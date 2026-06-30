Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikda
Yevropa bozorida iqlim nazorati qurilmalari segmentida jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yevropalik yosh isteʼmolchilar tobora koʻproq Xitoy brendlariga ishonch bildirmoqda. Bu tendensiya nafaqat savdo hajmining oshishiga, balki logistika tizimining tubdan yangilanishiga ham sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TCL kompaniyasi taqdim etgan hisobotga koʻra, 2024-yilning birinchi yarmida brendning Yevropadagi buyurtmalari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 68 foizga, mahsulot yetkazib berish hajmi esa 62 foizga oshgan. Ayniqsa, portativ maishiy konditsionerlar va invertorli split-tizimlar toifasida oʻsish koʻrsatkichi 90 foizdan oshib ketdi. Bu butun sohadagi oʻrtacha oʻsish surʼatlaridan sezilarli darajada yuqoridir.
Logistika inqilobi: Dengiz yoʻlidan yuk mashinalarigaTalabning bunday keskin ortishi ishlab chiqaruvchilar oldiga yangi vazifalarni qoʻydi. Avvallari 30-40 kunni tashkil etgan ishlab chiqarish va yetkazib berish siklini endilikda 10 kungacha qisqartirish talab etilmoqda. Shu sababli, TCL va boshqa yirik kompaniyalar anʼanaviy dengiz va temir yoʻl transportidan voz kechib, mahsulotlarni Xitoydan Yevropaga toʻgʻridan-toʻgʻri yuk mashinalarida tashishni boshladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropadagi eng yirik bozorlar sifatida Italiya va Ispaniya qayd etilmoqda. Bu mamlakatlardagi jazirama issiq va energiya tejamkor texnologiyalarga boʻlgan ehtiyoj Xitoy brendlarining pozitsiyasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, Fransiyada ham talab misli koʻrilmagan darajada yuqori.
Boshqa bir yirik ishlab chiqaruvchi — Hisense Group ham Gʻarbiy Yevropada oʻz savdolarini 20 foizga oshirishga muvaffaq boʻldi. Fransiyada esa ushbu brendning savdo koʻrsatkichlari yil davomida 100 foizdan ziyodroqqa oʻsgan. Bu raqamlar Xitoy texnologiyalarining raqobatbardoshligi va sifat darajasi oshib borayotganidan dalolat beradi.
Bozordagi taqchillik va Oʻzbekiston uchun ahamiyatiVaziyat shunchalik jiddiyki, Gree kompaniyasi Yevropadagi barcha zaxiralarini sotib boʻlgani haqida xabar berdi. Masalan, Fransiyada konditsionerlarni oʻrnatish boʻyicha navbatlar avgust oyining oxirigacha band qilib boʻlingan. Bu kabi holat global isish fonida iqlim texnikasiga boʻlgan ehtiyoj strategik darajaga chiqqanini koʻrsatadi.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu maʼlumotlar dolzarbdir. Mamlakatimizda TCL, Hisense va Gree kabi brendlar allaqachon oʻz oʻrniga ega. Yevropadagi ushbu talab ortishi global narxlarga va yetkazib berish zanjiriga taʼsir qilishi mumkin. Biroq Xitoyning logistika yoʻnalishlarini quruqlik orqali optimallashtirishi kelgusida Markaziy Osiyo orqali oʻtuvchi transport koridorlarining ahamiyatini yanada oshiradi.
Xulosa qilib aytganda, Xitoy konditsionerlari oʻzining energiya tejamkorligi va hamyonbopligi bilan Yevropa bozorini zabt etishda davom etmoqda. Logistikaning tezlashishi esa isteʼmolchilarga eng zamonaviy modellarni qisqa muddatlarda qoʻlga kiritish imkonini bermoqda.
…