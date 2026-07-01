Pokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqda
Sunʼiy intellekt sohasidagi eng nufuzli tadqiqot markazlaridan biri hisoblangan DeepMind kompaniyasining sobiq xodimlari moliya bozorida haqiqiy inqilob yasashga kirishdi. Oʻz vaqtida professional poker oʻyinchilarini magʻlub etgan algoritm mualliflari endi oʻz tajribalarini fond birjalariga tatbiq etishmoqda. Ularning Pragada asos solingan EquiLibre Technologies startapi Series A investitsiya bosqichidan soʻng 500 million dollarga baholandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu investitsiya raundiga Creandum venchur jamgʻarmasi boshchilik qilgan. Garchi investitsiyaning aniq miqdori oshkor qilinmagan boʻlsa-da, Creandum vakili Kemeron Sellers bu kompaniya tarixidagi bitta loyihaga kiritilgan eng yirik sarmoya ekanini tasdiqladi. Bu holat texnologiya olamida oʻyin algoritmlari va moliya bozori oʻrtasidagi oʻxshashlik qanchalik yuqori ekanini yana bir bor isbotlamoqda.
Pokerdan Wall Street koʻchalarigachaPoker va fond birjasini birlashtirib turuvchi asosiy omil — bu "reinforcement learning" (mustahkamlovchi taʼlim) uslubidir. Bunda sunʼiy intellekt modeli maʼlum bir mukofot, yaʼni foyda evaziga oʻz-oʻzini oʻqitadi. EquiLibre Technologies rahbari Martin Shmidning taʼkidlashicha, moliya bozorlarida natijani baholash juda oson: algoritm qancha pul ishlab topgani uning samaradorligini koʻrsatadi.
Hozirda kompaniya Tower Research Capital kvant firmasi bilan hamkorlikda NASDAQ va S&P 500 indekslari doirasida har kuni milliardlab dollarlik savdo operatsiyalarini amalga oshirmoqda. Eng qiziqarlisi shundaki, 2022-yilda tashkil etilganidan buyon ushbu algoritmlar birorta ham oyni zarar bilan yakunlamagan. Bu natija hatto eng tajribali treyderlar uchun ham hayratlanarli koʻrsatkich hisoblanadi.
Kompaniya asoschilari — Martin Shmid, Rudolf Kadlec va Matej Moravcik moliya sohasidan kelishmagan. Ular Google tarkibidagi DeepMind laboratoriyasida DeepStack dasturini yaratishgan edi. Bu dastur Texas hold’em pokerida odamlarni magʻlub etgan dunyodagi birinchi sunʼiy intellekt boʻlgan. Ularning maslahatchilar kengashida esa 2024-yilda Turing mukofotiga loyiq koʻrilgan afsonaviy olim Rich Sutton ham bor.
Praga — sunʼiy intellektning yangi markaziKoʻplab IT-mutaxassislar Silikon vodiysiga intilayotgan bir paytda, EquiLibre jamoasi oʻz vatanlari — Chexiyaga qaytishga qaror qildi. Shmidning soʻzlariga koʻra, Pragada ishlashning oʻziga xos afzalliklari bor. Bu yerda kadrlar qoʻnimsizligi kamroq va har ikki oyda yangi "shov-shuvli" loyihalar mutaxassislarning eʼtiborini chalgʻitmaydi. Hozirda jamoa 25 kishidan iborat boʻlib, ularning aksariyati Google va boshqa texnologik gigantlardan qaytgan chexiyalik muhandislardir.
EquiLibre yaqin kelajakda Markaziy va Sharqiy Yevropadagi eng yirik hisoblash klasterlaridan birini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu ularga yanada murakkab bozor tahlillarini amalga oshirish imkonini beradi. Avvalroq kompaniya ElevenLabs va UiPath kabi loyihalarni qoʻllab-quvvatlagan Credo jamgʻarmasidan ham sarmoya jalb qilgan edi.
Moliya bozorlarida avtomatlashtirish yangilik boʻlmasa-da, DeepMind sobiq xodimlarining yondashuvi oʻzining aniqligi va moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Agar ularning algoritmlari hozirgi oʻsish surʼatini saqlab qolsa, bu anʼanaviy xedj-fondlar va investitsiya banklari uchun jiddiy raqobat tugʻdirishi tayin. Zero, his-tuygʻulardan xoli va soniyasiga minglab tahlillarni amalga oshiruvchi mashina inson omilidan doim bir qadam oldinda boʻladi.
…