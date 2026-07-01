Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdi

·40·Texno
Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdi

Xitoyning Xiaomi texnogiganti oʻzining ilk tarmoq xotira ombori (NAS) bilan maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozorida haqiqiy shov-shuv koʻtardi. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan yangi mahsulot oʻzining narxi va texnik imkoniyatlari bilan nafaqat oddiy foydalanuvchilarni, balki soha mutaxassislarini ham hayratda qoldirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, qurilmaning sotuv koʻrsatkichlari kutilganidan bir necha barobar yuqori boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi NAS qurilmasining eng hayratlanarli jihati uning narx siyosatida namoyon boʻladi. 4 TB hajmli xotiraga ega versiya bozorda 2299 yuan (taxminan 338 dollar) narxda taklif etilmoqda. Ushbu komplekt tarkibida har biri 2 TB sigʻimga ega boʻlgan ikkita Western Digital Red Plus qattiq diski (HDD) mavjud. Eng qizigʻi shundaki, ushbu disklarning chakana bozordagi umumiy narxi qurilmaning oʻzidan qimmatroqqa tushishi mumkin.

Narxlar jangi: Qurilma foydalanuvchiga tekinga tushmoqda

Tahlilchilarning hisob-kitoblariga koʻra, bitta 2 TB hajmli Western Digital Red Plus diskining hozirgi bozor narxi taxminan 1159 yuanni tashkil etadi. Demak, ikkita diskning oʻziyoq 2300 yuandan oshadi. Bu shuni anglatadiki, Xiaomi mijozlari qattiq disklarning oʻz narxiga butun boshli NAS tizimini, uning protsessori, korpusi va dasturiy taʼminotini amalda bepul qoʻlga kiritishmoqda.

Vaziyat 8 TB va 16 TB hajmli yuqori modellar bilan yanada qiziqroq tus olgan. Ushbu versiyalarda ham Western Digital Red seriyasidagi professional disklar oʻrnatilgan boʻlib, ularni alohida sotib olish butun tizim narxidan sezilarli darajada qimmatga tushadi. Bunday agressiv marketing strategiyasi Xiaomi brendiga yangi segmentga shiddat bilan kirib borish imkonini berdi.

Misli koʻrilmagan talab va kelajakdagi rejalar

Isteʼmolchilarning bunday manfaatli taklifga munosabati oʻzini uzoq kuttirmadi. Xiaomi Mall platformasida mablagʻ yigʻish (crowdfunding) boshlangach, bor-yoʻgʻi 3 daqiqa ichida 7 million yuan (1 million dollar) miqdorida mablagʻ toʻplandi. Bir necha soat oʻtib esa bu koʻrsatkich 13 million yuandan oshib ketdi. Bu koʻrsatkichlar shaxsiy bulutli saqlash tizimlariga boʻlgan talab qanchalik yuqori ekanini koʻrsatmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham maʼlumotlarni xavfsiz saqlash va shaxsiy serverlarga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, Xiaomi mahsuloti mahalliy foydalanuvchilar uchun ham jozibador boʻlishi tayin. Hozircha qurilma asosan ichki bozor uchun moʻljallangan boʻlsa-da, uning global versiyasi chiqishi raqobatni yanada kuchaytirishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Xiaomi oʻzining anʼanaviy uslubiga sodiq qolgan holda, yuqori texnologiyali mahsulotni minimal foyda evaziga taqdim etmoqda. Bu esa Synology yoki QNAP kabi bozordagi yirik oʻyinchilarni oʻz narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.

XiaomiNASTexnologiyaWestern DigitalGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiYandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiBugun, 14:56Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiElektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiBugun, 14:21GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiGMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 13:23Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 12:53Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqNeuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqBugun, 12:26NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi