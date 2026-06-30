NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandi
Sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga qarshi kurashayotgan Etched startapi oʻzining yangi muvaffaqiyatlari haqida hisobot berdi. Kompaniya TSMC tomonidan ishlab chiqarilgan ilk chiplar muvaffaqiyatli sinovdan oʻtganini va allaqachon 1 milliard dollarlik buyurtmalar portfelini shakllantirganini maʼlum qildi. Bu koʻrsatkich yosh kompaniyaning texnologik salohiyati investorlar va yirik mijozlar tomonidan yuqori baholanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Etched oʻz mahsulotlarini “frontier inference clusters” deb atamoqda. Bu shunchaki chiplar emas, balki maxsus server raflari va dasturiy taʼminotni oʻz ichiga olgan yaxlit tizimlardir. Kompaniya ushbu tizimlar yordamida sunʼiy intellekt modellarining javob qaytarish jarayonini (inference) raqobatchilarga qaraganda tezroq, arzonroq va energiya jihatidan samaraliroq amalga oshirishni vaʼda qilmoqda. Hozirda ushbu tizimlar ilk mijozlar tomonidan sinovdan oʻtkazilmoqda.
Inference jarayonidagi inqilobiy yondashuvSunʼiy intellekt sohasida “inference” — bu foydalanuvchi soʻrov yuborganidan keyin modelning javob shakllantirish jarayonidir. Hozirda bu jarayon sunʼiy intellekt kompaniyalari uchun eng katta xarajat va texnik toʻsiq boʻlib qolmoqda. Etched aynan shu muammoni hal qilishga eʼtibor qaratgani sababli ham bozorda katta qiziqish uygʻotdi. Startap asoschilari Gevin Uberti va Robert Vachen Harvard universitetini tark etib, ushbu loyihaga asos solishgan.
Kompaniya dekabr oyida eʼlon qilinmagan 500 million dollarlik investitsiya raundini yakunlagan va uning bozor qiymati 5 milliard dollarga yetgan. Bugungi kunga qadar jalb qilingan umumiy mablagʻ miqdori esa 800 million dollarni tashkil etmoqda. Bu NVIDIA kabi gigantlar hukmronlik qilayotgan bozorda yangi oʻyinchilar uchun juda katta moliyaviy ishonch belgisidir.
Mashhur investorlar va bozor konʼyunkturasiEtched investorlari roʻyxati ham diqqatga sazovordir. Ular orasida Andrej Karpathy, Geoffrey Hinton va Fei-Fei Li kabi sunʼiy intellekt olami “dargʻalari”, shuningdek, milliarderlar Stanley Druckenmiller va Peter Thiel bor. Qizigʻi shundaki, 2023-yilda kompaniya investorlarni jalb qilishda qiynalgan va hatto bankrotlik yoqasiga kelib qolgan edi. Oʻshanda investorlar maxsus chiplardan koʻra universal grafik protsessorlarga (GPU) koʻproq ishonishgan.
Hozirda vaziyat butunlay oʻzgargan. TechCrunch maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt chiplari ishlab chiqaruvchi boshqa kompaniyalar ham katta qiziqish markazida. Masalan, Cerebras kompaniyasi birjada muvaffaqiyatli debyut qildi, Groq esa yaqinda 650 million dollar investitsiya jalb etdi. Hatto Amazon, Google va Microsoft kabi texnologik gigantlar oʻzlarining shaxsiy chiplarini ishlab chiqishga kirishgan.
OpenAI ham Broadcom bilan hamkorlikda oʻzining birinchi maxsus chipini eʼlon qilgani sohadagi raqobat naqadar keskinlashganini koʻrsatadi. Etched kabi startaplarning muvaffaqiyati kelajakda sunʼiy intellekt infratuzilmasi yanada ixtisoslashgan va samarali boʻlishidan dalolat beradi.
…