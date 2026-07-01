Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdi
Xitoyning Xiaomi texnogiganti oʻzining ilk tarmoq xotira ombori (NAS) bilan maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozorida haqiqiy shov-shuv koʻtardi. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan yangi mahsulot oʻzining narxi va texnik imkoniyatlari bilan nafaqat oddiy foydalanuvchilarni, balki soha mutaxassislarini ham hayratda qoldirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, qurilmaning sotuv koʻrsatkichlari kutilganidan bir necha barobar yuqori boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi NAS qurilmasining eng hayratlanarli jihati uning narx siyosatida namoyon boʻladi. 4 TB hajmli xotiraga ega versiya bozorda 2299 yuan (taxminan 338 dollar) narxda taklif etilmoqda. Ushbu komplekt tarkibida har biri 2 TB sigʻimga ega boʻlgan ikkita Western Digital Red Plus qattiq diski (HDD) mavjud. Eng qizigʻi shundaki, ushbu disklarning chakana bozordagi umumiy narxi qurilmaning oʻzidan qimmatroqqa tushishi mumkin.
Narxlar jangi: Qurilma foydalanuvchiga tekinga tushmoqdaTahlilchilarning hisob-kitoblariga koʻra, bitta 2 TB hajmli Western Digital Red Plus diskining hozirgi bozor narxi taxminan 1159 yuanni tashkil etadi. Demak, ikkita diskning oʻziyoq 2300 yuandan oshadi. Bu shuni anglatadiki, Xiaomi mijozlari qattiq disklarning oʻz narxiga butun boshli NAS tizimini, uning protsessori, korpusi va dasturiy taʼminotini amalda bepul qoʻlga kiritishmoqda.
Vaziyat 8 TB va 16 TB hajmli yuqori modellar bilan yanada qiziqroq tus olgan. Ushbu versiyalarda ham Western Digital Red seriyasidagi professional disklar oʻrnatilgan boʻlib, ularni alohida sotib olish butun tizim narxidan sezilarli darajada qimmatga tushadi. Bunday agressiv marketing strategiyasi Xiaomi brendiga yangi segmentga shiddat bilan kirib borish imkonini berdi.
Misli koʻrilmagan talab va kelajakdagi rejalarIsteʼmolchilarning bunday manfaatli taklifga munosabati oʻzini uzoq kuttirmadi. Xiaomi Mall platformasida mablagʻ yigʻish (crowdfunding) boshlangach, bor-yoʻgʻi 3 daqiqa ichida 7 million yuan (1 million dollar) miqdorida mablagʻ toʻplandi. Bir necha soat oʻtib esa bu koʻrsatkich 13 million yuandan oshib ketdi. Bu koʻrsatkichlar shaxsiy bulutli saqlash tizimlariga boʻlgan talab qanchalik yuqori ekanini koʻrsatmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham maʼlumotlarni xavfsiz saqlash va shaxsiy serverlarga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, Xiaomi mahsuloti mahalliy foydalanuvchilar uchun ham jozibador boʻlishi tayin. Hozircha qurilma asosan ichki bozor uchun moʻljallangan boʻlsa-da, uning global versiyasi chiqishi raqobatni yanada kuchaytirishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Xiaomi oʻzining anʼanaviy uslubiga sodiq qolgan holda, yuqori texnologiyali mahsulotni minimal foyda evaziga taqdim etmoqda. Bu esa Synology yoki QNAP kabi bozordagi yirik oʻyinchilarni oʻz narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.
…