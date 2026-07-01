Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildi

·23·Texno
Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildi

Insoniyatning koinotni oʻzlashtirish borasidagi faolligi yangi bosqichga chiqmoqda. 2026-yilning iyun oyi yakunlariga koʻra, jahon miqyosida jami 28 ta raketa-tashuvchi parvozi amalga oshirildi. Ushbu missiyalar natijasida Yer orbitasiga turli maqsadlarga moʻljallangan 370 ta ob’ekt muvaffaqiyatli olib chiqildi. Bu koʻrsatkich kosmik sanoatning naqadar tez sur’atlar bilan rivojlanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com ma’lumotlariga koʻra, oʻtgan oyda AQSH koinotga raketa uchirish boʻyicha mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Amerika Qoʻshma Shtatlari hisobiga 16 ta parvoz toʻgʻri keldi. Ta’kidlash joizki, ushbu koʻrsatkichga Rocket Lab kompaniyasining Yangi Zelandiyadagi Maxia kosmodromidan amalga oshirgan ikkita missiyasi ham kiritilgan. Xitoy esa 10 ta parvoz bilan ikkinchi oʻrinni egalladi, Yaponiya va Yevropa esa bir martadan raketa uchirish bilan cheklandi.

SpaceX va Falcon 9: Bozorning asosiy drayveri

Xususiy kosmonavtika sohasida Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Iyun oyida eng koʻp foydalanilgan raketa aynan Falcon 9 boʻldi — u bir oy davomida 13 marta parvoz qildi. Bu deyarli har ikki kunda bitta start deganidir. Taqqoslash uchun, butun boshli Xitoy davlatining barcha turdagi "Chanchjen" (Long March) oilasiga mansub raketalari jami 7 marta havoga koʻtarilgan.

Boshqa tashuvchi raketalar orasida Rocket Lab kompaniyasining Electron raketasi 3 ta parvoz bilan faollik koʻrsatdi. Shuningdek, Yaponiyaning H3, Yevropaning yangi avlod Ariane 64 Block 2 raketasi hamda Xitoyning "Chjuyue-2E", "Litszyan-1" va "Kuaychjou-11" kabi apparatlari bir martadan orbitaga yoʻl oldi. Bu xilma-xillik koinotga chiqish imkoniyatlari nafaqat davlatlar, balki xususiy sektor uchun ham kengayib borayotganini koʻrsatadi.

Eng gavjum kosmodromlar va yillik statistika

Iyun oyida AQSHning Kaliforniya shtatidagi Vandenberg kosmik kuchlari bazasi eng faol start maydonchasi deb topildi — bu yerdan 8 ta raketa uchirildi. Ikkinchi oʻrinni Floridadagi Kanaveral burni (5 ta start) egalladi. Xitoyda esa Szyusyuan kosmodromi 4 ta missiya bilan yetakchilik qildi. Ushbu bazalar hozirda global sun’iy yoʻldosh aloqasi va tadqiqot loyihalari uchun asosiy darvoza boʻlib xizmat qilmoqda.

2026-yilning oʻtgan olti oyi davomida dunyo boʻylab jami 153 ta orbital parvoz amalga oshirildi. Afsuski, ularning 5 tasi avariya bilan yakunlangan. Shunga qaramay, umumiy dinamika ijobiy: oʻtgan yilning shu davrida parvozlar soni 145 tani tashkil etgan edi. Agar hozirgi sur’at saqlanib qolsa, 2026-yil insoniyat tarixida koinotga eng koʻp raketa uchirilgan rekord yil boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va qiziquvchilar uchun ushbu ma’lumotlar shuni anglatadiki, global sun’iy yoʻldosh interneti va masofadan zondlash texnologiyalari narxi tushishda davom etadi. SpaceX kabi kompaniyalarning faolligi koinotga yuk yetkazib berish xarajatlarini kamaytirib, yangi texnologik imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

KoinotSpaceXFalcon 9RaketaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqdaBugun, 08:27Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiAvtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiBugun, 07:25AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiBugun, 07:21Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishXiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishBugun, 05:21Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiXotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiBugun, 04:56Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaAvstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaBugun, 04:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi