Pokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqda

·19·Texno
Pokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi eng nufuzli tadqiqot markazlaridan biri hisoblangan DeepMind kompaniyasining sobiq xodimlari moliya bozorida haqiqiy inqilob yasashga kirishdi. Oʻz vaqtida professional poker oʻyinchilarini magʻlub etgan algoritm mualliflari endi oʻz tajribalarini fond birjalariga tatbiq etishmoqda. Ularning Pragada asos solingan EquiLibre Technologies startapi Series A investitsiya bosqichidan soʻng 500 million dollarga baholandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu investitsiya raundiga Creandum venchur jamgʻarmasi boshchilik qilgan. Garchi investitsiyaning aniq miqdori oshkor qilinmagan boʻlsa-da, Creandum vakili Kemeron Sellers bu kompaniya tarixidagi bitta loyihaga kiritilgan eng yirik sarmoya ekanini tasdiqladi. Bu holat texnologiya olamida oʻyin algoritmlari va moliya bozori oʻrtasidagi oʻxshashlik qanchalik yuqori ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

Pokerdan Wall Street koʻchalarigacha

Poker va fond birjasini birlashtirib turuvchi asosiy omil — bu "reinforcement learning" (mustahkamlovchi taʼlim) uslubidir. Bunda sunʼiy intellekt modeli maʼlum bir mukofot, yaʼni foyda evaziga oʻz-oʻzini oʻqitadi. EquiLibre Technologies rahbari Martin Shmidning taʼkidlashicha, moliya bozorlarida natijani baholash juda oson: algoritm qancha pul ishlab topgani uning samaradorligini koʻrsatadi.

Hozirda kompaniya Tower Research Capital kvant firmasi bilan hamkorlikda NASDAQ va S&P 500 indekslari doirasida har kuni milliardlab dollarlik savdo operatsiyalarini amalga oshirmoqda. Eng qiziqarlisi shundaki, 2022-yilda tashkil etilganidan buyon ushbu algoritmlar birorta ham oyni zarar bilan yakunlamagan. Bu natija hatto eng tajribali treyderlar uchun ham hayratlanarli koʻrsatkich hisoblanadi.

Kompaniya asoschilari — Martin Shmid, Rudolf Kadlec va Matej Moravcik moliya sohasidan kelishmagan. Ular Google tarkibidagi DeepMind laboratoriyasida DeepStack dasturini yaratishgan edi. Bu dastur Texas hold’em pokerida odamlarni magʻlub etgan dunyodagi birinchi sunʼiy intellekt boʻlgan. Ularning maslahatchilar kengashida esa 2024-yilda Turing mukofotiga loyiq koʻrilgan afsonaviy olim Rich Sutton ham bor.

Praga — sunʼiy intellektning yangi markazi

Koʻplab IT-mutaxassislar Silikon vodiysiga intilayotgan bir paytda, EquiLibre jamoasi oʻz vatanlari — Chexiyaga qaytishga qaror qildi. Shmidning soʻzlariga koʻra, Pragada ishlashning oʻziga xos afzalliklari bor. Bu yerda kadrlar qoʻnimsizligi kamroq va har ikki oyda yangi "shov-shuvli" loyihalar mutaxassislarning eʼtiborini chalgʻitmaydi. Hozirda jamoa 25 kishidan iborat boʻlib, ularning aksariyati Google va boshqa texnologik gigantlardan qaytgan chexiyalik muhandislardir.

EquiLibre yaqin kelajakda Markaziy va Sharqiy Yevropadagi eng yirik hisoblash klasterlaridan birini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu ularga yanada murakkab bozor tahlillarini amalga oshirish imkonini beradi. Avvalroq kompaniya ElevenLabs va UiPath kabi loyihalarni qoʻllab-quvvatlagan Credo jamgʻarmasidan ham sarmoya jalb qilgan edi.

Moliya bozorlarida avtomatlashtirish yangilik boʻlmasa-da, DeepMind sobiq xodimlarining yondashuvi oʻzining aniqligi va moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Agar ularning algoritmlari hozirgi oʻsish surʼatini saqlab qolsa, bu anʼanaviy xedj-fondlar va investitsiya banklari uchun jiddiy raqobat tugʻdirishi tayin. Zero, his-tuygʻulardan xoli va soniyasiga minglab tahlillarni amalga oshiruvchi mashina inson omilidan doim bir qadam oldinda boʻladi.

DeepMindSunʼiy IntellektFond BirjasiEquiLibreTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaMarsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaBugun, 02:21PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiEnergetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiBugun, 00:22BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiBlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiKecha, 23:59Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiTurkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi