Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdi

·0·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining yangi Claude Sonnet 5 modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu model kompaniyaning oʻrta toifadagi ishlanmasi boʻlishiga qaramay, u oʻzining agentlik qobiliyatlari va murakkab vazifalarni avtonom bajarish darajasi bilan koʻpchilikni hayratda qoldirmoqda. Endilikda foydalanuvchilar ilgari faqat eng qimmat va yirik modellarga xos boʻlgan funksiyalardan ancha arzon narxlarda foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Anthropic vakillarining taʼkidlashicha, Claude Sonnet 5 nafaqat matn bilan ishlaydi, balki rejalashtirish, brauzer va terminallar kabi vositalardan foydalanish hamda inson aralashuvisiz murakkab topshiriqlarni bajarish salohiyatiga ega. Bu kabi "agentlik" xususiyatlari bugungi kunda sunʼiy intellekt bozorida yangi standartga aylanib bormoqda. Mazkur yoʻnalishda OpenAI oʻzining GPT-5.6 Sol, Google esa Gemini 3.5 Flash modellari bilan raqobatga kirishgan.

Yuqori samaradorlik va tejamkorlik muvozanati

Claude Sonnet 5 modelining asosiy ustunligi uning narxi va unumdorligi oʻrtasidagi nisbatda koʻrinadi. Anthropic bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi model oʻzining eng kuchli va qimmatbaho salafi — Opus 4.8 darajasiga yaqin natijalarni koʻrsatmoqda. Masalan, dasturiy kod yozish boʻyicha oʻtkazilgan testlarda Sonnet 5 63,2 foizlik natija qayd etgan boʻlsa, eng yuqori toifadagi Opus 4.8 koʻrsatkichi 69,2 foizni tashkil etadi.

Shunisi eʼtiborliki, bilim bilan ishlashga doir ayrim benchmarklarda Sonnet 5 hatto Opus 4.8 modelidan ham oʻzib ketishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa dasturchilar va biznes vakillari uchun yuqori sifatli sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Kompaniya foydalanuvchilarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, narx va sifat muvozanatini saqlash uchun turli modellarni taklif etmoqda.

Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, 31-avgustga qadar Claude Sonnet 5 uchun har million kiruvchi token (input) 2 dollar, chiquvchi token (output) esa 10 dollar etib belgilangan. Sentabr oyidan boshlab kiruvchi tokenlar narxi 3 dollargacha koʻtariladi. Shunday boʻlsa-da, bu koʻrsatkich OpenAI va Google kompaniyalarining koʻplab professional modellaridan arzonroqdir.

Mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati

Yangi modelning yana bir oʻziga xos jihati — uning oʻz ishini tekshirish xususiyatidir. Test sinovlarida qatnashgan mutaxassislarning soʻzlariga koʻra, Claude Sonnet 5 murakkab vazifalarni bajarishda avvalgi versiyalar kabi toʻxtab qolmaydi, balki natijani mustaqil ravishda qayta koʻrib chiqadi va xatolarini tuzatadi.

Oʻzbekistondagi dasturchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik AI vositalaridan foydalanishni yanada ommalashtirishi mumkin. Ayniqsa, startaplar va kichik biznes loyihalari uchun arzon, lekin kuchli AI agentlaridan foydalanish ish unumdorligini oshirishda muhim omil boʻladi. Bugundan boshlab Claude Sonnet 5 barcha bepul va Pro tarifdagi foydalanuvchilar uchun asosiy model sifatida taqdim etilmoqda.

AnthropicClaude Sonnet 5Sunʼiy IntellektTexnologiyaAI Agent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiBugun, 23:25Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaYevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaBugun, 23:22Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBugun, 22:59Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiSmartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiBugun, 22:51Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiBugun, 22:24Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiTurkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi