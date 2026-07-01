Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk tarmoqli maʼlumotlar ombori (NAS) — Xiaomi Smart Storage qurilmasini ommaviy moliyalashtirish (crowdfunding) platformasida taqdim etdi. Yangi mahsulot bozorga chiqishi bilanoq haqiqiy xitga aylandi: savdolar boshlanganidan soʻng bor-yoʻgʻi 3 daqiqa ichida yigʻilgan mablagʻ miqdori 1 million dollardan oshib ketdi. Pekin vaqti bilan soat 10:15 ga kelib esa bu koʻrsatkich 1,9 million dollarga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qurilma Xiaomi brendining NAS bozoridagi debyut mahsuloti boʻlib, u foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini xavfsiz saqlash, foto va videolarni tezkor uzatish hamda smartfonlardagi fayllarni avtomatik nusxalash (backup) kabi ehtiyojlarini qondirishga moʻljallangan. Ayniqsa, WeChat messenjeri maʼlumotlarini arxivlash funksiyasi koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi.
Texnik imkoniyatlar va HyperOS integratsiyasiXiaomi Smart Storage qurilmasi brendning yangi HyperOS ekotizimi va Mi Home ilovasi bilan toʻliq integratsiyalashgan. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz maʼlumotlarini masofadan boshqarish va turli aqlli qurilmalar bilan bogʻlash imkonini beradi. Shuningdek, tizimga toʻrttagacha Mijia kameralarini ulash mumkin, bu esa videokuzatuv yozuvlarini 360 kungacha mahalliy xotirada saqlash imkonini beradi.
Qurilmaning apparat qismi ham ancha baquvvat: u 2 GB tezkor xotira va 8 GB ichki flesh-xotira bilan jihozlangan. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa ikkita slot mavjud boʻlib, ular umumiy hajmi 40 TB gacha boʻlgan qattiq disklarni qoʻllab-quvvatlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi oʻzining ushbu mahsuloti uchun ishonchli Western Digital Red seriyasidagi disklarni tanlagan.
Narxlar va komplektatsiyaXiaomi kompaniyasi foydalanuvchilarga uch xil xotira hajmiga ega tayyor variantlarni taklif qilmoqda:
- 4 TB hajmli versiya — taxminan 338 dollar;
- 8 TB hajmli versiya — taxminan 425 dollar;
- 16 TB hajmli maksimal versiya — taxminan 690 dollar.
Oʻzbekiston texnologiya bozorida ham Xiaomi mahsulotlariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu NAS qurilmasi tez orada mahalliy riteylerlar va onlayn doʻkonlar rastalarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Shaxsiy bulutli saqlash tizimiga ega boʻlishni istagan foydalanuvchilar uchun bu Apple yoki Google kabi pullik bulutli xizmatlarga munosib muqobil boʻlishi mumkin.
…