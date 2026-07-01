Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroq
Ilon Mask asos solgan Neuralink kompaniyasi oʻzining miya chiplarini oʻrnatish jarayonida muhim texnologik yutuqqa erishganini eʼlon qildi. Kompaniya mutaxassislari miyaning qattiq pardasini kesmasdan (durotomiya amaliyotisiz) elektrodlarni kiritish usulini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazishdi. Bu yangilik neyrotexnologiya sohasida xavfsizlik va samaradorlikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻtgan oyda oʻtkazilgan klinik sinovlar doirasida Neuralink jarrohlari ilk bor elektrod iplarini bevosita miya qobigʻi orqali ichkariga yoʻnaltirishdi. Avvalgi amaliyotlarda miyaning himoya qatlami hisoblangan qattiq pardani skalpeldan foydalangan holda kesish talab etilardi. Ushbu jarayonning bekor qilinishi operatsiya vaqtini qisqartirish bilan birga, infeksiya tushish xavfini ham sezilarli darajada kamaytiradi.
Miya himoyasi daxlsiz qoladiNeuralink muhandislarining taʼkidlashicha, miyaning qattiq pardasi oʻziga xos "zirh" vazifasini oʻtaydi. U miya toʻqimalarini tashqi taʼsirlardan himoya qiluvchi juda mustahkam membranadir. Yangi usul yordamida ushbu himoya qatlamining butunligi saqlab qolinadi, bu esa bemorning operatsiyadan keyingi tiklanish jarayonini tezlashtiradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya Neuralink loyihasini ommalashtirish va keng koʻlamda qoʻllash uchun yoʻl ochadi. Durotomiyaning chiqarib tashlanishi jarrohlik amaliyotini yanada standartlashtirish va takrorlanuvchan qilish imkonini beradi. Bu kelajakda minglab, hatto millionlab muhtoj insonlarga ushbu chiplarni oʻrnatishda asosiy omil boʻlishi mumkin.
Inson va sunʼiy intellekt integratsiyasiIlon Maskning fikricha, Neuralink nafaqat tibbiy maqsadlarda, balki insoniyatning intellektual salohiyatini oshirish uchun ham zarur. U insonning maʼlumot uzatish tezligi (nutq yoki matn terish orqali) vizual maʼlumotlarni qabul qilish tezligidan ancha past ekanligini taʼkidlab keladi. Miya chiplari ushbu "aloqa kanali"ni kengaytirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Garchi mamlakatimizda bunday operatsiyalar hozircha oʻtkazilmasa-da, global miqyosdagi neyrotexnologik oʻsish kelajakda falajlik yoki neyrologik kasalliklardan aziyat chekayotgan mahalliy bemorlar uchun ham yangi davolash usullarini taqdim etishi mumkin.
Neuralink kompaniyasi hozirda oʻz qurilmalarini takomillashtirish va ularni inson miyasi bilan yanada uygʻunroq ishlashini taʼminlash ustida izlanishlarni davom ettirmoqda. Yangi jarrohlik usuli esa ushbu murakkab texnologiyani oddiy tibbiy muolajaga aylantirish yoʻlidagi eng katta qadamlardan biri boʻldi.
…