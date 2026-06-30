BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdi

·38·Texno
BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdi

Smartfonlar bozorida sensorli ekranlar hukmronlik qilayotgan bir paytda, jismoniy klaviaturaga sodiq qolgan foydalanuvchilar uchun yangi umid paydo boʻldi. Clicks Technology startapi oʻzining BlackBerry qurilmalaridan ilhomlangan Clicks Communicator smartfonining yangi video-sharhini taqdim etdi. Ushbu qurilma nafaqat nostalgiya ixlosmandlari, balki matn bilan koʻp ishlaydigan mutaxassislar uchun ham moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilk bor joriy yilning yanvar oyida Las-Vegasda oʻtkazilgan CES koʻrgazmasida namoyish etilgan Clicks Communicator, asosan elektron pochta va xabarlar bilan faol ishlovchi foydalanuvchilarga qulaylik yaratishni koʻzlaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, qurilma 499 dollar narxida baholanmoqda va u zamonaviy texnologiyalarni klassik tugmachali interfeys bilan uygʻunlashtiradi.

Oʻziga xos texnik xususiyatlar va innovatsiyalar

Clicks Communicator shunchaki eski BlackBerry nusxasi emas, balki bir qator oʻziga xos innovatsiyalarni ham oʻz ichiga olgan. Qurilmaning yon tomonida joylashgan "Signal Light" funksiyasi foydalanuvchilarga maʼlum bir kontaktlar yoki ilovalardan kelgan xabarlarni turli ranglar va yorugʻlik signallari orqali bilib olish imkonini beradi. Bu esa ekranga tinimsiz qaramasdan, muhim bildirishnomalarni oʻtkazib yubormaslikka yordam beradi.

Qurilmaning texnik imkoniyatlari ham zamonaviy foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtirilgan. Unda 3,5 mm quloqchin uyasi, jismoniy SIM-karta uyasi (eSIM bilan birga), 2 TB gacha kengaytirilishi mumkin boʻlgan microSD xotira kartasi uyasi va parvoz rejimini yoqish uchun maxsus mexanik tugma mavjud. Shuningdek, foydalanuvchilar smartfonning orqa panelini oʻz didlariga koʻra almashtirishlari mumkin.

Raqamli detoks va dasturiy taʼminot

Bugungi kunda koʻplab foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlar va oʻyinlarga boʻlgan qaramlikdan qutulishga harakat qilmoqda. Clicks Communicator aynan shu toifa odamlar uchun ham qulay tanlov boʻlishi mumkin. Qurilma Android operatsion tizimida ishlasa-da, kompaniya Niagara Launcher bilan hamkorlikda minimalistik interfeysni taqdim etgan. Bu esa diqqatni chalgʻituvchi omillarni kamaytirib, asosiy ish qurollariga eʼtibor qaratish imkonini beradi.

Yangi eʼlon qilingan videoda kompaniya qurilmaning ishlab chiqarishdan oldingi apparat qismi va ichki dasturiy taʼminotini namoyish etdi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, tugmachalarning bosilishi yetarlicha sezilarli (clicky) boʻlib, BlackBerry foydalanuvchilariga tanish boʻlgan hissiyotni beradi. Ishlab chiquvchilar hozirda tezkor yozishni xush koʻruvchilar uchun tugmachalarning bosilish bosimini yanada optimallashtirish ustida ishlamoqda.

Clicks Communicator smartfonlarini joriy yilning toʻrtinchi choragidan boshlab xaridorlarga yetkazib berish rejalashtirilgan. Kelgusi videolarda kompaniya qurilmaning boshqa oʻziga xos jihatlari, jumladan, Prompt Key, Message Hub va sensorli klaviatura imkoniyatlari haqida batafsil maʼlumot berishni vaʼda qilmoqda.

ClicksBlackBerrySmartfonTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiEnergetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiBugun, 00:22Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiTurkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiKecha, 23:58NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiKecha, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi