Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandi

·23·Texno
Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandi

Boyqoʻngʻir kosmodromida Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi yuklarni yetkazib berish boʻyicha muhim bosqich boshlandi. Rossiyaning “Progress MS-35” yuk kemasi uzoq muddatli saqlash rejimidan chiqarilib, parvoz oldi yakuniy sinovlariga tayyorlanmoqda. Ushbu missiya koinotdagi tadqiqotchilarni zaruriy resurslar va texnik jihozlar bilan taʼminlashda strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Roskosmos” va “Energiya” raketa-kosmik korporatsiyasi matbuot xizmatlarining xabar berishicha, texnik ishlar 2026-yilning 30-iyun kuni montaj-sinov korpusida boshlangan. Mazkur apparat joriy yilning aprel oyidan buyon maxsus saqlash joyida (konservatsiyada) boʻlgan edi. Endilikda muhandislar va mutaxassislar kemaning barcha tizimlarini qayta tekshiruvdan oʻtkazishmoqda.

Tayyorgarlikning birinchi bosqichida “Energiya” korporatsiyasi mutaxassislari kemani tashqi koʻzdan kechirib, uning korpusi va muhim detallari butunligini tasdiqlashdi. Xususan, koinotda energiya manbai boʻlib xizmat qiluvchi quyosh panellarining holati va ularning ochilish mexanizmlari sinchkovlik bilan tekshirildi. Shuningdek, bort tizimlarining sozligi boʻyicha dastlabki testlar muvaffaqiyatli yakunlandi.

Texnik sinovlar va radiotizimlar nazorati

Iyul oyi oxiriga qadar davom etadigan navbatdagi bosqich yanada murakkab texnologik jarayonlarni oʻz ichiga oladi. “Progress MS-35” maxsus bezecho (aks-sadosiz) kameraga joylashtiriladi. Bu koinot sharoitini simulyatsiya qilish va kemaning radiotexnik apparaturalari qanday ishlashini aniqlash uchun zarurdir.

Bezecho kamerasidagi sinovlar davomida quyidagi tizimlar tekshiriladi:

  • Kemaning boshqaruv tizimlari va navigatsiya jihozlari;
  • Yerdagi markaz bilan aloqa oʻrnatuvchi antennalar;
  • Xalqaro kosmik stansiya bilan yaqinlashish va tutashishni taʼminlovchi avtomatlashtirilgan radiotizimlar.

Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan Boyqoʻngʻir kosmodromi jahon kosmonavtikasi uchun hamon asosiy darvoza boʻlib qolmoqda. “Progress” turkumidagi kemalar oʻzining ishonchliligi bilan tanilgan boʻlib, ular XKSga yoqilgʻish, kislorod, oziq-ovqat va ilmiy tajribalar uchun zarur boʻlgan asbob-uskunalarni yetkazib beradi.

ixbt.com maʼumotiga koʻra, barcha sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, kema belgilangan muddatda fazoga koʻtariladi. Hozirda mutaxassislar har bir detalning xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratmoqdalar, chunki koinotdagi har qanday kichik nosozlik ulkan loyihalarga xavf tugʻdirishi mumkin.

BoyqoʻngʻirProgress MS-35RoskosmosXKSKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiBugun, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiBugun, 23:25Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaYevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaBugun, 23:22Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiSmartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiBugun, 22:51Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiBugun, 22:24Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiTurkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi