BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdi
Smartfonlar bozorida sensorli ekranlar hukmronlik qilayotgan bir paytda, jismoniy klaviaturaga sodiq qolgan foydalanuvchilar uchun yangi umid paydo boʻldi. Clicks Technology startapi oʻzining BlackBerry qurilmalaridan ilhomlangan Clicks Communicator smartfonining yangi video-sharhini taqdim etdi. Ushbu qurilma nafaqat nostalgiya ixlosmandlari, balki matn bilan koʻp ishlaydigan mutaxassislar uchun ham moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilk bor joriy yilning yanvar oyida Las-Vegasda oʻtkazilgan CES koʻrgazmasida namoyish etilgan Clicks Communicator, asosan elektron pochta va xabarlar bilan faol ishlovchi foydalanuvchilarga qulaylik yaratishni koʻzlaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, qurilma 499 dollar narxida baholanmoqda va u zamonaviy texnologiyalarni klassik tugmachali interfeys bilan uygʻunlashtiradi.
Oʻziga xos texnik xususiyatlar va innovatsiyalarClicks Communicator shunchaki eski BlackBerry nusxasi emas, balki bir qator oʻziga xos innovatsiyalarni ham oʻz ichiga olgan. Qurilmaning yon tomonida joylashgan "Signal Light" funksiyasi foydalanuvchilarga maʼlum bir kontaktlar yoki ilovalardan kelgan xabarlarni turli ranglar va yorugʻlik signallari orqali bilib olish imkonini beradi. Bu esa ekranga tinimsiz qaramasdan, muhim bildirishnomalarni oʻtkazib yubormaslikka yordam beradi.
Qurilmaning texnik imkoniyatlari ham zamonaviy foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtirilgan. Unda 3,5 mm quloqchin uyasi, jismoniy SIM-karta uyasi (eSIM bilan birga), 2 TB gacha kengaytirilishi mumkin boʻlgan microSD xotira kartasi uyasi va parvoz rejimini yoqish uchun maxsus mexanik tugma mavjud. Shuningdek, foydalanuvchilar smartfonning orqa panelini oʻz didlariga koʻra almashtirishlari mumkin.
Raqamli detoks va dasturiy taʼminotBugungi kunda koʻplab foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlar va oʻyinlarga boʻlgan qaramlikdan qutulishga harakat qilmoqda. Clicks Communicator aynan shu toifa odamlar uchun ham qulay tanlov boʻlishi mumkin. Qurilma Android operatsion tizimida ishlasa-da, kompaniya Niagara Launcher bilan hamkorlikda minimalistik interfeysni taqdim etgan. Bu esa diqqatni chalgʻituvchi omillarni kamaytirib, asosiy ish qurollariga eʼtibor qaratish imkonini beradi.
Yangi eʼlon qilingan videoda kompaniya qurilmaning ishlab chiqarishdan oldingi apparat qismi va ichki dasturiy taʼminotini namoyish etdi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, tugmachalarning bosilishi yetarlicha sezilarli (clicky) boʻlib, BlackBerry foydalanuvchilariga tanish boʻlgan hissiyotni beradi. Ishlab chiquvchilar hozirda tezkor yozishni xush koʻruvchilar uchun tugmachalarning bosilish bosimini yanada optimallashtirish ustida ishlamoqda.
Clicks Communicator smartfonlarini joriy yilning toʻrtinchi choragidan boshlab xaridorlarga yetkazib berish rejalashtirilgan. Kelgusi videolarda kompaniya qurilmaning boshqa oʻziga xos jihatlari, jumladan, Prompt Key, Message Hub va sensorli klaviatura imkoniyatlari haqida batafsil maʼlumot berishni vaʼda qilmoqda.
…