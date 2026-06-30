Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldi

·32·Texno
Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldi

Turkiya energetika mustaqilligi yoʻlidagi eng yirik loyiha — Akkuyu atom elektr stansiyasining (AES) birinchi energoblokini ishga tushirish jarayonlari hal qiluvchi pallaga kirdi. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan barpo etilayotgan ushbu ulkan inshoot 2026-yilda toʻliq quvvat bilan ish boshlashi kutilmoqda. Bu haqda Istanbulda boʻlib oʻtgan NPPES ixtisoslashtirilgan forumida Akkuyu Nuclear AJ direktorlar kengashi raisi Anton Dedusenko maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida birinchi energoblokda qurilish ishlari deyarli yakunlangan. Mutaxassislar hozirda reaktorga imitatsiya qiluvchi issiqlik ajratuvchi yigʻmalarni yuklashgan boʻlib, bu texnologik jarayonning muhim qismi hisoblanadi. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, ayni paytda reaktorda sovuq gidravlik sinovlar oʻtkazilmoqda. Ushbu sinovlar energoblokning foydalanishga tayyorligini tasdiqlash uchun majburiy bosqich sanaladi.

Texnologik jarayonlar va kelgusi rejalar

Rosatom rahbari Aleksey Lixachyov avvalroq birinchi blokni joriy yilning kuzida ishga tushirish rejalashtirilganini aytgan edi. Biroq, keng koʻlamli sinovlar va xavfsizlik choralarini inobatga olgan holda, 2026-yil asosiy ishga tushirish yili sifatida belgilandi. Anton Dedusenkoning taʼkidlashicha, birinchi blokda amalga oshirilayotgan har bir bosqich qolgan uchta energoblokni qurish va ishga tushirish uchun yoʻl ochib beradi.

Turkiya hukumati atom energetikasiga oʻtish orqali mamlakatning elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojini barqarorlashtirishni maqsad qilgan. Akkuyu AES loyihasi Rossiya dizayni asosidagi 3+ avlodiga mansub VVER reaktorlari bilan jihozlangan boʻlib, bu dunyodagi eng xavfsiz va zamonaviy texnologiyalardan biri hisoblanadi. Loyiha doirasida jami toʻrtta energoblok qurilishi koʻzda tutilgan.

Loyiha quvvati va mintaqaviy ahamiyati

Har bir energoblokning quvvati 1 200 MW ni tashkil etadi. Toʻrtala blok toʻliq ishga tushirilgach, stansiya Turkiyaning umumiy elektr energiyasi isteʼmolining qariyb 10 foizini qoplashi kutilmoqda. Hozirda kompaniya ikkinchi energoblokda ham ishga tushirish-sozlash ishlarini boshlash uchun rasmiy ruxsatnomani qoʻlga kiritgan.

Oʻzbekiston uchun ham atom energetikasi dolzarb mavzu ekanligini hisobga olsak, Turkiya tajribasi mintaqaviy ekspertlar tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda. Akkuyu loyihasi nafaqat Turkiyaning, balki butun mintaqaning energetika xaritasini oʻzgartirishi mumkin boʻlgan strategik obyektdir. Rosatom mutaxassislari barcha xalqaro xavfsizlik standartlariga rioya qilgan holda ishlarni davom ettirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, 2026-yil Turkiya tarixida yangi sahifa ochadi. Akkuyu AES nafaqat texnologik yutuq, balki iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishga xizmat qiluvchi yirik ekologik loyiha hamdir. Qurilish maydonida minglab muhandis va ishchilar tunu kun mehnat qilmoqda.

TurkiyaRosatomAkkuyuAESEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiEnergetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiBugun, 00:22BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiBlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiKecha, 23:59NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiKecha, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi