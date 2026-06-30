Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandi
Boyqoʻngʻir kosmodromida Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi yuklarni yetkazib berish boʻyicha muhim bosqich boshlandi. Rossiyaning “Progress MS-35” yuk kemasi uzoq muddatli saqlash rejimidan chiqarilib, parvoz oldi yakuniy sinovlariga tayyorlanmoqda. Ushbu missiya koinotdagi tadqiqotchilarni zaruriy resurslar va texnik jihozlar bilan taʼminlashda strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“Roskosmos” va “Energiya” raketa-kosmik korporatsiyasi matbuot xizmatlarining xabar berishicha, texnik ishlar 2026-yilning 30-iyun kuni montaj-sinov korpusida boshlangan. Mazkur apparat joriy yilning aprel oyidan buyon maxsus saqlash joyida (konservatsiyada) boʻlgan edi. Endilikda muhandislar va mutaxassislar kemaning barcha tizimlarini qayta tekshiruvdan oʻtkazishmoqda.
Tayyorgarlikning birinchi bosqichida “Energiya” korporatsiyasi mutaxassislari kemani tashqi koʻzdan kechirib, uning korpusi va muhim detallari butunligini tasdiqlashdi. Xususan, koinotda energiya manbai boʻlib xizmat qiluvchi quyosh panellarining holati va ularning ochilish mexanizmlari sinchkovlik bilan tekshirildi. Shuningdek, bort tizimlarining sozligi boʻyicha dastlabki testlar muvaffaqiyatli yakunlandi.
Texnik sinovlar va radiotizimlar nazoratiIyul oyi oxiriga qadar davom etadigan navbatdagi bosqich yanada murakkab texnologik jarayonlarni oʻz ichiga oladi. “Progress MS-35” maxsus bezecho (aks-sadosiz) kameraga joylashtiriladi. Bu koinot sharoitini simulyatsiya qilish va kemaning radiotexnik apparaturalari qanday ishlashini aniqlash uchun zarurdir.
Bezecho kamerasidagi sinovlar davomida quyidagi tizimlar tekshiriladi:
- Kemaning boshqaruv tizimlari va navigatsiya jihozlari;
- Yerdagi markaz bilan aloqa oʻrnatuvchi antennalar;
- Xalqaro kosmik stansiya bilan yaqinlashish va tutashishni taʼminlovchi avtomatlashtirilgan radiotizimlar.
Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan Boyqoʻngʻir kosmodromi jahon kosmonavtikasi uchun hamon asosiy darvoza boʻlib qolmoqda. “Progress” turkumidagi kemalar oʻzining ishonchliligi bilan tanilgan boʻlib, ular XKSga yoqilgʻish, kislorod, oziq-ovqat va ilmiy tajribalar uchun zarur boʻlgan asbob-uskunalarni yetkazib beradi.
ixbt.com maʼumotiga koʻra, barcha sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, kema belgilangan muddatda fazoga koʻtariladi. Hozirda mutaxassislar har bir detalning xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratmoqdalar, chunki koinotdagi har qanday kichik nosozlik ulkan loyihalarga xavf tugʻdirishi mumkin.
…