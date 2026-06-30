Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining yangi Claude Sonnet 5 modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu model kompaniyaning oʻrta toifadagi ishlanmasi boʻlishiga qaramay, u oʻzining agentlik qobiliyatlari va murakkab vazifalarni avtonom bajarish darajasi bilan koʻpchilikni hayratda qoldirmoqda. Endilikda foydalanuvchilar ilgari faqat eng qimmat va yirik modellarga xos boʻlgan funksiyalardan ancha arzon narxlarda foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Anthropic vakillarining taʼkidlashicha, Claude Sonnet 5 nafaqat matn bilan ishlaydi, balki rejalashtirish, brauzer va terminallar kabi vositalardan foydalanish hamda inson aralashuvisiz murakkab topshiriqlarni bajarish salohiyatiga ega. Bu kabi "agentlik" xususiyatlari bugungi kunda sunʼiy intellekt bozorida yangi standartga aylanib bormoqda. Mazkur yoʻnalishda OpenAI oʻzining GPT-5.6 Sol, Google esa Gemini 3.5 Flash modellari bilan raqobatga kirishgan.
Yuqori samaradorlik va tejamkorlik muvozanatiClaude Sonnet 5 modelining asosiy ustunligi uning narxi va unumdorligi oʻrtasidagi nisbatda koʻrinadi. Anthropic bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi model oʻzining eng kuchli va qimmatbaho salafi — Opus 4.8 darajasiga yaqin natijalarni koʻrsatmoqda. Masalan, dasturiy kod yozish boʻyicha oʻtkazilgan testlarda Sonnet 5 63,2 foizlik natija qayd etgan boʻlsa, eng yuqori toifadagi Opus 4.8 koʻrsatkichi 69,2 foizni tashkil etadi.
Shunisi eʼtiborliki, bilim bilan ishlashga doir ayrim benchmarklarda Sonnet 5 hatto Opus 4.8 modelidan ham oʻzib ketishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa dasturchilar va biznes vakillari uchun yuqori sifatli sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Kompaniya foydalanuvchilarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, narx va sifat muvozanatini saqlash uchun turli modellarni taklif etmoqda.
Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, 31-avgustga qadar Claude Sonnet 5 uchun har million kiruvchi token (input) 2 dollar, chiquvchi token (output) esa 10 dollar etib belgilangan. Sentabr oyidan boshlab kiruvchi tokenlar narxi 3 dollargacha koʻtariladi. Shunday boʻlsa-da, bu koʻrsatkich OpenAI va Google kompaniyalarining koʻplab professional modellaridan arzonroqdir.
Mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiYangi modelning yana bir oʻziga xos jihati — uning oʻz ishini tekshirish xususiyatidir. Test sinovlarida qatnashgan mutaxassislarning soʻzlariga koʻra, Claude Sonnet 5 murakkab vazifalarni bajarishda avvalgi versiyalar kabi toʻxtab qolmaydi, balki natijani mustaqil ravishda qayta koʻrib chiqadi va xatolarini tuzatadi.
Oʻzbekistondagi dasturchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik AI vositalaridan foydalanishni yanada ommalashtirishi mumkin. Ayniqsa, startaplar va kichik biznes loyihalari uchun arzon, lekin kuchli AI agentlaridan foydalanish ish unumdorligini oshirishda muhim omil boʻladi. Bugundan boshlab Claude Sonnet 5 barcha bepul va Pro tarifdagi foydalanuvchilar uchun asosiy model sifatida taqdim etilmoqda.
…