichki himoya qobigʻining oʻrnatilishi reaktor boʻlimining germetik hajmini shakllantirishda yakuniy qadam boʻldi. Endilikda quruvchilar gumbaz va qobiqning silindrsimon qismini payvandlash ishlariga kirishadilar.

Akkuyu AES loyihasi xavfsizlikning eng yuqori standartlariga javob berishi bilan ajralib turadi. Reaktor binalari ikki qavatli himoya qobigʻiga ega boʻladi:

  • Ichki himoya qobigʻ — stansiyaning lokallashtiruvchi xavfsizlik tizimi boʻlib, reaktor boʻlimining barqarorligini taʻminlaydi;
  • Tashqi himoya qobigʻ — temir-betondan barpo etiladi va har qanday ekstremal tashqi taʻsirlarga, jumladan tabiiy ofatlarga chidashga moʻljallangan.

Mintaqaviy ahamiyat va kelajakdagi rejalar

Ushbu loyiha Turkiya energetika mustaqilligini taʻminlashda hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda. Akkuyu AES toʻrtta energoblokdan iborat boʻliib, ularning har birida Rossiya dizayni asosidagi 3+ avlodiga mansub VVER-1200 reaktorlari oʻrnatiladi. Har bir blokning quvvati 1200 MWni tashkil etadi, bu esa umumiy hisobda mamlakat elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojining sezilarli qismini qoplaydi.

Maʻliumot uchun, Turkiya ushbu loyiha orqali dunyoning atom energetikasi rivojlangan davlatlari qatoriga qoʻshilmoqda. Kompaniya vakillarining bildirishicha, stansiyaning birinchi energoblokini 2026-yilning oxiriga qadar ishga tushirish rejalashtirilgan. Hozirda barcha toʻrtta blokda qurilish-montaj ishlari parallel ravishda jadal davom ettirilmoqda.

Oʻzbekiston uchun ham Turkiyaning ushbu tajribasi qiziqarli, chunki mintaqamizda atom energetikasini rivojlantirish masalalari kun tartibida turibdi. Akkuyu loyihasidagi texnologik yechimlar va xavfsizlik tizimlari zamonaviy AESlar qanday boʻlishi kerakligi haqida aniq tasavvur beradi.

Akkuyu AESTurkiyaRosatomEnergetikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiBugun, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiBugun, 23:25Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaYevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaBugun, 23:22Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBugun, 22:59Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiSmartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiBugun, 22:51Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiBugun, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi