Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikda

·0·Texno
Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikda

Yevropa bozorida iqlim nazorati qurilmalari segmentida jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yevropalik yosh isteʼmolchilar tobora koʻproq Xitoy brendlariga ishonch bildirmoqda. Bu tendensiya nafaqat savdo hajmining oshishiga, balki logistika tizimining tubdan yangilanishiga ham sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TCL kompaniyasi taqdim etgan hisobotga koʻra, 2024-yilning birinchi yarmida brendning Yevropadagi buyurtmalari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 68 foizga, mahsulot yetkazib berish hajmi esa 62 foizga oshgan. Ayniqsa, portativ maishiy konditsionerlar va invertorli split-tizimlar toifasida oʻsish koʻrsatkichi 90 foizdan oshib ketdi. Bu butun sohadagi oʻrtacha oʻsish surʼatlaridan sezilarli darajada yuqoridir.

Logistika inqilobi: Dengiz yoʻlidan yuk mashinalariga

Talabning bunday keskin ortishi ishlab chiqaruvchilar oldiga yangi vazifalarni qoʻydi. Avvallari 30-40 kunni tashkil etgan ishlab chiqarish va yetkazib berish siklini endilikda 10 kungacha qisqartirish talab etilmoqda. Shu sababli, TCL va boshqa yirik kompaniyalar anʼanaviy dengiz va temir yoʻl transportidan voz kechib, mahsulotlarni Xitoydan Yevropaga toʻgʻridan-toʻgʻri yuk mashinalarida tashishni boshladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropadagi eng yirik bozorlar sifatida Italiya va Ispaniya qayd etilmoqda. Bu mamlakatlardagi jazirama issiq va energiya tejamkor texnologiyalarga boʻlgan ehtiyoj Xitoy brendlarining pozitsiyasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, Fransiyada ham talab misli koʻrilmagan darajada yuqori.

Boshqa bir yirik ishlab chiqaruvchi — Hisense Group ham Gʻarbiy Yevropada oʻz savdolarini 20 foizga oshirishga muvaffaq boʻldi. Fransiyada esa ushbu brendning savdo koʻrsatkichlari yil davomida 100 foizdan ziyodroqqa oʻsgan. Bu raqamlar Xitoy texnologiyalarining raqobatbardoshligi va sifat darajasi oshib borayotganidan dalolat beradi.

Bozordagi taqchillik va Oʻzbekiston uchun ahamiyati

Vaziyat shunchalik jiddiyki, Gree kompaniyasi Yevropadagi barcha zaxiralarini sotib boʻlgani haqida xabar berdi. Masalan, Fransiyada konditsionerlarni oʻrnatish boʻyicha navbatlar avgust oyining oxirigacha band qilib boʻlingan. Bu kabi holat global isish fonida iqlim texnikasiga boʻlgan ehtiyoj strategik darajaga chiqqanini koʻrsatadi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu maʼlumotlar dolzarbdir. Mamlakatimizda TCL, Hisense va Gree kabi brendlar allaqachon oʻz oʻrniga ega. Yevropadagi ushbu talab ortishi global narxlarga va yetkazib berish zanjiriga taʼsir qilishi mumkin. Biroq Xitoyning logistika yoʻnalishlarini quruqlik orqali optimallashtirishi kelgusida Markaziy Osiyo orqali oʻtuvchi transport koridorlarining ahamiyatini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, Xitoy konditsionerlari oʻzining energiya tejamkorligi va hamyonbopligi bilan Yevropa bozorini zabt etishda davom etmoqda. Logistikaning tezlashishi esa isteʼmolchilarga eng zamonaviy modellarni qisqa muddatlarda qoʻlga kiritish imkonini bermoqda.

TCLHisenseKonditsionerTexnologiyaLogistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiBugun, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiBugun, 23:25Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBugun, 22:59Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiSmartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiBugun, 22:51Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiBugun, 22:24Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiTurkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi