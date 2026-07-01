NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqda

·0·Texno
NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqda

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) koinotni tadqiq qilishda kutilmagan va dadil qadam tashlash arafasida turibdi. Agentlik mutaxassislari Marsda faoliyat yuritayotgan Perseverance roverining toʻliq oʻlchamli nusxasini Oyning Janubiy qutbiga yuborish imkoniyatini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Hozirda Kaliforniyadagi Reaktiv harakat laboratoriyasida sinov obyekti sifatida foydalanilayotgan ushbu qurilma koinotga uchish uchun moʻljallanmagan edi, biroq Oy missiyasini jadallashtirish ehtiyoji rejalarni oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Promise laqabini olgan ushbu rover avtomobil oʻlchamiga ega boʻlib, uning asosiy ustunligi energiya manbaida ekanligi aytilmoqda. NASA maʼlumotlariga koʻra, qurilmani koʻp maqsadli radioizotop termoelektrik generatori (RITEG) bilan jihozlash rejalashtirilgan. Bu esa roverning quyosh nuri yetib bormaydigan va oʻta murakkab relefga ega boʻlgan hududlarda ham toʻxtovsiz ishlashini taʼminlaydi.

Yadro energiyasining afzalliklari

NASAning aksariyat apparatlari, jumladan, Oyga qoʻndiriladigan koʻplab modullar quyosh energiyasiga tayanadi. Biroq Oy tuni uzoq va oʻta sovuq boʻlgani sababli, quyosh panellari bilan jihozlangan texnikalar koʻpincha ishdan chiqadi yoki vaqtincha faoliyatini toʻxtatadi. Yadroviy RITEG generatori esa plutoniy-238 parchalanishidan hosil boʻladigan issiqlikni elektr energiyasiga aylantirib, roverning istalgan sharoitda omon qolishiga imkon beradi.

NASA maʼmuri Jared Ayzekmanning taʼkidlashicha, Promise missiyasi Oy bazasini qurish yoʻlidagi muhim bosqich boʻlishi mumkin. Agentlikda hozirda yetarli miqdorda plutoniy zaxirasi mavjud boʻlib, u qurilmaning uzoq yillar davomida uzluksiz ishlashini kafolatlaydi. Bu esa olimlarga Oyning eng qorongʻu kraterlarini ham oʻrganish imkonini beradi.

Yetkazib berish masalasi va hamkorlik

Vazni qariyb 1 tonnani tashkil etuvchi bunday yirik roverni Oy sirtiga yetkazish oson vazifa emas. Shu sababli, NASA ushbu missiyada xususiy sektor vakillari bilan hamkorlik qilishni koʻzda tutmoqda. Promise roverini manzilga yetkazish uchun Blue Origin kompaniyasining Blue Moon moduli yoki SpaceX kompaniyasining Starship koinot kemasidan foydalanilishi mumkin.

Loyiha rahbari Karlos Garsiya-Galan bu imkoniyatni "hayratlanarli" deb baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, mavjud texnologiyadan foydalanish ham vaqtni, ham mablagʻni tejashga yordam beradi. Eng asosiysi, yadroviy quvvat manbai tufayli tadqiqotchilar Oy tunidan qoʻrqmasdan, sayyoramizning tabiiy yoʻldoshini har qanday nuqtasida tadqiqotlar olib borishlari mumkin boʻladi.

Ushbu missiya amalga oshsa, Promise Oy yuzasidagi eng kuchli va chidamlil roverga aylanadi. Bu esa kelajakda insoniyatning Oyda doimiy istiqomat qilishi uchun zarur boʻlgan infratuzilmani yaratishda hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda.

NASAOyPromiseSpaceXTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiXiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiBugun, 11:26iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiiPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiBugun, 10:53Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiKoinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiBugun, 09:50“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqdaBugun, 08:27Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiAvtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiBugun, 07:25AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiBugun, 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi