Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroq

·22·Texno
Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroq

Ilon Mask asos solgan Neuralink kompaniyasi oʻzining miya chiplarini oʻrnatish jarayonida muhim texnologik yutuqqa erishganini eʼlon qildi. Kompaniya mutaxassislari miyaning qattiq pardasini kesmasdan (durotomiya amaliyotisiz) elektrodlarni kiritish usulini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazishdi. Bu yangilik neyrotexnologiya sohasida xavfsizlik va samaradorlikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtgan oyda oʻtkazilgan klinik sinovlar doirasida Neuralink jarrohlari ilk bor elektrod iplarini bevosita miya qobigʻi orqali ichkariga yoʻnaltirishdi. Avvalgi amaliyotlarda miyaning himoya qatlami hisoblangan qattiq pardani skalpeldan foydalangan holda kesish talab etilardi. Ushbu jarayonning bekor qilinishi operatsiya vaqtini qisqartirish bilan birga, infeksiya tushish xavfini ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Miya himoyasi daxlsiz qoladi

Neuralink muhandislarining taʼkidlashicha, miyaning qattiq pardasi oʻziga xos "zirh" vazifasini oʻtaydi. U miya toʻqimalarini tashqi taʼsirlardan himoya qiluvchi juda mustahkam membranadir. Yangi usul yordamida ushbu himoya qatlamining butunligi saqlab qolinadi, bu esa bemorning operatsiyadan keyingi tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya Neuralink loyihasini ommalashtirish va keng koʻlamda qoʻllash uchun yoʻl ochadi. Durotomiyaning chiqarib tashlanishi jarrohlik amaliyotini yanada standartlashtirish va takrorlanuvchan qilish imkonini beradi. Bu kelajakda minglab, hatto millionlab muhtoj insonlarga ushbu chiplarni oʻrnatishda asosiy omil boʻlishi mumkin.

Inson va sunʼiy intellekt integratsiyasi

Ilon Maskning fikricha, Neuralink nafaqat tibbiy maqsadlarda, balki insoniyatning intellektual salohiyatini oshirish uchun ham zarur. U insonning maʼlumot uzatish tezligi (nutq yoki matn terish orqali) vizual maʼlumotlarni qabul qilish tezligidan ancha past ekanligini taʼkidlab keladi. Miya chiplari ushbu "aloqa kanali"ni kengaytirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Garchi mamlakatimizda bunday operatsiyalar hozircha oʻtkazilmasa-da, global miqyosdagi neyrotexnologik oʻsish kelajakda falajlik yoki neyrologik kasalliklardan aziyat chekayotgan mahalliy bemorlar uchun ham yangi davolash usullarini taqdim etishi mumkin.

Neuralink kompaniyasi hozirda oʻz qurilmalarini takomillashtirish va ularni inson miyasi bilan yanada uygʻunroq ishlashini taʼminlash ustida izlanishlarni davom ettirmoqda. Yangi jarrohlik usuli esa ushbu murakkab texnologiyani oddiy tibbiy muolajaga aylantirish yoʻlidagi eng katta qadamlardan biri boʻldi.

NeuralinkIlon MaskTexnologiyaTibbiyotSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 12:53NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiXiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiBugun, 11:26iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiiPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiBugun, 10:53Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiKoinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiBugun, 09:50“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqdaBugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi