NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandi

·0·Texno
NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandi

Sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga qarshi kurashayotgan Etched startapi oʻzining yangi muvaffaqiyatlari haqida hisobot berdi. Kompaniya TSMC tomonidan ishlab chiqarilgan ilk chiplar muvaffaqiyatli sinovdan oʻtganini va allaqachon 1 milliard dollarlik buyurtmalar portfelini shakllantirganini maʼlum qildi. Bu koʻrsatkich yosh kompaniyaning texnologik salohiyati investorlar va yirik mijozlar tomonidan yuqori baholanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Etched oʻz mahsulotlarini “frontier inference clusters” deb atamoqda. Bu shunchaki chiplar emas, balki maxsus server raflari va dasturiy taʼminotni oʻz ichiga olgan yaxlit tizimlardir. Kompaniya ushbu tizimlar yordamida sunʼiy intellekt modellarining javob qaytarish jarayonini (inference) raqobatchilarga qaraganda tezroq, arzonroq va energiya jihatidan samaraliroq amalga oshirishni vaʼda qilmoqda. Hozirda ushbu tizimlar ilk mijozlar tomonidan sinovdan oʻtkazilmoqda.

Inference jarayonidagi inqilobiy yondashuv

Sunʼiy intellekt sohasida “inference” — bu foydalanuvchi soʻrov yuborganidan keyin modelning javob shakllantirish jarayonidir. Hozirda bu jarayon sunʼiy intellekt kompaniyalari uchun eng katta xarajat va texnik toʻsiq boʻlib qolmoqda. Etched aynan shu muammoni hal qilishga eʼtibor qaratgani sababli ham bozorda katta qiziqish uygʻotdi. Startap asoschilari Gevin Uberti va Robert Vachen Harvard universitetini tark etib, ushbu loyihaga asos solishgan.

Kompaniya dekabr oyida eʼlon qilinmagan 500 million dollarlik investitsiya raundini yakunlagan va uning bozor qiymati 5 milliard dollarga yetgan. Bugungi kunga qadar jalb qilingan umumiy mablagʻ miqdori esa 800 million dollarni tashkil etmoqda. Bu NVIDIA kabi gigantlar hukmronlik qilayotgan bozorda yangi oʻyinchilar uchun juda katta moliyaviy ishonch belgisidir.

Mashhur investorlar va bozor konʼyunkturasi

Etched investorlari roʻyxati ham diqqatga sazovordir. Ular orasida Andrej Karpathy, Geoffrey Hinton va Fei-Fei Li kabi sunʼiy intellekt olami “dargʻalari”, shuningdek, milliarderlar Stanley Druckenmiller va Peter Thiel bor. Qizigʻi shundaki, 2023-yilda kompaniya investorlarni jalb qilishda qiynalgan va hatto bankrotlik yoqasiga kelib qolgan edi. Oʻshanda investorlar maxsus chiplardan koʻra universal grafik protsessorlarga (GPU) koʻproq ishonishgan.

Hozirda vaziyat butunlay oʻzgargan. TechCrunch maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt chiplari ishlab chiqaruvchi boshqa kompaniyalar ham katta qiziqish markazida. Masalan, Cerebras kompaniyasi birjada muvaffaqiyatli debyut qildi, Groq esa yaqinda 650 million dollar investitsiya jalb etdi. Hatto Amazon, Google va Microsoft kabi texnologik gigantlar oʻzlarining shaxsiy chiplarini ishlab chiqishga kirishgan.

OpenAI ham Broadcom bilan hamkorlikda oʻzining birinchi maxsus chipini eʼlon qilgani sohadagi raqobat naqadar keskinlashganini koʻrsatadi. Etched kabi startaplarning muvaffaqiyati kelajakda sunʼiy intellekt infratuzilmasi yanada ixtisoslashgan va samarali boʻlishidan dalolat beradi.

EtchedNVIDIASunʼniy IntellektChipTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiBugun, 23:25Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaYevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaBugun, 23:22Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBugun, 22:59Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiSmartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiBugun, 22:51Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiBugun, 22:24Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiTurkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi