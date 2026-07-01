Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdi

·29·Texno
Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk tarmoqli maʼlumotlar ombori (NAS) — Xiaomi Smart Storage qurilmasini ommaviy moliyalashtirish (crowdfunding) platformasida taqdim etdi. Yangi mahsulot bozorga chiqishi bilanoq haqiqiy xitga aylandi: savdolar boshlanganidan soʻng bor-yoʻgʻi 3 daqiqa ichida yigʻilgan mablagʻ miqdori 1 million dollardan oshib ketdi. Pekin vaqti bilan soat 10:15 ga kelib esa bu koʻrsatkich 1,9 million dollarga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qurilma Xiaomi brendining NAS bozoridagi debyut mahsuloti boʻlib, u foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini xavfsiz saqlash, foto va videolarni tezkor uzatish hamda smartfonlardagi fayllarni avtomatik nusxalash (backup) kabi ehtiyojlarini qondirishga moʻljallangan. Ayniqsa, WeChat messenjeri maʼlumotlarini arxivlash funksiyasi koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi.

Texnik imkoniyatlar va HyperOS integratsiyasi

Xiaomi Smart Storage qurilmasi brendning yangi HyperOS ekotizimi va Mi Home ilovasi bilan toʻliq integratsiyalashgan. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz maʼlumotlarini masofadan boshqarish va turli aqlli qurilmalar bilan bogʻlash imkonini beradi. Shuningdek, tizimga toʻrttagacha Mijia kameralarini ulash mumkin, bu esa videokuzatuv yozuvlarini 360 kungacha mahalliy xotirada saqlash imkonini beradi.

Qurilmaning apparat qismi ham ancha baquvvat: u 2 GB tezkor xotira va 8 GB ichki flesh-xotira bilan jihozlangan. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa ikkita slot mavjud boʻlib, ular umumiy hajmi 40 TB gacha boʻlgan qattiq disklarni qoʻllab-quvvatlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi oʻzining ushbu mahsuloti uchun ishonchli Western Digital Red seriyasidagi disklarni tanlagan.

Narxlar va komplektatsiya

Xiaomi kompaniyasi foydalanuvchilarga uch xil xotira hajmiga ega tayyor variantlarni taklif qilmoqda:

  • 4 TB hajmli versiya — taxminan 338 dollar;
  • 8 TB hajmli versiya — taxminan 425 dollar;
  • 16 TB hajmli maksimal versiya — taxminan 690 dollar.
Barcha versiyalar zavoddan Western Digital Red drayverlari bilan birga yetkazib beriladi. Bu turdagi disklar aynan tarmoqli omborlar uchun ishlab chiqilgan boʻlib, 24/7 rejimida uzoq muddatli va barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Oʻzbekiston texnologiya bozorida ham Xiaomi mahsulotlariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu NAS qurilmasi tez orada mahalliy riteylerlar va onlayn doʻkonlar rastalarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Shaxsiy bulutli saqlash tizimiga ega boʻlishni istagan foydalanuvchilar uchun bu Apple yoki Google kabi pullik bulutli xizmatlarga munosib muqobil boʻlishi mumkin.

XiaomiNASHyperOSWestern DigitalTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiiPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiBugun, 10:53Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiKoinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiBugun, 09:50“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqdaBugun, 08:27Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiAvtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiBugun, 07:25AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiBugun, 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi